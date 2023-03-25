髮型｜韓式八字瀏海DIY　利用3件工具1分鐘輕鬆完成　無需捲髮器

小編聽到最多的，應該就是關於預約美甲和剪頭髮的話題了。下班後想修個瀏海，結果髮型屋全關了，這該怎麼辦呢？



沒事，今天小編就來給你分享小紅書博主的教學招數，只需要3樣東西就輕鬆搞掂過長瀏海哦！

1分鐘打造絕美韓式八字瀏海，手殘黨也超易上手！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如果你也是瀏海過長的朋友，那麼快點準備好這三樣東西，那就是普通髮夾（1個）、髮捲（2個）、定型噴霧，接著便可以跟著以下步驟進行，打理出一個超美的韓式八字瀏海：

1、先把頭髮紮起，並從兩側各取出瀏海，用髮捲向內卷至貼近頭皮。

2、接著，再用準備好的髮夾將其固定。

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3、確保都固定好後，就可以用定型噴霧噴在瀏海上，最後再用風筒吹30秒至一分鐘即可。

就這樣，待取下髮夾和髮捲後，完美的八字韓式瀏海就出來啦！要切記的一點就是，髮捲一定要向內，並且定型的時間越久，彎度就會更為明顯。如果擔心瀏海不持久，那麼在取下髮捲後也可以拉遠噴多一次定型噴霧哦~當然，這招也是提供給對電髮棒操作不太熟悉的朋友可以自己在家打理的招數，畢竟電髮棒更容易失手嘛XD

就算再忙再累，大家也要一起美美的呀~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】