林青霞全盛期眼妝教學　90年代復古妝容　3步複製港產女神勾魂眼

90年代的港產片中的美人至今仍令人傾心，也令如今「港妝」的討論度絲毫不輸日韓妝容，其中又以勾心的港式眼妝備受討論～



近日，小紅書上更有網友形容「斗膽」仿妝林青霞的眼妝，想要神複製女神的眼妝嗎？快筆記起來～

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林青霞90年代港式眼妝畫法

1. 野生眉

港妝的精髓在於還原五官的特點，從眉型說起，不會特意畫出韓式平眉，或歐美挑眉，而是以眉粉順著眉毛中線加深，再以眉筆勾勒出野生毛流感。

2. 大地色眼影，眼尾、眉骨暈染

眼影的部分，則以大地色眼妝為主，並採用平行四邊形眼影畫法為主，以最淺的大地色系打底，再以深一號眼影暈染眼尾，以及在眉骨處做出提拉，這也是港妝的精髓所在～

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3. 眉骨處打亮，眼線不要拉長

打亮的部分，不用特意加重臥蠶，簡單刷過即可，不過，別忘了在眉骨處打量，讓眼型更消腫～眼線以內眼線為止，眼尾有別於韓式的拉長，港妝眼線毋須拉長，沿著眼型化即可。最後，再以睫毛膏Z字型刷上根根分明的睫毛，這款林青霞港風眼妝就完成啦～

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