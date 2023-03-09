美白丸推薦2023｜比較POLA、FANCL等10大品牌功效、孕婦一款可食

美白丸邊隻好？美白丸推薦10個品牌、功效成份一次看！想有效美白臉部？如何快速美白全身？還在苦苦尋覓美白方法的女生，除了努力護膚、塗防曬之外，美白食品亦是一個可以幫助皮膚變白的好選擇！外敷內服雙管齊下，就可以擺脫暗沉、黃氣的肌膚！



食材、湯水等天然美白食品，雖然健康、低成本，但這些天然美白食品需要較長時間才能見效，如果想進取一點，追求短時間內見效又可以嗎？當然可以，市面上美白食品的供應五花八門，亦有愈來愈多不同種類的美白丸，像FANCL、TRANSINO、白兔牌美白丸等都是人氣之選！

美白方法｜黝黑女生4招還原BB白滑肌！網民實測兩個月見效

如何快速美白？（Shutterstock）

美白丸邊隻好？10大美白丸品牌功效比較

美白丸推薦2023｜1. 日本POLA WHITE SHOT雙效祛斑煥白美白丸 180粒

日本POLA WHITE SHOT雙效祛斑煥白美白丸 180粒 （POLA）

日本POLA 經過10年研究開發，網民美稱為真正「可食用的WHITE SHOT 」。這款獲專利的美白丸，更被稱為：健康食品，當中含有特殊成分SG、蜜桔皮抽出成分、黑胡椒抽出成分，配合大豆抽出膠原蛋白與誘導體維C、維E多種復合特殊成分疊加，能夠全天候從由內打造透亮光感的膚色、淡斑、阻止色斑的及減緩衰老、損傷。

美白丸推薦2023｜2. 日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒

美白丸推薦2023｜1. 日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒

購買方法：01mall

作為日本老牌白兔牌大受好評，而這款美白丸成分當中添加了維生素C，能夠幫助修復皮膚、控制皮脂，改善暗瘡及乾燥皮膚，促進皮膚再生。另外修復膠質纖維紊亂，幫助抑制黑色素的生成，對黑斑等效果顯著，更能改善全身倦怠無力，宿醉等情況！

美白丸推薦2023｜3. FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒

美白丸推薦2023｜2. FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒

購買方法：01mall｜Zalora

主打無添加的FANCL，安全性上有一定保證，這款美白丸適合容易受紫外光影響出現膚色變深、不均勻及有色斑的女生！成份當中的朝鮮薊、橄欖葉精華、酶改性橙皮苷(維他命P的一種)能夠促進循環，亦較快被身體吸收，改善膚質同時提升全身肌膚透亮感！

美白丸推薦2023｜4. TRANSINO 淡斑去黑色素美白丸 120粒

美白丸推薦2023｜3. TRANSINO 淡斑去黑色素美白丸 120粒

購買方法：01mall

這款作為日本所開發的世界第一款祛斑口服劑，長期屬人氣之選，備受不少日本美容師、藝人所推薦的美白丸。這款美白丸成份當中含氨甲環酸，更能有效美白，以及去黃去斑，非常適合有斑點、黑色素沉澱多，例如因肝斑，雀斑，日曬斑，炎症等引起色素沉積的女生使用！

美白丸推薦2023｜5. Shiseido 資生堂 新版膠原蛋白丸 126粒

美白丸推薦2023｜4. Shiseido 資生堂 新版膠原蛋白丸 126粒

購買方法：01mall

Shiseido 資生堂這款蛋白丸中以人體吸收率高的低分子魚骨膠原為主，低臭味、可在身體快速溶解！當中含有多種美顏成份，能夠避免肌膚水份流失、抗老化！成份當中的杜仲葉、高麗胡蘿蔔、骨膠原 、維他命 C、維他命 E 等有助皮膚組織中膠原纖維形成，有效減淡皺紋、提升緊緻度、平衡油脂分泌，並促進新陳代謝！

美白丸推薦2023｜6. Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒

美白丸推薦2023｜5. Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒

購買方法：01mall

Chocola BB美白丸由擁有60年多企業歷史的製藥企業「根正苗紅」出品，大家可以放心藥品安全，哺乳期或是妊娠期也可以放心使用，故品牌以安全、親民收獲不少日本愛美女性的歡心！這款美白丸內有含維生素B、維生素C與半胱氨酸，不單抑制黑色素產生，改善黑色素沉著，亦可以推動體內代謝，針對調節表皮最下層的色素細胞。另外，半胱氨酸可以令皮膚水潤、解決粗糙、痘痘問題，令皮膚由內到外都透亮健康。

美白丸推薦2023｜7. BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片

美白丸推薦2023｜6. BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片

購買方法：Watsons

來自澳大利亞的 BLACKMORES亮光美白丸，成份天然安全，無副作用、依賴性，停止服用後效果亦不會立即消失！這款美白丸當中蘊含4種高效美白成分，維他命C、穀胱甘肽、鋅及綠茶精華能夠有效亮白、去黃、去印及淡斑。科研實證，穀胱甘肽能有加速體內毒素分解，針對4大美白威脅：紫外光、氧化、黑色素積聚及糖化變黃，全方位褪黑並均勻膚色並加速傷口復原，淡化暗瘡印及疤痕！

美白丸推薦2023｜8. GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒

美白丸推薦2023｜7. GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒

購買方法：Watsons

日本製造的 Glowagen Supreme Bright 雪肌美白丸，當中蘊含四種高效美白成分：脂質體維生素C、L-胱氨酸、菜薊葉提取物和血橙。四種高效美白成分互相配合，除了美白、改善黑斑、減少色素沉澱及提亮膚色外，更有效抗氧化和降低紫外線造成的肌膚損傷，改善同時預防肌膚問題

美白丸推薦2023｜9. YAMADA MIYURA AA1 食の美白針 28包

美白丸推薦2023｜8. YAMADA MIYURA AA1 食の美白針 28包

購買方法：Watsons

YM《AA1》蘊含由日本最大的綜合商社之一「日本三菱商事」研發，以100%天然發酵生產，日本臨床証實，8週間可減退達50%面黃，屬高效去暗瘡印及美白去斑療程，成效媲美注射「美白針」！服食建議有3款：早上、晚上或進行戶外活動前4小時急救，當中成份獲日本皮膚科認可、日本政府厚生省特許「酵母製造、功效」認可，亦是唯一取得美國FDA-GRAS的認證。成份能夠完全被小腸直接吸收，以98%高純度萃取的「圓酵母精華」、「梔子精華」及「玫瑰花瓣精華」互相配合，有助去班去印、提升肝臟「解毒力」、以及明目功能！

美白丸推薦2023｜10. Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒

美白丸推薦2023｜10. Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒

購買方法：Zalora

專為亞洲女性體質而設計的核酸DNA日夜全身美白丸，以日夜配方設計，仿如口服的美白防曬霜！成份當中蘊含市場最多的美肌成份，例如歐洲法國地區的松樹皮抽出特殊SG、蜜桔皮抽出、白藜蘆醇、維他命C誘導體等。產品配方成效亦經多位試用者證實，能夠達致美白、抗衰老，全身提亮膚色，提高抗氧化力、淡斑，阻止色斑的產生！

面對快速美白全身的方法，雖然美白丸較快見效，但大家都要給予耐性，另外建議大家在服食美白丸之前，要先了解美白丸成分、副作用及需時，對症下藥吃對美白丸，相信更能夠達到有效的美白效果！