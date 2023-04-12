素顏霜推薦2023｜10款好用素顏霜必備！1支打造自然底妝　附5用法

素顏霜推薦2023｜素顏霜是什麼？素顏霜要卸妝嗎？雖然口罩解放已經一段時間，不過潮濕悶熱的天氣、上班時間匆匆，來不及化個全妝又該如何是好呢？不妨嘗試一下素顏霜吧，素顏霜是一種被稀釋的美妝品，簡單來說等於是乳霜與少量粉底液的混合版，絕對是喜愛輕薄底妝女生的友好選擇！



素顏霜在於極其方便，一支即完成底妝，能夠自然調整膚色及提升氣息，雖然質地輕盈，大家都需要卸妝，避免誘發毛孔閉塞而出現炎症，最後形成暗瘡粉刺！素顏霜功效多多，大家可以參考韓國網民「Tak歐巴」在小紅書上《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》的分享！

素顏霜在於極其方便，一支即完成底妝！（adobestock）

素顏霜用法1. 代替粉底液 自然原生皮膚

少量多次以海棉上素顏霜，就能打造素顏都具備好氣息的自然、原生好皮膚的感覺！（小紅書@「Tak歐巴」《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》）

素顏霜等於是乳霜與少量粉底液的混合版，主要成分為二氧化鈦，含有物理性防曬成分，減低紫外線帶來的傷害，並能夠提亮肌膚、輕微遮瑕，打造自然原生皮膚。「Tak歐巴」分享道只要在少量多次以海棉上素顏霜，就能打造素顏都具備好氣息的自然、原生好皮膚的感覺！

素顏霜用法2.持妝秘訣 妝前使用

打造韓國女星令人讚佩的奶油肌感！（小紅書@「Tak歐巴」《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》）

素顏霜的質地輕盈，但原來它亦能夠幫助大家持妝，韓國化妝師曾分享過使用素顏霜替代妝前噴霧的話，妝感會更輕薄同時控油，能夠打造韓國女星令人讚佩的奶油肌感！

素顏霜用法3.保濕法寶 乾肌必學

將素顏霜與保濕霜以2:1的分量混合使用，就可以一整天都保濕以及具光澤感！（小紅書@「Tak歐巴」《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》）

若果乾肌的女生在使用素顏霜時，感覺半天左右皮膚緊繃、容易泛白的話，可以嘗試「Tak歐巴」的分享，將素顏霜與保濕霜以2:1的分量混合使用，就可以一整天都保濕以及具光澤感！

素顏霜用法4. 提升遮瑕 粉底混合

將素顏霜與粉底以1:2的分量混合使用，就可以打造輕薄兼能提升遮瑕的底妝！（小紅書@「Tak歐巴」《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》）

素顏霜雖則方便，但同時因質地輕盈，效果會過於自然，若果面上較多遮瑕的女生是否不能使用呢？當然不是，大家可以嘗試「Tak歐巴」的分享，將素顏霜與粉底以1:2的分量混合使用，就可以打造輕薄兼能提升遮瑕的底妝！

素顏霜用法5. 偷偷美白 身體乳混合

大家不妨將素顏霜與身體乳以2:1的分量混合使用，就可以偷偷調整膚色，繼續當個「白雪公主」！（小紅書@「Tak歐巴」《5個素顏霜的正確用法 韓國人告訴你》）

普遍人都會有面、頸兩截色，更何況夏天常穿短䄂後的雙手呢？如果需要拍全身照的話，想減低兩截色的情況，除了修圖、使用打亮外，還有什麼法寶呢？大家不妨將素顏霜與身體乳以2:1的分量混合使用，就可以偷偷調整膚色，繼續當個「白雪公主」！

素顏霜用處多多，你有否心癢癢想入手一支呢？不妨參考《01女生》特選的10大好用素顏霜吧！

素顏霜推薦2023｜1. Cle de Peau 粧前乳液 (亮白修護) 30ml

素顏霜推薦2023｜1. Cle de Peau 粧前乳液 (亮白修護) SPF38 PA+++ 30ml

購買方法︰01網購｜Zalora｜LOOKFANTASTIC

Cle de Peau 的這款雖然聲稱妝前乳液，但當中含有護膚科技：專利美白成分4MSK、Textol、紅茶精華。經皮膚科醫生測試認可，任何膚質都可以使用，能夠修護皮膚，締造亮白的妝容、改善色素！

素顏霜推薦2023｜2. M.A.C COSMETICS LIGHTFUL C³光透養膚全效亮膚霜

素顏霜推薦2023｜2. M.A.C COSMETICS LIGHTFUL C³光透養膚全效亮膚霜 (MAC COSMETICS)

購買方法︰Sephora｜Zalora

MAC COSMETICS最近推出更快、更有效率的美妝新概念：C3 「GLOW級」養膚成分，當中專為亞洲肌膚而設計，能夠全方位為肌膚補水、循環，將膚質瞬間均勻提亮！這款亮膚霜中更含有91%緊致修護成分，深層保濕同時能夠緊緻、修護、提亮，打造粉嫩透光肌！

素顏霜推薦2023｜3. innisfree 濟州王櫻透嫩素顏霜 50ml

素顏霜推薦2023｜3. innisfree 濟州王櫻透嫩素顏霜 50ml 原價$230，現經由《01mall》購買只需$110，千萬不要錯過！ （ HK01Mall ）

購買方法︰01網購

這款來自韓國濟州的素顏霜，當中含有櫻桃樹葉提取物、甜菜堿成份，有助於白皙、保濕、提亮膚色。質地輕盈，效果會帶有粉嫩色調，適合喜愛自然、粉嫩膚色的女生。

素顏霜推薦2023｜4. Kose 瑩透煥肌純淨櫻花素顏霜 40g

素顏霜推薦2023｜4. Kose 瑩透煥肌純淨櫻花素顏霜 40g（Sephora）

購買方法︰Zalora

這款Kose 的素顏霜具有面霜的護膚效果以及底霜柔和的效果，能夠締造不明顯毛孔、無油光、色澤均勻的明亮、幼滑自然原生肌膚！

素顏霜推薦2023｜5. EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C2) Glowin Tinted Cream C2

素顏霜推薦2023｜5. EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C2) Glowin Tinted Cream C2 (EMK)

購買方法︰01網購

來自美國的EMK，獨特在於含有高級滲透能力的龍舌蘭成份，而龍舌蘭的植物蛋白被證明與人胎盤蛋白生物相同，能夠為皮膚細胞提供重要的氧合作用，滋養、促進皮膚膠原蛋白增生！

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