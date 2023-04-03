珍珠奶茶超過這個量致慢性腎衰竭、體重升44磅！醫生：4替代飲品

珍珠奶茶、手搖飲是不少女生的最愛，午飯後喝一杯、閒時喝一杯，尤其是在春夏季，走在路上冰涼的珍珠奶茶更幾乎是人手一杯，但珍珠奶茶竟成一名年輕人患上重症的主因。早前一位台灣腎臟科醫生洪永祥分享一個案例，有一名大學生因一星期大約喝4至5杯含糖飲品﹐導致出現多個後果，求醫時已是慢性腎衰竭第四期！洪永祥醫生除了勸戒避免喝含糖飲品外，亦分享了四個建議，就算戒不了含糖飲品，也能更健康！



手搖飲竟引致腎臟疾病（《舉重妖精金福珠》劇照）

手搖飲竟引致腎臟疾病

台灣腎臟科醫生洪永祥在個人Facebook專頁分享，以往普遍認為吃太鹹是導致洗腎或腎臟不好的原因，但並非如此，高油、高鹽、高糖飲食均是傷腎的食物。而且近年患腎臟疾病和糖尿病有年輕化趨勢，現時不少洗腎患者都是由糖尿病而引發的併發症，其主因離不開手搖飲！

一星期4-5杯含糖飲料引致患腎衰竭第四期（Freepik）

一星期4至5杯含糖飲料引致患腎衰竭第四期

洪永祥醫生在帖文更分享了一則病例，有一名大學生4年內，一星期大約喝4至5次珍珠奶茶或其它含糖飲料，待他發現身體不妥求醫時，該名學生的蛋白尿已是非常嚴重，腎絲球過濾率從90分下降至只剩下28分，已經是慢性腎衰竭第四期，若到第五期便要洗腎。經了解後，才得知該名學生在升讀大學後，時常喝含糖飲料，僅四年體重也上升了約44磅，同時出現了痛風尿酸過高、中度脂肪肝。而該名學生在改回健康飲食及戒含糖飲料，兩個月後腎功能恢復至60分，蛋白尿同時有所改善。

一星期不建議超過3杯含糖飲料（Freepik）

一星期不建議超過3杯含糖飲料

可能不少人都覺得自己也經常喝手搖飲或其他含糖飲品，都沒甚麼身體問題，那位學生只是例外。洪永祥醫生帖文中提到不少台灣學者的建議是一星期不要超過3杯含糖飲料，要不然年輕時可能只會覺得自己是水腫或肥胖，但當30歲時腎功能會比一般人衰退得更快，40歲可能就要洗腎，痛風、糖尿病、腎臟透析的可能性大增。現在沒甚麼徵兆，不等於將來沒有！

醫生四建議1：減脂、低熱量飲料（Freepik）

醫生建議1：減脂、低熱量飲料

由時常喝至完全戒掉是有點困難，洪永祥醫生分享了四個建議，可以選擇一些減脂又低熱量的飲料，例如可優先選擇低脂鮮奶、無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、低卡能量飲、黑咖啡或無糖杏仁飲這類飲品，都是對身體負擔不太大。

醫生建議2：留意「營養比例」

其次在選擇飲品時，可留意「營養比例」，含有蛋白質及膳食纖維的為佳，尤其有膳食纖維可以延緩血糖上升、調整生理機能。

醫生四建議3：選擇較健康的奶類（Freepik）

醫生建議3：選擇較健康的奶類

假如是真的很想喝珍珠奶茶，在選擇奶時，可選擇低脂鮮奶、堅果奶、杏仁奶或豆漿；要避免奶蓋、奶精或煉乳，因為這類都分別是反式脂肪或糖份高，都對血糖不好。

醫生建議3：熱量較低的配料 養成喝水的習慣

另外，若想增加豐富口感，配料可考慮熱量較低的，像是蜂蜜、仙草、愛玉、奇亞籽或寒天晶球，同時要避免選擇熱量高的珍珠、粉圓、芋圓、地瓜圓等。但最後洪永祥醫生，還是建議大家要養成喝水的習慣，這樣才是真正最好的選擇！