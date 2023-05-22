iHerb必買15大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

iHerb保健食品向來高性價比，但護膚品同樣不能錯過！iHerb網站雲集了多個國家的護膚品牌，價格相宜、產品實用高效，而且許多產品都會有小包裝發售﹐女生們除了可以一次過選購所需的護膚品外，還可先入手想試產品的小包裝作試用。這次《01女生》就為大家集合了12款iHerb上不能錯過的護膚品，包括必買臉部精華液、面膜、眼膜、痘痘貼等，想買護膚品的你可以參考看看！文未還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！



iHerb必買保健食品Top12附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

iHerb必買護膚品1. Life-flo 有機全玫瑰果籽油 30mL HK$48.7

購買方法：iHerb官網

補水、曬後護理必備！Life-flo的有機全玫瑰果籽油採用成熟後玫瑰果果實中的濃鬱、琥珀色油，當中含有天然視黃酸（維他命A），有效為肌膚補充水份，很適合乾燥肌膚及烈日曝曬後的缺水肌膚使用。除了可以以按摩方式塗抹在肌膚上，亦可當作身體乳，用作或滋養頭髮及進行頭皮按摩，都是很舒服又療癒。

iHerb必買護膚品1. Life-flo 有機全玫瑰果籽油 30mL HK$48.7（iHerb）

iHerb必買護膚品2. Radiant Seoul 亮膚美容面膜 5片 HK$103.3

購買方法：iHerb官網

Radiant Seoul的亮膚美容面膜，在iHerb上是好評不斷且評價高。面膜蘊含多種上佳的嫩膚成分，有效改善黑色素沉澱及膚色不均，肌膚回復水潤亮澤，膚色明顯提亮和細緻。此外這款面膜採用隱形生物降解天絲面膜，可將精華更好的注入肌膚，效果加倍。

iHerb必買護膚品2. Radiant Seoul 亮膚美容面膜 5片 HK$103.3（iHerb）

iHerb必買護膚品3. Advanced Clinicals 膠原蛋白肌膚修護乳液 454克 HK$71.6

購買方法：iHerb官網

隨著年齡增長，膠原蛋白也會逐漸流失，肌膚不再飽滿、細紋泛現、光澤度不再，為肌膚補充膠原蛋白就很重要。這款膠原蛋白肌膚修護乳液，配方含有綠茶、蘆薈、洋甘菊和純正的膠原蛋白，可為身體和面部補充水份和對抗衰老徵狀，且有提亮膚色功效。

iHerb必買護膚品3. Advanced Clinicals 膠原蛋白肌膚修護乳液 454克 HK$71.6（iHerb）

iHerb必買護膚品4. ACURE 提亮去角質面部磨砂膏 118mL HK$55.6

要保持好膚質，最重要是定期為肌膚進行深層清潔，將毛孔髒污和老廢角質清除。ACURE的提亮去角質面部磨砂膏，蘊含海藻和法國綠泥，可軟化角質層及深層潔淨肌膚，同時添加了聖母百合有提亮膚色功效。這款面部磨砂膏都是採用有機成分，不含化學物質，是所有膚質都能使用的產品。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品4. ACURE 提亮去角質面部磨砂膏 118mL HK$55.6（iHerb）

iHerb必買護膚品5. Eucerin Age Defense輕盈面部抗曬乳液 SPF50 75mL HK$127.7

一年四季都需要做好防曬，Eucerin的Age Defense輕盈面部抗曬乳液，含吸油礦物質，有抗油功效。同時它是低致敏、無油、無致痘性（不會堵塞毛孔）、無桂皮酸鹽和氧苯酮等化學成分，是敏感肌都可以使用的防曬產品。除了有助於防止曬傷外，還含有透明質酸，能減緩衰老跡象，令皮膚變得順滑年輕，還可以作爲妝前乳使用。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品5. Eucerin Age Defense輕盈面部抗曬乳液 SPF50 75mL HK$127.7（iHerb）

iHerb必買護膚品6. Advanced Clinicals 維生素C逆齡精華 HK$69.4

不少女生都有膚色不均和色斑問題，這也是最難解決的問題。而這款Advanced Clinicals的維生素C逆齡精華，是iHerb目前美容美妝類暢銷榜排行第一位，不少網民都留言臉上色班明顯淺了。產品含維生素C和阿魏酸，都能促進膚色均勻、淡化色斑和減少皺紋，質地吸收，讓肌膚迅速回復年輕光澤。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品6. Advanced Clinicals 維生素C逆齡精華 HK$69.4（iHerb）

iHerb必買護膚品7. Azelique Serumdipity逆齡膠原蛋白面部精華 30mL HK$158.9

膠原蛋白會隨著年紀流失，想留住年輕肌膚就要重視抗衰老保養。這款逆齡膠原蛋白面部精華含有水解海洋膠原蛋白，適用所有膚質，質感清爽不黏膩，易吸收。而且產品適用於面部和頸部，有效撫平兩處的細紋和皺紋，以及讓肌膚回復水潤飽滿！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品7. Azelique Serumdipity逆齡膠原蛋白面部精華 HK$158.9/30mL（iHerb）

iHerb必買護膚品8. NOW Foods Solutions透明質酸緊雅精華 30mL HK$77.9

最容易透露的年紀，是當眼周、額頭和唇周出現細紋時，代表著已不再年輕。而這款NOW Foods Solutions透明質酸緊雅精華蘊含甘油、黃原膠、透明質酸鈉等成分，有助舒緩細紋和平滑肌膚，同時平衡水分。而且精華液帶有淡淡的柑橘味，會令人很舒服放鬆！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品8. NOW Foods Solutions透明質酸緊雅精華 HK$77.9/30mL（iHerb）

iHerb必買護膚品9. Eucerin Q10 抗皺面霜 49g HK$102

Eucerin的Q10抗皺面霜蘊含輔酶 Q10 成分，具有緊膚和保濕的作用，觸摸起來肌膚更柔軟和順滑，產品號稱可以在五周內舒緩細紋和皺紋，同時可滋潤肌膚。而且Q10抗皺面霜是一款針對乾燥敏感肌膚的抗皺保濕霜，產品無香料、無乙醇、無致痘及無刺激成分，能溫和地延緩衰老。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品9. Eucerin Q10 抗皺面霜 49g HK$102（iHerb）

iHerb必買護膚品10. De La Cruz硫軟膏 暗瘡藥 HK$49.6

De La Cruz的硫軟膏痘痘藥含有10%的硫，可以軟化角質和緩解痘痘，並有助預防新的痘痘、粉刺和黑頭形成。使用時薄塗一層在臉上，等待十分鐘後用清水洗淨即可，不過使用後記得要注意保濕！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品10. De La Cruz硫軟膏 暗瘡藥 HK$49.6（iHerb）

iHerb必買護膚品11. Stridex 一步緩解無酒精痘痘軟貼 90片 HK$59.4

Stridex的無酒精痘痘軟貼，在iHerb上一直是熱賣的產品！痘痘軟貼含有2%的水楊酸，可以軟化角質和加速皮膚代謝，這樣有助於疏通毛孔、改善痘痘和粉刺等皮膚問題，並有助預防痘痘形成。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品11. Stridex 一步緩解無酒精痘痘軟貼 HK$59.4/90片（iHerb）

iHerb必買護膚品12. Advanced Clinicals 黑眼圈淡化精華 52mL HK$68.2

時常熬夜、長時間使用電子產品都容易造成黑眼圈，Advanced Clinicals的這款黑眼圈淡化精華，富含維生素C的卡卡杜李和維生素E，可有效減淡黑眼圈及提亮眼周。精華液亦通過皮膚科醫生測試和敏感測試，無刺激性成分，可放心使用！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品12. Advanced Clinicals 黑眼圈淡化精華 52mL HK$68.2（iHerb）

iHerb必買護膚品13. Elizavecca 乳白色小豬碳酸氣泡粘土美容面膜 HK$91

除了每日清潔肌膚外，還需要定期深層清潔，Elizavecca的乳白色小豬碳酸氣泡粘土美容面膜，含碳酸、綠茶、泥質和木炭成分，能吸附並清潔皮膚的廢物，解決毛孔清潔問題。而且還有植物保濕成分，能使皮膚保持濕潤光滑，不用擔心因深層清潔造成肌膚乾燥。使用方法也很簡單，將面膜塗到臉上3至5分鐘後就會出現許多細小泡泡，敷好後用溫水洗淨即可！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品13. Elizavecca 乳白色小豬碳酸氣泡粘土美容面膜 HK$91（iHerb）

iHerb必買護膚品14. Petitfee 黃金水凝膠眼膜 60片 HK$79.7

Petitfee的黃金水凝膠眼膜含有24K金金箔、人參、燕窩、膠原蛋白和玫瑰花水等，有助於提亮膚色和補水保濕，讓眼周肌膚保持水潤亮澤。眼膜質感是果凍狀，微微冰涼，有為眼部消腫功效，除了適用於眼部，還可以用額頭、笑紋等位置。

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品14. Petitfee 黃金水凝膠眼膜 60片 HK$79.7（iHerb）

iHerb必買護膚品15. Petitfee 黑珍珠+金箔水凝膠眼膜 60片HK$55

Petitfee的黑珍珠+金箔水凝膠眼膜，與上一款眼膜出自同一品牌，同樣經常登上iHerb暢銷榜，是很受歡迎！這款黑珍珠+金箔水凝膠眼膜，有助使眼周肌膚更明亮和緊實，同時有滋潤效果，也是一款性價比很高的眼膜！

購買方法：iHerb官網

iHerb必買護膚品15. Petitfee 黑珍珠+金箔水凝膠眼膜 60片 HK$55（iHerb）

【HK01讀者獨家優惠】

iHerb優惠碼1. 現凡購買滿HK$700，於結帳時輸入獨家優惠碼「150HK01」即可減HK$150﹐此優惠碼每位客戶最多只能使用兩次，優惠期由即日起至2023年6月30日。



iHerb優惠碼2. 現凡購買滿HK$450，於結帳時輸入優惠碼「HK01SAVE」，即可享9折優惠，優惠期由即日起至2023年7月31日。



iHerb優惠碼3. 首次於iHerbs官方網上商店購物的新客戶，於結帳時輸入獨家優惠碼「HK01NEW」，即享全單78折優惠。

