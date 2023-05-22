2023嚴選8款天然止汗劑　Malin+Goetz、Salt & Stone無鋁鹽防體臭

氣溫升高，汗水、皮脂的分泌也越趨猖狂，然而最讓人害羞的日常小事，莫過於當汗水浸濕袖子，抬起手時腋下濕答答一片，不僅汗漬讓人尷尬難耐，伴隨而來的狐臭、汗臭更是困擾！



妳也是依賴「止汗劑」維持精緻度的女孩嗎？儂編這回整理了8款「天然無添加腋下止汗劑/體香劑」，為妳維持漂亮儀態、同時無負擔！

8款天然止汗劑推薦，夏天也能維持乾爽！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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(MALIN+GOETZ)

草本爽身香體膏

延續(MALIN+GOETZ)標誌性的草本香氣，同時結合12種天然植物萃取的滋養，不僅屬性溫和，且能有效抑制體氣味～再加上葛根粉及馬鈴薯澱粉萃取所製成的止汗、吸濕效果，即便是塗抹於脆弱的腋下肌膚，也不怕不堵塞毛孔、不殘留汗漬於衣物上！

Neal's Yard Remedies

薄荷青檸滾珠香體露

英國草本精油專家Neal's Yard Remedies，向來很懂運用植物能量來達到寵愛肌膚的效果～這款具有薄荷及青檸清新香氣的體香滾珠，雖是液態精油質地，卻不會留下黏膩感，而成分中的莽草酸、印度簕竹粉更能有效中和狐臭異味、吸附汗水與油脂。

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Salt & Stone

Natural Deodorant - Lavender & Sage - Formula Nº 1

堅持有機、環境友善的美國護膚品牌Salt & Stone，不僅僅有著簡約俐落的設計品味，旗下產品的分更以不含人工香精及鋁鹽、無動物實驗、純素、海洋友善為原則，清新的草本花香搭配上乳油木果油、維他命 E、荷荷巴油等舒緩潤澤配方，抑制體氣味同時也給予肌膚適度保護。

LEGRA

英國LEGRA NATURAL DEODORANT

來自英國的設計品牌LEGRA專精於安全、無毒的居家日用產品，其中這款體香膏不光以永續、天然為號召，就連包裝都是採生物分解材質製成，完美實踐環保主張！在成份上體香膏帶有淡淡茶樹、檸檬香氣，天然精油溫和潤澤肌膚、中和體味，清爽感受適應任何膚質。

Woohoo

天然香體棒

誕生於澳洲的天然體香膏品牌Woohoo，堅持使用經素食認可，不含麩質，不進行動物測試，也不含合成鋁鹽、鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯(Parabens）等人工合成防腐劑等有害成分作為呵護基礎，再加上木質辛香的氣味中和效果，不僅男女都適用，且面對運動時的大量出汗也無須擔心。

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Maison Louis Marie

No.04 Bois De Balincourt Deodorant

承襲超過百年的植物學家族印記，誕生於法國的Maison Louis Marie，是一個對於香氣相當敏銳的品牌。無添加的溫和屬性，搭配上完美還原森林浴般的木質草本香氣，一點點煙燻、揉上些許岩蘭草、肉桂、雪松等氣息，它擁有香水般的多層次香氣，更能給予我們精緻的氣味體驗。

Chagrin Valley

Chagrin Valley Deodorant: Coconut Stick Woodland Breeze

美國手工皂品牌Chagrin Valley，也是當地家喻戶曉的日常依賴！然而除了沐浴、清潔產品之外，崇尚天然有機的它，更透過有機粟米澱粉，搭配有機初榨椰子油打造這款腋下膏。適度的止汗去濕力，搭配高強度的抗菌、抑制體味效果，那清爽薄荷氣息真的很適合夏天呢～

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MooGoo

Fresh Cream Deodorant

誕生於澳洲的天然保養品牌MooGoo，也是許多人心中的國民寶藏！專為一家大小而設計的它，旗下這款體香劑，更堅持100%不含鋁、採用可食性成分製作！天然精油氣味、玉米澱粉的意識汗水效果，讓妳增添清爽體香之餘，同時避免阻塞毛孔。

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