iHerb必買保健食品Top12附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

iHerb必買保健食品Top10，用獨家iHerb優惠碼更抵買！iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」12大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！文未還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！



iHerb必買保健食品暢銷12. Thorne 褪黑素-5 HK$151/60粒

不少都市人都受失眠困擾，這時就需助眠好幫手褪黑素。褪黑素是一種由大腦內松果體生成的一種賀爾蒙，而晚上是它分泌的高峰時間，對於失眠的人來說，補充0.3到8毫克的褪黑素可有助入睡。Thorne 褪黑素-5，蘊含5毫克的褪黑素，睡前服用1粒即可幫助入手，在iHerb同類型產品中，這款是長期暢銷的，而且有不少好評。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買保健食品暢銷12. Thorne 褪黑素-5 HK$151/60粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷11. Doctor's Best葉黃素 含Lutemax2020 HK$96.5/60粒

每日都離不開手機、電腦、電視等電子產品，要防止這些電子產品的藍光，對眼睛造成傷害，葉黃素和玉米黃質是很好的護眼營養成分。Doctor's Best 葉黃素含 Lutemax® 2020，蘊含20毫克的葉黃素和4毫克玉米黃，有助防止日常生活中的藍光對視力造成損害和保護視力，這款也是iHerb上有大量好評的葉黃素產品！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買保健食品暢銷11. Doctor's Best葉黃素 含Lutemax2020 HK$96.5/60粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top10. Now Foods 益生菌-10 250億 HK$117/50粒

益生菌是不少都市人日常必備保健品之一，尤其是對於經常飲食不定時的人，它有助於維持腸道內壁的完整性，幫助適當的腸運動。其中這款NOW® Probiotic-10™所含的有益菌菌株已被科學驗證爲，有助健康的機體抵抗系統功能。這款益生菌採用素食膠囊，適合全素素食者服用。

購買方法：iHerb官網

iHerb 保健品暢銷Top10. Now Foods 益生菌-10 250億 HK$117/50粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top9. Codeage 脂質體 NMN白藜蘆醇

美國健康品牌Codeage推出的NMN保健產品，產品容易被身體吸收，其配方含有白藜蘆醇、核黃素、甜菜鹼（TMG）、槲皮素二水合物和維他命B1，有助於促進細胞NAD+含量，即是有加強身體活力、促進新陳代謝和抗衰老的功效，是非常適合女生的保健產品。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top9. Codeage 脂質體 NMN白藜蘆醇（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top8. California Gold Nutrition SUPERFOODS-冷壓有機初榨椰子油 473mL HK$47 （原價HK$63.5）

Superfood（超級食物）是指該食物具有極高營養價值，是對身體有很大益處，然而不少人在忙碌的日常生活中不一定能攝取足夠，這款冷壓有機初榨椰子油就能幫助大家快速吸收到所需的營養。椰子是一種天然的超級食物，有助防止肌膚老化、減少痘痘出現、強化骨骼牙齒等，而這款產品可外用和內服，大家可將它加到菜餚中進行烹飪，或是外用於頭髮和皮膚，有很好的滋潤功效，是非常實用的產品。

購買方法：iHerb官網

iHerb 保健食品必買暢銷Top8. California Gold Nutrition SUPERFOODS-冷壓有機初榨椰子油 473mL HK$47 （原價HK$63.5）（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top7. California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物 HK$429.13 （原價HK$476.81）

California Gold Nutrition的NMN類黃酮複合物，含煙酰胺單核苷酸、芹菜素和Lavitol®，都是提供強大抗氧功效，免受自由基的損害，是很好的抗老保健產品。而且NMN也是近期很熱門的逆齡保健成分，不僅是對抗肌膚老化，還對於身體機能和新陳代謝方面都有很好的改善。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top7. California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物 HK$429.13 （原價HK$476.81）（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top6. California Gold Nutrition Omega 800醫級魚油 HK$174.83/90粒

不少人經常一日三餐都是在外用膳，造成了過多攝取劣質的不飽和脂肪酸，因此需要增加魚油內Omega-3的攝取量來平衡，所以魚油成了許多人每日必需的保健品。魚油含有高水準的omega-3脂肪酸，有助於心血管健康。而這款Omega 800醫級魚油含KD-PÜR® IFOS™優質魚油，食用方便，每日只需一顆就足夠。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top6. California Gold Nutrition Omega 800醫級魚油 HK$174.83/90粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top5. California Gold Nutrition Omega-3優質魚油 HK$119.2/240粒

California Gold Nutrition的另一款優質魚油保健產品，性價比更高，所以很受歡迎！這款優質魚油含多種omega-3s，有助促進身體許多系統的健康，如降低心血管疾病的風險、大腦功能等，成了不少人每日必備的保健品。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top5. California Gold Nutrition Omega-3優質魚油 HK$119.2/240粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top4. MRM Nutrition 蟲草CS-4菌株 HK$95.14/60粒

蟲草含豐富及高價值營養，對它的印象大多是不便宜，但這款MRM Nutrition蟲草性價比相當高，每粒純素膠囊含有750毫克蟲草（Cs-4）菌絲提取物，有助提升免疫、呼吸及心血管系統，以及促進身體代謝。而且經Non-GMO專案驗證、不含牛奶、蛋類、花生、木本堅果、魚類或甲殼類水生動物成分，獲全素認可。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top4. MRM Nutrition 蟲草CS-4菌株 HK$95.14/60粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top3. California Gold Nutrition NMN HK$321.85/60 粒（原價HK$357.61）

California Gold Nutrition的這款NMN膠囊，是目前暢銷排行榜第三名，時常斷貨，不少用家都有在留言提到只要收到通知補貨了便會下單回購，是很受歡迎的一款產品！NMN膠囊含 NMN、NAD+前體，都是幫助抗氧功能、細胞健康、新陳代謝等，是近年很熱門抗老保健產品！而且食用很方便，每天一顆，一瓶就可以食用兩個月。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top3. California Gold Nutrition NMN HK$321.85/60 粒（原價HK$357.61）（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top2. Now Foods 蘋果果膠 700毫克 HK$97.52/120粒

蘋果果膠是一種水溶性纖維，加水混合後將變成凝膠狀，除了可用清水外，還可以配合果汁服用，都有助於腸道健康和解決便秘問題。該品牌建議餐前30分鐘前服用，有增加飽腹感之效，繼而有減肥效果，但使用期間，要記得每天需飲用大量清水，才有助腸道健康。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top2. Now Foods 蘋果果膠 700毫克 HK$97.52/120粒（iHerb）

iHerb必買保健食品暢銷Top1. California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 HK$158.94/60粒

California Gold Nutrition的LactoBif益生菌已數次登上暢銷排行榜第一位，光是用家評論已有8400多，大多是分享服用益生菌後，成功改善腸胃和排便問題，不少用家都提到已數次回購，難怪是第一位！LactoBif益生菌配方中有8種活性且獲得科學研究的益生菌菌株，幫助消化和提升腸道健康，能緩解胃不適、胃脹、排便困難、腹瀉、腹脹等常見消化問題。

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iHerb 保健食品必買暢銷Top1. California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 HK$158.94/60粒（iHerb）

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