2023捲髮｜6大必電髮型　法式捲減齡顯瘦、復古羊毛捲蓬鬆有個性

厭倦一成不變的髮型，又不知道要換什麼造型嗎？試試看燙個捲髮，展現不同的風格，尤其捲髮會給人一種溫暖又軟綿綿的感覺，也能修飾各式臉型。



小編整理了6款捲髮造型，從慵懶木馬捲、浪漫法式捲到韓系水波紋捲等造型應有盡有，想燙髮的姊妹趕快把這篇文章收藏好，找個時間出發去髮廊吧！

6大必燙捲髮推介，營造暖冬氣氛～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 慵懶木馬捲

中長髮最適合燙慵懶木馬捲，自然蓬鬆的捲度，展現出線條感，更可以修飾圓臉，也是頭頂扁塌、髮量少的姊妹救星喔！推薦參考韓劇《小女子》金高銀的髮型，非常適合搭配深色或焦糖棕色的髮色；如果喜歡明顯線條感，可以搭配淺一點的髮色，或是利用挑染讓頭髮更有立體感的視覺效果。

2. 浪漫法式捲

自帶凌亂感的法式捲，讓整體頭髮有空氣感，也更加蓬鬆，不用刻意整理也非常好看，搭配髮帶更可以營造出浪漫唯美的氛圍。就像宋慧喬這頭看似慵懶又鬆軟的法式捲，因為紋路淺加上自然捲度，達到減齡又顯年輕的效果喔！

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3. 韓系水波紋捲

水波紋捲比較柔和、擁有光澤感，且凹凸波紋比較明顯，會形成水波紋路的感覺，也因為紋路自然柔美，看上去有柔焦效果，給人一種溫柔優雅的氣質。長髮姊妹推薦參考太妍的造型，水波紋捲搭配布朗尼蜂蜜髮色，讓人秒變韓系女神。

4. 復古羊毛捲

羊毛捲、水波紋捲，你分得出來嗎？其實羊毛卷是從髮根處開始捲起，捲度比較圓且立體，蓬鬆髮型給人一種可愛綿羊的感覺，兼具個性與溫柔，展現滿滿的復古風。就連童顏女神譚松韻在今年秋東也發布了一頭羊毛捲與俏皮眉上瀏海的照片，也是她出道多年來首次嘗試的新髮型，毛茸茸、蓬鬆的頭髮，讓人感受到暖暖的冬天氛圍。

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5. 氣質梨花捲

說到日系燙髮，絕對不能錯過自帶氣質的梨花捲！朴信惠一頭短髮搭配髮尾有著水波紋的微翹捲度，再加上空氣瀏海，不僅能輕鬆修飾出瓜子臉，也凸顯了女生溫柔仙氣。重點是這款捲髮，就算沒有特別整理也能直接出門，因為隨性就是梨花捲的特點喔！

6. 超顯瘦外八捲

這款捲髮是在兩頰及髮尾燙出「八字捲」，雖然捲度不大、造型簡單，但在視覺上能增加頸部份量與臉頰膨潤感，又能平衡頸部和臉型的比例、拉長臉型，有效修飾下巴明顯的方臉。姊妹快跟著太妍燙起外八捲，一起展現精緻小巧臉蛋吧！

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