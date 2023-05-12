身體乳液推薦2023｜9款快速美白、保濕身體乳 最平可$43入手！

身體乳液（Body Lotion）看似不重要，但在護膚過程中加上適當的身體乳液，不單可以收獲白晢透亮的肌膚，更可以令皮膚愈來愈滑溜，特別夏天將近，女生們愛穿的小背心、短褲等衣物都要出動了，又怎可以讓老廢角質、皮膚粗糙影響美觀性呢！



造成皮膚粗糙、暗沉、黝黑亦非單一原因，有可能因為角質層增厚、缺乏防曬等，這些都相對容易處理，只需加強保濕及做好防曬就可以重塑白滑肌！想重拾白滑肌的大家，不妨參考台灣網友對9款不同身體乳液的評測，一同入手最有效打造光滑、細緻肌膚的身體乳液吧！

美白方法｜黝黑女生4招還原BB白滑肌！網民實測兩個月見效

身體乳液推薦1. 凡士林5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳 250ML 台幣$699（港幣約$179）

這款以益生元修護精華、神經醯胺與菸鹼醯胺結合高濃度5.5%果酸精華的身體乳，能夠溫和代謝全身老廢角質，令肌膚細緻平滑。網友用後亦指結果一用驚為天人 ，認為之前一直沒改善的雞皮問題，用上這款後發現平滑不少以及有提亮膚色之用，更稱這款為「身體乳中的磨皮大師」。

身體乳液推薦1. 凡士林5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳 250ML 台幣$699（港幣約$179） (凡士林)

身體乳液推薦2. Cellina 雪芙蘭 高效煥白果酸潤膚乳液 Intensive AHA Brightening Body Lotion 350g 台幣$229（港幣約$59）

這款以穀胱甘肽西合作維他命C含量高的超級果實卡卡杜李、極光藻及甘油葡萄糖苷，能夠深度美白同時保濕，快速養成淨白無瑕的透亮肌膚！網友用後指這款成分中同樣含果酸，不過這款的效果比較溫和，提亮效果比改善粗糙來得明顯。

身體乳液推薦2. Cellina 雪芙蘭 高效煥白果酸潤膚乳液 Intensive AHA Brightening Body Lotion 350g 台幣$229（港幣約$59） (Cellina 雪芙蘭)

身體乳液推薦3. NIVEA 夜間美白保濕精華乳200ML ‎台幣$259 （港幣約$66）

這款作為網友多次回購之選，網友認為這款身體乳液的效果比同品牌其他的美白乳液成效較顯著，在一段時間努力塗抹過後更會被朋友發現變白的前後差距， 不過這款的保濕效果一般。

身體乳液推薦3. NIVEA 夜間美白保濕精華乳200ML ‎台幣$259 （港幣約$66） (NIVEA)

身體乳液推薦4.NIVEA 美白潤膚乳液 HKD$43

名聲一直響亮的NIVEA 美白潤膚乳液，相信大家都有所聽聞過，不過網友指這款美白效果普通，上膚後亦感覺黏稠。對於很多人反映用後會長毛的情況，網友指自己沒有發生，整體用後感亦不是很好、並不會推薦。

身體乳液推薦4.NIVEA 美白潤膚乳液 HKD$43 (NIVEA)

身體乳液推薦5. NIVEA美白彈潤乳液 台幣$499 （港幣約$128）

除了上面的美白潤膚乳液用後感一般外，美白彈潤乳液亦是無功無過，美白效果不顯著，只當基礎保濕身體乳就可以的款式。

身體乳液推薦5. NIVEA美白彈潤乳液 台幣$499 （港幣約$128） (NIVEA)

身體乳液推薦6. NIVEA 極潤修護乳液 台幣$199（港幣約$51）

這款作為網友保濕之選的極潤修護乳液，網友指這款身體乳對紓緩乾癢超有效，能令保濕效果維持一整天！

身體乳液推薦6. NIVEA 極潤修護乳液 台幣$199（港幣約$51） (NIVEA)

網友亦分享自己家人曾經在腳踝那處起濕疹，困為當時的建議是濕疹以外的地方要更注意保濕，故此將它用作實測，以做厚敷。網友分享道這個方法的復原速度比單單擦藥康復得更快，有一種加快康復的感覺。

身體乳液推薦7&8. NIVEA C&E、C&A美白乳液 台幣$329（港幣約$84）

這兩款作為網友推薦的美白，網友指這個用來加強塗膝蓋、手肘的話能夠改善暗沈，更稱為「夏日熱門款」。兩者的美白能力相差無幾，香味上會有略微區別：NIVEA C&A美白乳液以美白、抗老功效為上，以高濃度維他命C，配上維他命A、葡萄籽精油，味道上會偏以櫻桃、薄荷感覺；而NIVEA C&E 美白乳液以美白、保濕的功效，成份以強效抗氧化力的維他命C，搭配維他命E，味道上會偏蘋果混合花香。

身體乳液推薦7&8. NIVEA C&E、C&A美白乳液 台幣$329（港幣約$84）（DCARD）

身體乳液推薦9. Victoria's Secret Pure Seduction Radiant Body Lotion (236ML) HKD$98

如果你追求身體自然香氣的話，這款身體乳就非常適合你了。網友指當初被芒果、漿果以及柚子的混合果香所吸引，並指這是一種療癒、清新的花果香。雖然這款身體乳主打香氣成分，但是除了具持香功能，保濕度亦意外不錯，適合一些愛美的女生！

身體乳液推薦9. Victoria's Secret Pure Seduction Radiant Body Lotion (236ML) HKD$98 （Victoria's Secret）