香港國際機場「尊尚購物服務」16間名店進駐！率先預留Chanel、LV

女生總是無時無刻、隨時隨地都想購物，但大家又有沒有想過出發旅行前，機場已經是購物旅程的起點？香港國際機場開設了全新「尊尚購物服務」，多個尊尚時尚品牌，如CHANEL、GUCCI、BOTTEGA VENETA、Tiffany & Co. 等進駐機場，購物之旅就這樣展開！

除了「尊尚購物服務」外，香港國際機場亦開設了首間全新無人便利店travelwell，在旅行前也可以入手生活必需品，為女生們提供全面且一站式的購物體驗！



香港國際機場開設的全新「尊尚購物服務」，顧客可以透過WhatsApp、微信或視像通話方式直接與品牌代表溝通交流，預留或選購心儀商品，亦可以選擇到店提貨或送貨服務，甚至可以送貨至登機閘口，為顧客提供極致方便的購物體驗！

香港國際機場開設了全新「尊尚購物服務」，多個尊尚時尚品牌，如CHANEL、GUCCI、BOTTEGA VENETA、Tiffany & Co. 等進駐機場。（hkairportshop 官網）

旅行前想購物，但又不想帶住戰利品出國，尊尚購物服務為大家提供貼心的服務！顧客凡單一消費滿港幣 $1,000，即可享免費本地送貨服務；單一消費滿港幣$2,500，更可享免費送貨服務至全球15個目的地！

香港國際機場的「尊尚購物服務」目前已有16個尊尚時尚品牌進駐，當中包括有Bottega Veneta、 Bvlgari、Chanel、Chaumet、Gucci、IWC、Jaegar-LeCoultre、Jimmy Choo、Loro Piana、Louis Vuitton、Panerai、Piaget、Tiffany & Co、Tory Burch、Tumi 及Versace，相信之後會有更多國際品牌加入！

香港國際機場的「尊尚購物服務」目前已有16個尊尚時尚品牌進駐！（hkairportshop 官網）

相信一眾購物迷已經感到相當期待，在購物旅程展開之前，《01女生》一於為大家盤點10大尊尚購物服務時尚單品推介，讓大家為這個購物之旅作好準備，準備血拼！

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介1：VERSACE LA MEDUSA漆皮迷你袋

VERSACE 的 LA MEDUSA漆皮迷你袋，採用亮面漆皮皮革製造而成，感覺高雅時尚，配以金色金屬手柄及配件，黑金配搭散發著高貴典雅氣質！

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介1：VERSACE LA MEDUSA漆皮迷你袋（hkairportshop 官網）

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介2：TIFFANY & CO. Tiffany T Smile 玫瑰金鏈墜 HK$ 11,100

TIFFANY & CO. 的 Tiffany T Smile 玫瑰金鏈墜，彎曲的鏈墜設計簡約但優雅，象徵著時尚而永恆的美感。

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介2：TIFFANY & CO. Tiffany T Smile 玫瑰金鏈墜 HK$11,100（hkairportshop 官網）

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介3：PIAGET 伯爵 Piaget Polo 36mm 腕錶 HK$ 298,000

Piaget Polo系列的高級腕錶，採用了明亮形切割圓形美鑽、玫瑰金錶殼和灰色鱷魚皮錶帶打造而成，完美展現出女性優雅魅力。

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介3：PIAGET 伯爵 Piaget Polo 36mm 腕錶 HK$298,000（hkairportshop 官網）

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介4：JIMMY CHOO CASS 75 高跟鞋 HK$ 6,250

JIMMY CHOO 的 CASS 系列高跟鞋，採用銀色革拼漆皮製造而成，展現出摩登時尚感，7.5厘米細高跟和俐落尖頭設計，完美配襯優雅造型！

香港國際機場「尊尚購物服務」｜時尚單品推介4：JIMMY CHOO CASS 75 高跟鞋 HK$ 6,250（hkairportshop 官網）

▼▼▼按圖看更多香港國際機場「尊尚購物服務」時尚單品推介▼▼▼

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除了「尊尚購物服務」外，香港國際機場亦在離港層開設了香港首間無人便利店travelwell，大家臨離港前發現買漏了甚麼必需品，也可以到travelwell購買，travelwell提供多款包裝食品、飲品、旅行用品可供選購，便利店採用 IoT 感測技術的偵測系統，會自動感應扣除消費金額，無需排隊付款，非常方便快捷！