姊妹專業美容展2023第22屆過百參展商！最新美容資訊率先看

第22屆姊妹專業美容展將於5月16日開始，為期三日於灣仔會議展覽中⼼舉行，展內陣容頂盛，參展商多達百餘個，展中以不同頒獎禮、舞台節目以及提供最優惠價錢去推廣一連串新式美容資訊，業內同好可以以優惠價錢入手美容產品、美容儀器等，各位愛美的女生千萬不要錯過！



第22屆姊妹專業美容展準備開鑼啦！美容展由2019年開始舉辦，至今已有多年歷史。美容展屬於香港美容界盛事，與業內業外的大家分享美容專業最新資訊以及推動美容文化。

第22屆姊妹專業美容展準備開鑼啦！ （Facebook@姊妹美容 SISTERS BeautyPro）

展覽詳情：



第22屆姊妹專業美容展

日期：22023/05/16-18 (星期二 至 星期四)

開放時間：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中⼼(HKCEC) 展覽廳5FG，Booth#C27

地址：香港島灣仔博覽道1號



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一連串舞台節目 精彩節目率先看

一連串舞台節目 精彩節目率先看（Facebook@姊妹美容 SISTERS BeautyPro）

美容展中的舞台節目第一天（16/5）以優秀專業美容院頒獎禮作開首，另外由國際斯佳美容協會、香港國際專業美容師協會、香港化粧品同業協會、香港國際專業導師協會及國際專業美髮美容協會，五大聯會合辦：「專業資歷盡顯實力—美容師節2023 起動禮」；展中會向各位業界講解，如何獲取行業資歷架構認可資格，展顯技能、實力。

而第二天則會有不同專業美容資訊，例如佩芬國際美容健美學院呈獻的熱能氣化（ThermoCare）技術介紹，此項技術透過精準的高射頻(13.56MHZ)儀器可以處理不同的皮膚瑕疵。另外亦有韻濤集團控股有限公司呈獻的逆齡去鄒、修復以及國際美業評審總會呈獻，由黃桂林博士主講「自我突圍心法」；而最後一天更有醇萃學院特別呈獻，由日本美甲大師江口饗子示範天然石暈染設計。

現場展場優惠 優惠價格千萬不要錯過

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展內陣容頂盛，除了包含百餘個參展商，他們亦為大家帶來眾多現場優惠，例如協利國際美容集團會以優惠價發售面膜、Vicko Enterprise Limited提供凡現在購入Fracsono機即送NK-CX LINE3款套裝、Ultra V Hong Kong Limited提供凡購買任何2款逆齡針系列產品，可獲買2送1優惠等！