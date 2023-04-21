SOGO Thankful Week 2023｜8大個人護理電器推介：美容儀必入手！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】萬眾期待的SOGO Thankful Week 感謝祭即將開始，而網店減價優惠就已經率先開始預購！除了美妝護膚產品外，SOGO Thankful Week 亦是入手個人護理電器及美容儀的良好時機！《01女生》就為大家搜羅了SOGO Thankful Week 8款個人護理電器優惠，其中頭髮造型器、美容儀、按摩器均以特價預售，有興趣的女生切勿錯過以下優惠詳情！



SOGO Thankful Week 2023｜日期詳情

【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】



SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日

網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日

銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日

銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日



SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠1：Panasonic EH-KN8C nanoe® 捲髮器 $980（原價：$1,380）

約會前千萬不要忘記頭髮造型，而入手一個性價比高的頭髮造型器就相當重要！Panasonic的EH-KN8C nanoe® 捲髮器採用了nanoe® 納米離子科技，在打造頭髮造型的同時，也能修護髮絲，令秀髮變得絲柔順亮麗，另外設獨立冷風功能，有助令髮型更加持久。隨機配備吹髮梳、捲髮梳及捲髮造型夾！

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠1：Panasonic EH-KN8C nanoe® 捲髮器 $980 （原價：$1,380）（SOGO 官網）

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠2：Panasonic EH-XT30 高滲透離子美顏器 $2,580（原價：$3,300）

Panasonic 的高滲透離子美顏器採用了離子技術，有助將皮下污垢帶出，並將護膚品注入肌膚深層，配合「温感」及「冷敷」技術，為肌膚帶來全面滋潤及緊緻。美顏器設有「深層清潔」、「高滲透」、「強效保濕」、「提亮肌膚」、「快速冷敷」及「冷暖交替」多個模式，全面保養肌膚，絕對是女生必備的美肌護膚好物！

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠2：Panasonic EH-XT30 高滲透離子美顏器 $2,580（原價：$3,300）（SOGO 官網）

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠3：ReFa CAXA Black Model 白金美容滾輪 $780（原價：$1,980）

早上起床最怕出現浮腫情況，ReFa 的白金美容滾輪就有助緊致提升輪廓，滾輪提供2種按摩手法，按壓揉捏支撐臉部基礎的筋膜，讓臉部重現緊緻美感！美容滾輪黑色設計，配以白金鍍層，展現型格且高貴的感覺。

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠3：ReFa CAXA Black Model 白金美容滾輪 $780（原價：$1,980）（SOGO 官網）

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠4：Panasonic EH-SW50「温感」眼部按摩器 $1,480

Panasonic 的「温感」眼部按摩器設2段温度調節及2種震動按摩模式選擇，其中的溫熱功能會釋放出微量蒸氣，有助滋潤眼周肌膚及舒緩眼部疲勞，尤其適合平日長時間對住電腦的上班一族！

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠4：Panasonic EH-SW50「温感」眼部按摩器 $1,480（SOGO 官網）

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠5：PHILIPS Sonicare 9900 Prestige 電動牙刷 $2,419（原價：$2,688）

PHILIPS Sonicare 9900 Prestige 電動牙刷採用 All-in-One 刷頭，多角度刷毛有助清除多達 20 倍牙菌膜，可以徹底清潔牙齒，牙刷亦會在你刷牙過度用力時自動調整強度，設計相當貼心，讓妳的刷牙體驗大大昇華！

SOGO Thankful Week 2023｜個人護理電器優惠5：PHILIPS Sonicare 9900 Prestige 電動牙刷 $2,419（原價：$2,688）（SOGO 官網）

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