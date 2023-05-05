「01女生周年祭」送禮總值$65,810：ghd造型夾、Peach John內衣

「01女生」不經不覺已踏入7周年，為了答謝一直支持我們的讀者，於5月5日晚上8時首次舉辦「01女生周年祭」，是次活動邀請了10個不同品牌合作，並精選出10款「01女生」讀者必喜愛的產品，總共會送出83份精緻且實用的禮品（價值HK$65,810），屆時會於01官網以直播形式透過即時打電話答問題贏禮品，以及玩遊戲答問題贏禮品，禮品包括有造型夾、護膚品、內衣用品等，以作回饋讀者多年來的支持！



如何獲得「01女生周年祭」的禮品？

【遊戲玩法】只要透過以下連結，回答「你想獲得哪份禮物？為什麼」，就有機會被抽中獲獎。如果有幸被抽中的得獎者，「01女生」編輯部會於2023年5月19日（星期五）或之前以電郵方式作通知，遊戲會於2023年5月12日（星期五）23:59 截止。

注意︰大家記得要註冊成為「01會員」才可以玩遊戲贏取禮品，而每位參加者亦會額外獲得188分的會員積分（有5,000 個限額），大家之後可以用積分於「01網購」購物。

>>> 按此玩遊戲贏取禮品︰https://mcgame.hk01.com/game/play/671<<<

不知道有那些禮物的你，即向下看看各款禮品的介紹吧！

禮品1：Cetaphil 舒特膚透亮抗敏系列 一套總值HK$955

「01女生」周年祭送禮：Cetaphil 舒特膚透亮抗敏系列 一套總值HK$955（HK01製圖）

Cetaphil 舒特膚向來都十分重視敏感膚質的女生，更推出了「透亮抗敏系列 」，讓敏感皮膚的人士可以安心使用！

系列中的兩大皇牌面霜包括「透亮抗敏日霜 SPF15」和「透亮抗敏舒緩晚霜」均注入醫學級高濃度的NIACINAMIDE，只需4星期就有效淡化各種色斑、提升肌膚透亮度。配合系列中的「透亮抗敏潔面乳」和「透亮抗敏爽膚水」一起使用，助溫和潔淨肌膚並加速肌膚細胞，大大增強後續保養的吸收度，讓肌膚回復彈嫩亮澤。

*這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Cetaphil 舒特膚透亮抗敏系列 共20份

禮品2：Ole Henriksen護膚系列 一套總值HK$1,045

「01女生」周年祭送禮：Ole Henriksen護膚系列 一套總值HK$1,045（HK01製圖）

受荷里活女星追捧的丹麥美容品牌OLE HENRIKSEN，當中的The Truth Collection 純淨光感系列特別受歡迎，每款產品都加入了維他命C成份，產品補濕之餘，亦能改善皮膚彈性。

屢獲好評的「蕉」氣亮澤眼霜在外國網購店曾多次榮登銷量榜榜首，早已成為大家的回購好物！眼霜質地雖比一般眼霜濃稠，但是卻很易被吸收又不黏膩，抗氧化成分亦有效令肌膚更明亮，減淡黑眼圈的效果明顯。化妝時，不妨搭配「蕉」氣維C眼部調色棒+ 一起使用，輕抹眼底位置，就能修飾黑眼圈，打造完美無瑕妝容。而「健膚勝肽保濕面霜」亦有效保濕抗氧化，加強肌膚抵禦力！

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Ole Henriksen護膚系列 共5份

禮品3：Paul & Joe唇膏及隔離乳 一套總值HK$900

「01女生」周年祭送禮：Paul & Joe唇膏及隔離乳 一套總值HK $900（HK01製圖）

Paul & Joe一向以精緻可愛的貓貓包裝擄獲一眾貓奴的心，每次推出不同的包裝，都很值得全收藏下來！

品牌多年皇牌的典雅瑰麗唇膏一上市即廣受好評，唇膏頂部以PAUL & JOE 標誌性的菊花圖案作點綴，配襯金屬感十足的金色底部，唇膏筒亦已推出了多款不同的設計，讓你可以隨著自己的心情，換上不同貓咪圖案的唇膏筒，增添生活的趣味。

此外，品牌的「糖瓷防曬隔離乳 SPF50+ PA++++」亦是大熱之選，在夏天使用更是最適合不過，它的抗紫外線防曬功效強勁，有效保護肌膚不怕被曬黑之餘，亦能在悶熱的天氣下持久發揮保濕作用，打造亮澤妝感，輕易化出清爽透氣的底妝，為肌膚增添透明感。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Paul & Joe唇膏1支（隨機色調）及隔離乳2支 共6份

禮品4：Fenty Beauty護膚及底妝系列 一套總值HK$996

「01女生」周年祭送禮：Fenty Beauty護膚及底妝系列 一套總值HK$996（HK01製圖）

Fenty Beauty由國際天后Rihanna於2017年所創立，自面世以來已極受觸目，多款產品亦受到很多女生所喜愛，更是廣受好評，一直以來擁有不少名人支持。

Rihanna因經常要面對高清鏡頭，又要在舞台上又唱又跳，所以對於底妝要求特別高，因此Fenty Beauty的底妝產品在持久無瑕方面亦做得很出色！當中的「INVISIMATTE 控油蜜粉」亦是Rihanna至愛產品之一，半透明粉末可吸收多餘油光，打造自然啞光美肌。她更曾在採訪中表示過，如果當天出門的手袋放不下這塊粉餅，她就會換手袋，足以看到它的重要性！

而「柔光羽感粉底乳」更是採用了獨家瞬間柔霧配方，只而輕塗一層就可瞬間平滑毛孔，修飾細紋，呈現無妝感肌膚。滴頭式樽身設計可精準地控制粉底份量，讓你疊加至最佳的遮瑕效果。Fenty Beauty也有推出護膚系列的產品，大家日常護膚三步曲，不妨使用。豐盈卸妝潔膚乳」、「毛孔緊緻爽膚水」及「瞬間修復晚間凝霜」，保濕之餘又收細毛孔，令肌膚得到更全面的保養。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Fenty Beauty護膚及底妝系列 共5份

禮品5：LAURA MERCIER輕感親膚定妝噴霧 一套總值HK$570

「01女生」周年祭送禮：LAURA MERCIER輕感親膚定妝噴霧 一套總值HK$570（HK01製圖）

炎夏的夏日快到了，女生們最擔心一定是出門時不到一小時便徹底溶妝，因此定妝是塑造全日不脫、不暈染底妝最重要的一環，絕對是不容忽視！

憑藉No.1皇牌定妝系列享譽全球的底妝權威 LAURA MERCIER，推出品牌首支以Clean Beauty為主打的全新輕感親膚定妝噴霧，一噴秒間保濕、控油同時完美鎖住妝容，終極打造 16 小時輕透水嫩定格妝效，無懼今夏濕熱黏膩感，把定妝提升至另一極致層次，打造最強的無瑕持久定妝效果，即時由內至外鎖水補濕同時強化定妝！

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出LAURA MERCIER輕感親膚定妝噴霧旅行裝30ml（3支裝） 共10份

禮品6：maxcare脈衝V面貼 價值HK$599

「01女生」周年祭送禮：maxcare脈衝V面貼 價值HK$599 （HK01製圖）

女生們都想自己的臉看來又尖又小，這樣才能突顯精緻的五官，髮型上又不怕受限於臉形！

最近這款小顏恩物「maxcare脈衝V面貼」引來很高的關注度，小小一個控制器卻有10級力度及5種模式選擇，滿足你不同V面的需要。而傳導貼片除了可用於面部，亦可以視乎於個人需要貼於肩頸、腰部及腿部位置等等，進行按摩去緩解肌肉僵硬，一物多用性價比相當高！

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Maxcare 脈衝V面貼1個 共10份

禮品7：Davines瞬間連鎖修護精華 價值HK$540

「01女生」周年祭送禮：Davines瞬間連鎖修護精華 價值HK$540（HK01製圖）

夏天要到來了，相信不少女生都準備為夏季換上新髮色，帶來全新的形象！不過經常染髮的你，如沒有做好頭髮護理，隨時會令髮質變得毛躁開叉、沒有光澤，非常影響外觀！

這款專門為淺髮色護理而設的光之琉璃系列推出最新產品Davines瞬間連鎖修護精華，適合天然和漂染過的淺色髮絲。含豐富亮澤氨基濃縮物 、猴麵包樹果提取物，修復髮絲，令秀髮強韌，即時賦予額外光澤與水潤，高度保濕而不會令髮型扁塌，同時延長染色效果。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Davines瞬間連鎖修護精華1支 共10份

禮品8：ghd duet雙效熱風造型夾 價值HK$3,295

「01女生」周年祭送禮：ghd duet雙效熱風造型夾 價值HK$3,295（HK01製圖）

髮型絕對影響顏值，出門打扮除了著重妝容及穿搭，也要打造一個為自己加分的髮型，偷偷增加回頭率，所以造型夾亦是不少女生的必備物！

作為全球領先的國際專業美髮造型品牌GHD最新推出的DUET 雙效熱風造型夾獲超多好評，產品是以超強氣流技術和智能加熱造型板的特性結合，成為革命性二合一熱風造型夾，做到吹髮與造型同步。可直接從濕髮起，打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果，而無損秀髮健康。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出GHD DUET 雙效熱風造型夾1個 共1份

禮品9：Peach John內衣產品 兩件總值HK$$440

「01女生」周年祭送禮：Peach John內衣產品 兩件總值HK$$440（HK01製圖）

來到夏天，多了女生會穿著吊帶小背心或露肩款，選購內衣最重要是舒適感以及不易移位，這樣才能讓你更感自在！

日本人氣內衣品牌Peach John的皇牌無肩帶內衣常被大讚好穿到不會下滑，同時亦貼心的把背扣改成左側排扣，方便配襯露背衣服，並採用薄身鋼圈，比起一般鋼圈更柔軟，穿著時相當舒適。而另一款PEASY系列的背心無痕內衣包覆面積廣，使用輕柔有彈力的伸縮材質，完全服貼身形，光滑的觸感，穿上後不緊繃，猶如沒有穿著胸圍一樣的舒適感。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Pech John皇牌無肩帶內衣 + Peasy系列背心無痕內衣 共12份

禮品10：Scented Niche 代理 Carrière Frères《博物館系列》香氛蠟燭 一套總值HK$1,360

「01女生」周年祭送禮：Scented Niche 代理 Carrière Frères《博物館系列》香氛蠟燭 一套總值HK$1,360（HK01製圖）

當工作煩惱讓你感到疲憊不堪時，享受一些屬於自己的「Me Time」是非常重要的，可以讓自己好好放鬆。不少人都喜愛在家中燃點香氛蠟燭，營造出一個舒適、放鬆的氛圍，享受與自己獨處的ME TIME時光！

由 Scented Niche 獨家代理的Carrière Frères 《博物館系列》香氛蠟燭的設計具異國情調，超值得收藏！😻當中的苦艾香氛蠟燭氣味濃烈，散發著植物的綠色芬芳；而睡蓮香氛蠟燭呈現的是一種植物性的微妙花香前調，尾隨著的水果香氣途經水汽氤氳的花香，令人著迷。

這次「01女生周年祭 」的直播將會送出Scented Niche獨家代理的Carrière Frères 《博物館系列》香氛蠟燭2個 共4份

>>> 按此玩遊戲贏取禮品︰https://mcgame.hk01.com/game/play/671<<<