減肥是女生一輩子的課題，既然是長期作戰，便要學懂如何無痛減肥。台灣營養師分享減肥不一定要戒口，只要懂得選擇，珍珠奶茶也可以放心喝。

台式飲品一向是減肥的大地雷，尤其是近年流行的黑糖珍珠鮮奶，一杯的熱量已接近600卡路里，等於三碗白飯。（IG＠angela.yuen）

台式飲品一向是減肥的大地雷，尤其是近年流行的黑糖珍珠鮮奶，一杯的熱量已接近600卡路里，等於三碗白飯。台灣營養師孫語霙於YouTube頻道「營養師愛碎念」中，分享減肥期間也能喝的五款健康台式飲品。其實，市面上有不少適合減肥人士的台式飲品，只要於點餐時調整糖分與珍珠量，減肥也可以喝上令人滿足的珍珠奶茶。

無糖茶

零熱量的無糖茶是減肥人士的凍飲首選（IG＠gloriapuiyeetang）

零熱量的無糖綠茶是減肥人士的凍飲首選，營養師分享市面上很多主打減脂的飲品都是綠茶，因為綠茶含有豐富的兒茶素，有效釋放脂肪細胞裡的脂肪酸，繼而加速脂肪代謝，無負擔之餘更能幫助減肥。若女生不太喜歡綠茶苦澀的口感，可以挑選烏龍茶。烏龍茶是半發酵茶，較綠茶易入口，同時亦蘊含豐富的兒茶素，是減脂人士的好選擇。

無糖豆漿紅茶

豆製品蘊含豐富的植物性蛋白質，低熱量而且有效調節女性荷爾蒙，一向是不少女生的減肥好物。（IG＠yuenkaka）

豆製品蘊含豐富的植物性蛋白質，低熱量而且有效調節女性荷爾蒙，一向是不少女生的減肥好物。不少藝人如小S、楊丞琳與林志玲都曾分享她們的豆漿瘦身法，日本更曾瘋傳「7天豆漿瘦身法」，聲稱只要在生理期來臨的前7天，每餐飯前喝下200毫升的無糖豆漿，7日後就能順利減肥。這減肥法更被出版成書本《生理前7日間、豆乳を飲むとやせる理由》，詳細解釋當中的瘦身原因。而豆漿紅茶幾乎沒有任何膽固醇，加上容易被身體消化吸收，對於增肌與減脂有一定程度的幫助。

無糖鮮奶紅茶

營養師指從加入鮮奶的台式飲品中補充營養是個不錯的做法。（IG＠angela.yuen）

如果你不喜歡綠茶的苦澀口感，又不喜歡喝豆漿，又可以選擇鮮奶紅茶。鮮奶中有豐富的優質蛋白、維生素B1、B2、鈣質等營養，相比以奶精製而成的飲品更健康。營養師補充，理想的鮮奶攝取量是一天兩杯，而很多人的鮮奶攝取量都是不足的，所以從台式飲品中補充到鮮奶是個不錯的做法。

無糖燕麥豆漿紅茶

燕麥豆漿紅茶能增加飽足感，同時令排便更暢順。（IG＠kandybubu）

不少女生喜歡於台式飲品中加入富口感的配料，而燕麥本來就是個很好的減脂食材，豐富的膳食纖維有效促進腸胃蠕動，結合腸道廢物排出體外，令排便更暢順。而其中的水溶性纖維β-葡聚糖更能延緩血糖上升，增加飽足感。不過，燕麥屬於具熱量的澱粉類食物，喝過燕麥豆漿紅茶後，把下一餐的澱粉類減半會更理想。

波霸鮮奶紅茶

只要減少糖分與珍珠量，減肥還是可以喝珍珠奶茶。（IG＠alicechanwai）

只要減少糖分與珍珠量，減肥還是可以喝珍珠奶茶，不過點餐時需註明「波霸、鮮奶紅茶、無糖、料少、微冰、中杯」。營養師解釋選擇加入鮮奶而非奶精的茶飲，是因為奶精主要是反式脂肪，會危害心血管健康。波霸的體積雖然較大，但與小珍珠的糖分相約，重點是要料少，沾附的糖水便較少，又能滿足口感。一杯大珍珠奶茶的珍珠熱量大約相等於一碗白飯，而中杯則是4份之3碗，「料少」加上中杯份量就可以將珍珠的熱量控制在半碗飯以下。她建議喝完珍珠奶茶要把當天其中一餐的澱粉減量，以達到更佳的減肥效果。

把糖分一刀切的方法適合意志堅定的女生，對於某些嗜甜女生來說，把飲品一下子減至無糖可能非常困難。台灣營養師陳怡錞建議以循序漸進的方式，慢慢減低糖分與飲用的頻率，同時換走飲品中不健康的成分，例如將珍珠改成愛玉或仙草凍、以鮮奶代替奶精，熱量便會大大減少。

按圖看營養師的健康建議：

+ 3 + 3 + 3

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