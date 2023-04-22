港女激讚1飲品「甜蜜又危險」！中醫親證治便秘+3類人不宜飲用

便秘解決︳不少都市人都因工作、生活壓力等因素，而飽受便秘困擾。近日，一名港女於社交平台群組分享了一款飲料，她以「入口回甘、滿口清甜」來形容飲品味道，使她一試愛上。不過飲用約3小時左右，肚子卻突然「山雨欲來」感覺，要即時找洗手間解決。藉此《01女生》詢問了專業中醫的意見，馬上看看有甚麼要特別注意和了解該飲料的功效吧！



便秘｜港女激讚1飲料 坦言「飲完足足待廁所20分鐘」

日前，一名港女於社交平台群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖文表示，曾於深圳飲用過油柑茉莉汁，其味道是「入口回甘、滿口清甜」，使她一試難忘。她打算趁回港前，再度回味一下，故此於當地連鎖飲品店購買了一杯油柑茉莉汁。詎料飲用後約3小時左右，她突然感到「山雨欲來」感覺，更直言：「只要有一點壓力它就會噴射而出」。

便秘｜港女激讚1飲料 坦言「飲完足足待廁所20分鐘」（FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

慶幸遇到好心人提點洗手間位置，最終她於洗手間足足待了20分鐘。雖則如此，她依舊對油柑汁念念不忘，指油柑汁真係好好瀉好危險，更查問網民：「有冇人知道香港哪裏有得賣油柑汁！真係好好飲啊！我返到香港一日已經好掛住。」

便秘｜油柑汁真係好好瀉好危險！（FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

便秘解決｜1. 油柑汁功效

「油柑汁」是由大戟科植物油柑子的果實榨汁而成。油柑子又名油柑、油甘子、餘甘子。酸澀回甘的味道令其作為藥食兩用水果而為人所知。中醫認為，油柑性味酸甘而涼，歸肺、胃經。適量食用有生津止咳、消食健胃的功效。對於乾咳、口渴、咽喉腫痛，以及飲食不節所導致的消化不良，腹脹、大便乾都有舒緩效果。

油柑營養價值十分高，富含膳食纖維、氨基酸、維生素及鈣、鐵、鉀等人體必須的微量元素。其維生素C及硒含量更是高於大部份的蔬果，按世界衞生組織所提出的營養攝取量，每日食用約1-2個油柑子果實，即可滿足維生素C的要求。有多個研究證實，油柑子及其提取物，對乙型肝炎、高血壓、高血脂、高血糖等均有療效，以及較強的防癌和抗菌作用，能有效抑製葡萄球菌、大腸桿菌等多種害菌。市民較常接觸的油柑果汁，亦被證實有抗動脈硬化、調節血脂、調節免疫系統及抗衰老等作用。

便秘解決｜2. 油柑汁具通便功效？

油柑子確實含有較高比例的膳食纖維，以促進腸胃蠕動。事實上，並非所有人都會在飲用油柑汁後出現排便或腹瀉反應。按正常食用量標準，每日5粒以下油柑子所壓榨稀釋而成的果汁，當中的膳食纖維約為1.7g其實並不容易引起排便反應。兩種情況下飲用油柑汁後會較大機會出現飲後即便的表現：

便秘｜2. 油柑汁具通便功效？（GETTY IMAGE）

1.脾胃虛寒：中醫認為油柑果性質屬涼，如果本身脾胃虛寒，即經常無胃口、肚脹悶、大便稀爛、怕冷等人士，飲用油柑汁後傷及脾陽，脾胃運化失健，導致完谷不化，較其他人更易出現腹痛肚瀉的症狀。

2.某些零售果汁濃度過高：前幾年風靡一時的某款內地網紅油柑汁，聲稱由66顆油柑榨汁制成，可見其油柑子果汁的濃度比一般食量超出甚多，所含的纖維對腸道的刺激明顯增強。如果一次飲用過急過多時就容易產生通便作用。

便秘解決｜3. 飲用需注意事項

營養師表示，飲用油柑汁時，應注意果汁的攝取量及飲食配搭。由於油柑子性味酸甘寒涼，飲用過量時容易傷及脾胃，可以加入適量糖水稀釋調配，減輕寒性之餘，同時有助中和其苦澀的口味。

另外，盡量避免與豆類、海鮮及肉類等高蛋白質食物同時食用。油柑子富含單寧酸，大量的單寧酸及蛋白質有機會在胃中結合凝固成塊，引起消化不良，導致胃脹胃痛。除此之外，建議宜當「飯後果汁」飲用，以減低對消化道的刺激性。

便秘｜對於孕婦、胃潰瘍患者，及正服食薄血藥人士，應避免飲用過量油柑汁。（GETTY IMAGE）

如果飲用後出現腹瀉一定要暫停飲用，先觀察後續症狀。如果仍持續泄瀉不止，應盡快向醫生救助。對於孕婦、胃潰瘍患者，及正服食薄血藥人士，應避免飲用過量油柑汁。油柑子的部分成份會促進血液凝固，可能影響薄血藥的藥效，進食前應向醫生詢問意見。

便秘解決｜4. 長期飲用有損健康？

一般而言，每日飲用少量油柑汁對人體無明顯害處。但須留意，油柑子的酸性較強，部份人長期或過量飲用油柑汁，有機會刺激胃黏膜，導致胃痛、惡心、胃酸倒流等症狀。另外，脾胃虛弱者及腸蠕動亢進者飲用後，有機會增加排便次數，嚴重者可能出現習慣性泄瀉的情況。長遠影響而言，一則會損傷脾胃陽氣，中氣下陷，增加日後出現失禁或直腸脫垂的潛在風險；二則可能令人體電解質及腸道微生態紊亂，影響腸道生理功能。

便秘解決｜5. 「飲完即搵廁所」對人體有害？

「飲完即搵廁所」即飲用後快速出現便意，需要先觀察排便特點。多數飲後排便少於3次，大便質地成形，無伴見明顯腹痛，多為輕微損傷脾氣，對正常體質人士的身體不會造成太大嚴重危害。

便秘｜「飲完即搵廁所」即飲用後快速出現便意，需要先觀察排便特點。（GETTY IMAGE）

水果或果汁的通便作用，多歸因於其豐富的膳食纖維，有軟化糞便、腸道蠕動並幫助排便的功效。對於腸道較為敏感的人，或一次飲用過多高濃度果汁，就容易出現飲後即瀉，可能影響短期食物營養吸收外。但排便時會將部份膳食纖維排出體外，對腸道的刺激會逐步減少。及時停止飲用果汁，補充適量水份及電解質，稍作休息就可恢復。

每個人的體質病史不一，進食後的反應未必相同，如果有任何疑問，應先向醫生或營養師等專業人士查詢。