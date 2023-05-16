益生菌｜3大益生菌實測3個月：通便神器　突然沒效有解決方法？

益生菌｜相信不少女生也正面對腸道不健康，三天一次，甚至出現便秘，「肚脹脹」感受不好，也看不到小蠻腰；筆者在許多朋友口中開始認識「益生菌」，指可改善腸道健康，無論是便秘，還是「雀仔肚」都可以令排便暢通舒服，因而筆者在去年12月開始試不同益生菌，有美容品牌，也有營養補充品/ 保健品牌，到底用後感如何。



筆者在去年12月開始試益生菌。（林珈希攝）

實測3款益生菌3個月：失效可2個品牌輪流食

筆者以往都是排便暢通，但不知是否飲食習慣、生活作息改變，因而開始由一天一次，變成三天一次，因而感到沒安全感；打算挑戰看醫生、食瀉藥之際，朋友同事都跟我分享「益生菌」這神奇之物，指從此沒有排便方面的煩惱，筆者決定一試，資料搜集一輪，先後試過：GROWN ALCHEMIST複合益生菌膠囊 250億CFU、California Gold Nutrition LactoBif益生菌 300億CFU，以及NOW Foods 益生菌 250億CFU。

1. GROWN ALCHEMIST複合益生菌膠囊



GROWN ALCHEMIST益生菌 HK$550/60粒（林珈希攝）

GROWN ALCHEMIST是澳洲有機護膚品牌，護手霜、清潔系列是非常有名，去年推出了營養補充品系列，當中有益生菌，筆者決定一試，也是第一次接觸益生菌。GROWN ALCHEMIST益生菌含9種強效菌群益生菌配方，由有機乳酸菌和雙歧桿菌混合而成，有助於消化和吸收營養，同時維持及穩定有益腸道菌群；筆者按建議食用方法，每日兩次 ，隨餐服用每次一粒；果真，竪日已開始排便暢通，沒有任何不適感，但筆者也發現單吃一粒或忘記服用便沒其效果，相信一定要持續服用。

2. California Gold Nutrition LactoBif益生菌 300億CFU



California Gold益生菌 HK$162.92/60粒（林珈希攝）

購買方法：iHerb

由於查看資訊發現，同一品牌益生菌最好不要經常服用，要不然會沒效用，因而筆者轉食用網絡上好評連連，而且性價比較高的美國維他命保健品品牌California Gold與NOW Foods，均在iherbs上購入。剛吃California Gold的一星期，筆者發現沒有服用GROWN ALCHEMIST時的效果，開始懷疑California Gold的效用，過了1星期後發現又開始排便暢通，後來再加翻查資料，原來通常在服用益生菌產品一至兩星期後，腸道內益生菌的比例才會慢慢提高，改善腸道健康。

3. NOW Foods 益生菌 250億CFU



NOW Foods益生菌 HK$103.05/50粒（林珈希攝）

購買方法：iHerb

這款性價高的美國維他命保健品品牌NOW Foods亦在iHerbs上購入，因為同一品牌益生菌最好不要經常服用，要不然會沒效用，現在筆者正服用NOW Foods，腸道健康改善不少，個人認為GROWN ALCHEMIST與NOW Foods比較適合個人體質。

市面上益生菌產品眾多，的確要親身試試才知哪款適個合自己，也不要因為一時沒效已放棄，投靠瀉藥，試試不同品牌，或看個2星期才檢討；另外，100億以上的益生菌才能發揮效用，所以也要小心選擇：不妨看看「消委會益生菌3大建議」。