霧眉｜專業紋繡師曝紋眉前3大重要須知　這樣保養令眉色自然持久

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不過為了更省時，且讓自己即使素顏毫無破綻，這幾年美容市場中更盛行著紋眉（霧眉）、種眼睫毛（美睫）、繡唇（霧唇）等服務，其中紋眉是多數女性最依賴的美容行程！妳也習慣紋眉嗎？行動之前快快先聽專業紋繡師－Gina老師為妳精闢解答3大正確觀念。

紋眉前必讀3大注意事項，霧眉新手指南！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不是每種紋眉都會結痂

「紋眉」到底是什麼？結痂過渡期該怎麼辦呢？想必這是多數女性在行動之前常有的疑問，Gina老師分享，現在的「紋眉」有分兩種，一種是「傳統紋眉」是透過大面積填色的紋繡方式呈現，執行時間約40~60分鐘，且容易留有傷口、會結痂；另外第二種則是「新式紋眉」，新式紋眉很考驗美容師的技術，執行過程耗時較長需約60~90分鐘，但由於慢工出細活，呈現出的眉妝更加自然，且不會結痂呦！

2. 修復過程要注意什麼？

雖然說現在有了新式紋眉這個新選擇，但想必多數人還是會依賴「傳統紋眉」的老功夫，然而不論新式、舊式的紋眉，執行完後都要留意「修復期」的保養與清潔！Gina老師強調，通常「舊式紋眉」結痂代謝時間依體質不同約7-10天不等，結痂期間切勿用手摳、禁止碰水，更能避免脫色、色澤不均的問題。至於「新式紋眉」雖然不會結痂，但由於執行完肌膚也較敏感，建議一個禮拜不要接觸太刺激的保養，並且時常用食鹽水輕敷、擦拭，會更有舒緩的效果！當然了，若妳的膚況較不穩定，也建議先諮詢自己的紋繡師會更安心喔！

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3. 紋眉可以維持多久？

紋眉新手最在意的，莫過於「可以維持多久」？針對這點Gina老師解釋，不管是新式紋眉還是舊式紋眉，會依每個人的體質、生活習慣、代謝力不同而時間有所不同，不過一次紋眉後通常可以維持1~3年的時間，途中或後續若有掉色、斑駁的狀況只需要定期補色即可。

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