SOGO感謝祭 PART 2｜20+護膚套裝低至$300起：LAMER+限時搶買1送1

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）Part 2於5月15日門市正式開始！繼Part 1後一眾品牌再推出大量的激抵優惠，女生們不容錯過！《01女生》記者搜羅了20多款護膚套裝，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！（持續更新）



【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023 日期詳情

【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】

SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日

網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日

銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日

銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日



SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）Part 2限時獨家禮遇：20+護膚套裝低至$300起！

SOGO感謝祭 PART 2｜SHISEIDO

女生不論3歲還是80歲，愛美的天性從不會變，愛美之心人皆有之，故此女生對選擇護膚品都有嚴格的準則，才能夠養成白滑無瑕好肌膚。SHISEIDO繼Part 1後再推出獨家購物禮遇，包括「FUTURE SOLUTION晶鑽光澤美妝組合」、「免疫力提升活膚修護組合」，現時只需不足HK$2,000即可入手。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SHISEIDOFUTURE SOLUTION晶鑽光澤美妝組合 優惠價HK$1,130（價值HK$1,960）(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SHISEIDO免疫力提升活膚修護組合 優惠價HK$1,830（價值HK$3,850）(官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜L’Occitane

L’Occitane以天然活性成分及無害配方，一直大受歡迎。是次 SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）一系列的皇牌產品都低至48折起。此外，在Part 2期間（5月15日至5月28日）購物滿HK$1,680即可享HK$240現金折扣。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】L’Occitane蠟菊極致修護套裝 優惠價HK$1,080（價值HK$1,568）(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】L’Occitane蠟菊煥活雙效眼部套裝 優惠價HK$490（價值HK$721）(官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜SK-II

SK-II銷量長期穩居榜首。是次 SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）SK-II 熱賣的精華套裝包括「SKINPOWER能量精華經典套裝」、「SKINPOWER能量護膚套裝」、「SK-II護膚精華POWER套裝」等，折後由$1,200至$1,700不等，忠實用家不要錯過這個入貨好時機！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SK-II SKINPOWER能量護膚套裝 優惠價HK$1,350（價值HK$1,902）(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SK-II SKINPOWER能量精華經典套裝 優惠價HK$1,290（價值HK$1,766）(官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜LA MER

LA MER向來走在高端保養的一席之地，不少人使用過LAMER產品的女生都對其讚不絕口。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）亦有不少折扣優惠，大量產品折後只需$1,330至$1,530。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】LA MER The La Mer Discovery Collection 奇蹟探索套裝 優惠價$1,530 (HK$2,190) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】LA MERThe Treatment Lotion Discovery Set 海洋精華水套裝 優惠價$1,330 (原價 $1,850) (官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜CANVAS

CANVAS人氣玫瑰水凝面膜，自推出後大受歡迎，其有效為肌膚帶來深層持續的保濕效果。如玫瑰睡眠面膜的絲滑質地，為肌膚帶來全日修護。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）都有限時折扣，女生們趕緊囤貨起來！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】CANVAS 玫瑰果凍面膜 優惠價$200 (原價 $395) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】CANVAS 玫瑰果凍面膜套裝 優惠價$500 (原價 $980) (官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜Drunk Elephant

Drunk Elephant的產品能直接促進肌膚健康、大大提升膚質的細緻度，產品著重與肌膚的相容性、pH 值及安全性，並且不含引致皮膚敏感的「6 大嫌疑成分 (Suspicious 6)」，即精油、乾燥醇、矽、化學防曬劑、香或染料和月桂基硫酸鈉。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】Drunk ElephantCeramightyTM AF 明眸修護眼霜組合 優惠價$495 (原價 $620) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】Drunk Elephant柔膚滋養修護組合 優惠價$405 (原價 $620) (官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜Caudalie

Caudalie所有產品採用最天然溫和的配方，即使是敏感肌的人士都可以安心使用。SOGO Thankful Week 2023 Part 2（SOGO感謝祭2023）再度推出不少限時折扣，最為值得搶購絕對是Caudalie皇牌產品「葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 」及「葡萄籽保濕鎖水優惠套裝」，這兩款套裝推出買一送一優惠，僅限量100套，有興趣的女生切勿錯過！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】Caudalie葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 優惠價$380 (原價 $760) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】Caudalie葡萄籽保濕鎖水優惠套裝 優惠價$320 (原價 $640) (官方提供)

SOGO感謝祭 PART 2｜THREE、IPSA

受日本妹大愛的日本品牌THREE、IPSA於SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）亦有不少熱賣的護膚套裝，包括「THREE皇牌精華修護套裝」、「THREE平衡SPA面膜套裝」等，折後不需$900，忠實用家不能錯過這個入貨好時機！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】THREE平衡SPA面膜套裝 優惠價$1,200 (原價 $1,982) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】THREE皇牌精華修護套裝 優惠價$900-$1,125 (原價 $1,552-$1,777) (官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】IPSA皇牌神水1+1組合 優惠價$660 (原價 $825) (官方提供)

SOGO Thankful Week2023（SOGO感謝祭2023）陸續推出折扣優惠，是轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌護膚套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）最新優惠詳情！

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