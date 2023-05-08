粉底液推薦2023｜10款好用專櫃粉底液比拼！持妝24小時零浮粉必買

粉底液推薦2023｜專櫃粉底液有哪些好用之選？天氣漸熱，增加皮膚出油機會，故此要轉用全日持久及控油配方的粉底液！「01女生」記者分享10款人氣好用的夏日粉底液，讓大家在炎炎夏日下都能夠維持完美的妆容，亦絕不會出現脫妝情況，有興趣的女生別錯過以下好用專櫃粉底液推介！



10大夏日粉底液推薦2023！持妝24小時 防汗防油零浮粉

粉底液推薦 2023｜1. CHANEL一號紅山茶花粉底液

CHANEL這款粉底液結合多種保養精華，可保護肌膚避免環境因子傷害。平日喜歡透薄妝感的女生絕不能錯過！流動性強容易把粉底液推至均勻，由於粉底以保濕為主，所以臉上略有遮瑕的話，可以額外塗上遮瑕膏。

粉底液推薦2023 ｜1. CHANEL一號紅山茶花粉底液（官方提供）

粉底液推薦 2023｜ 2. DECORTÉ Zen Wear Multi-Proof Foundation

過去日雜《LDK the Beauty》曾對市面多款粉底液進行評測，而DECORTÉ這款粉底液獲得A級好評，其主打持久輕薄，且延展性極高，推開效果十分透薄、貼服，加上毛孔遮瑕可以完美隱藏起來，完全是炎熱天氣的底妝救星。

粉底液推薦2023 ｜ 2.DECORTÉ Zen Wear Multi-Proof Foundation （官方提供）

粉底液推薦 2023｜ 3. SUQQU 晶采艷澤粉霜

購買方法：Zalora

眾女生都希望擁有美美的奶油肌，而SUQQU這款粉霜正可以滿足大家的願望。一到夏天，很多油性肌膚的女生最害怕的是油光滿面，化好妝不足幾小時就出現脫妝的情況，確實讓人相當尷尬。不過SUQQU這款粉霜正正可以解釋這個問題，有效把毛孔隱藏，稱得上粉底液中的磨皮神器。

粉底液推薦 2023｜ 3. SUQQU 晶采艷澤粉霜 （Zalora）

粉底液推薦 2023｜4. Make UP Forever HD SKIN 高清隱形持妝粉底

購買方法：Sephora

Make UP Forever 向來的底妝產品一直都相當出色，深受女生們的喜愛。這款粉底用超高清隱形遮瑕霜及高清隱形持妝粉底均勻膚色。官方建議先由面部中央向外塗上粉底，向耳朵方面推開粉底 (如耳朵前方有泛紅情況、需束起頭髮) 。避免塗於眼周位置 (眼蓋上或眼底位置)，以免顯倦。

粉底液推薦2023 ｜4. Make UP Forever HD SKIN 高清隱形持妝粉底 （官方提供）

粉底液推薦2023 ｜5. YSL 明彩輕透亮肌氣墊粉底

氣墊粉底結合粉底液及粉餅優點，YSL最新推出的氣墊粉底是一款主打水潤貼服自然妝感，同時亦有足夠的遮瑕度，有效做到均勻膚色及略帶光澤感。即使炎炎夏日，上妝亦清爽不黏笠，故此夏天使用完全無負擔。

粉底液推薦 2023｜5. YSL 明彩輕透亮肌氣墊粉底（官方提供）

粉底液推薦 2023｜6. Lancôme 極致持妝輕透粉底液

購買方法：Zalora｜strawberrynet

Lancôme這款粉底液毋須多介紹，自推出後一直成為眾女生的夏日粉底液首選。不少人用家都大讚其持妝力強，亦能夠保持輕盈透薄的妝感。即使上妝一整天都沒有暗沉氧化的問題。

粉底液推薦2023 ｜6. Lancôme 極致持妝輕透粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023 ｜7. TOM FORD 柔霧無痕粉底液

購買方法：Zalora｜strawberrynet

TOM FORD這款粉底液以柔和啞致質地，結合可淡化肌膚瑕疵的柔焦微球體粉末與延長持妝效果的色素微粒，為妝容中度至飽滿遮蓋。即使卸妝後亦持續感覺至臻柔滑，有助支援肌膚保濕屏障。

粉底液推薦2023 ｜7. TOM FORD柔霧無痕粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023｜8. Valentino GO-CUSHION 高訂輕透氣墊粉底

Valentino這款氣墊粉底最特別之處是粉撲有兩個角和一個平坦部分，容易塗抹臉部微細的位置，有效地呈現更完妝效。另外，其質感輕盈可塑造容光煥發的半啞緻妝效。

粉底液推薦2023｜8. Valentino GO-CUSHION 高訂輕透氣墊粉底（官方提供）

粉底液推薦2023 ｜9. Giorgio Armani DESIGNER LIFT設計師光感粉底液

購買方法：Zalora

Giorgio Armani運用 Micro-fil 技術製作出了輕盈無油粉底液，容易順滑推開，有效營造出自然妝效。即使臉上略有遮瑕都可以層疊上妝，打造清透至中度遮瑕效果。

粉底液推薦 2023｜9. Giorgio Armani DESIGNER LIFT設計師光感粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023｜10. Clé de Peau 鑽光粉底霜

購買方法：Zalora｜01網購

Clé de Peau 鑽光粉底霜可打造完美無瑕的修飾度和水潤般的透亮妝感，24小時全天候滋潤水潤保濕、持久遮瑕。這款粉底霜有別於其他底妝產品，其是一款以鑽石光澤為靈感的養膚級保養霜粉，把彩妝和保養品完美結合。