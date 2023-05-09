SOGO感謝祭 PART 2｜20+護膚套裝低至$300起：LAMER+限時搶買1送1
【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）Part 2於5月15日門市正式開始！繼Part 1後一眾品牌再推出大量的激抵優惠，女生們不容錯過！《01女生》記者搜羅了20多款護膚套裝，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！（持續更新）
【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)
SOGO Thankful Week 2023 日期詳情
【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】
SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日
網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日
銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日
銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日
SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）Part 2限時獨家禮遇：20+護膚套裝低至$300起！
SOGO感謝祭 PART 2｜SHISEIDO
女生不論3歲還是80歲，愛美的天性從不會變，愛美之心人皆有之，故此女生對選擇護膚品都有嚴格的準則，才能夠養成白滑無瑕好肌膚。SHISEIDO繼Part 1後再推出獨家購物禮遇，包括「FUTURE SOLUTION晶鑽光澤美妝組合」、「免疫力提升活膚修護組合」，現時只需不足HK$2,000即可入手。
SOGO感謝祭 PART 2｜L’Occitane
L’Occitane以天然活性成分及無害配方，一直大受歡迎。是次 SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）一系列的皇牌產品都低至48折起。此外，在Part 2期間（5月15日至5月28日）購物滿HK$1,680即可享HK$240現金折扣。
SOGO感謝祭 PART 2｜SK-II
SK-II銷量長期穩居榜首。是次 SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）SK-II 熱賣的精華套裝包括「SKINPOWER能量精華經典套裝」、「SKINPOWER能量護膚套裝」、「SK-II護膚精華POWER套裝」等，折後由$1,200至$1,700不等，忠實用家不要錯過這個入貨好時機！
SOGO感謝祭 PART 2｜LA MER
LA MER向來走在高端保養的一席之地，不少人使用過LAMER產品的女生都對其讚不絕口。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）亦有不少折扣優惠，大量產品折後只需$1,330至$1,530。
SOGO感謝祭 PART 2｜CANVAS
CANVAS人氣玫瑰水凝面膜，自推出後大受歡迎，其有效為肌膚帶來深層持續的保濕效果。如玫瑰睡眠面膜的絲滑質地，為肌膚帶來全日修護。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）都有限時折扣，女生們趕緊囤貨起來！
SOGO感謝祭 PART 2｜Drunk Elephant
Drunk Elephant的產品能直接促進肌膚健康、大大提升膚質的細緻度，產品著重與肌膚的相容性、pH 值及安全性，並且不含引致皮膚敏感的「6 大嫌疑成分 (Suspicious 6)」，即精油、乾燥醇、矽、化學防曬劑、香或染料和月桂基硫酸鈉。
SOGO感謝祭 PART 2｜Caudalie
Caudalie所有產品採用最天然溫和的配方，即使是敏感肌的人士都可以安心使用。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）再度推出不少限時折扣，最為值得搶購絕對是Caudalie皇牌產品「葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 」及「葡萄籽保濕鎖水優惠套裝」，這兩款套裝推出買一送一優惠，僅限量100套，有興趣的女生切勿錯過！
SOGO感謝祭 PART 2｜THREE、IPSA
受日本妹大愛的日本品牌THREE、IPSA於SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）亦有不少熱賣的護膚套裝，包括「THREE皇牌精華修護套裝」、「THREE平衡SPA面膜套裝」等，折後不需$900，忠實用家不能錯過這個入貨好時機！
SOGO Thankful Week2023（SOGO感謝祭2023）陸續推出折扣優惠，是轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌護膚套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）最新優惠詳情！
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SOGO Thankful Weeks2023崇光感謝祭時間？
SOGO Thankful Weeks2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於4月14日開展，而實體店優惠活動則於4月28日開鑼，大家要記得這幾個日期！
SOGO Thankful Weeks2023崇光感謝祭，有甚麼值得入手？
SOGO Thankful Weeks2023崇光感謝祭，各大美妝、護膚品牌相繼推出震撼優惠，包括：SK-II、LA MER、雪花秀、LANEIGE、ORLANE等品牌。