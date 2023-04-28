春夏髮型｜用髮飾打造4種編髮造型　手殘黨也能綁出日系慵懶感

隨著春夏來臨，越來越能感受到戶外溫度升高，使外出髮型可能會因流汗或太熱而出油，一整天下來頭髮既沒精神造型也不好看，所以每到這個季節，該透過哪種髮型出門才能兼具時髦又有型，成為許多人的春夏課題。



以下要為大家介紹即使不擅長編髮，也能輕鬆打造出注目度的髮型印象，跟著日本女生運用 4 種編髮造型與髮飾品加乘，連結耳目一新的風格，簡單編髮方式同時散發迷人日系慵懶感。

髮飾打造4種編髮造型，1步驟維持髮型一整天！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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直髮 X 寬長夾

外出時刻懶得整理頭髮，但也希望呈現些許不同的造型感覺時，推薦先將毛躁頭髮以順髮產品或平板夾整理直順，在髮尾抹上抗燥的髮尾油，並將瀏海拉出一、二小撮，用平板夾稍微夾個彎度之後，別上不同顏色的寬版或果凍感長髮夾於耳後，立即點綴出優雅溫柔的女子魅力，如果喜歡微捲髮型的話此造型也很適用。

髮束低馬尾 X 髮扣夾

日本女生都愛綁的髮束低馬尾，看似複雜髮型但其實一點都不難，先把頭髮綁成低馬尾後，將馬尾分成 1/2 或拉出一小撮，將其中一邊頭髮纏繞在馬尾上用髮圈固定，快速創造理想又具造型的髮束馬尾，另外加入面積較大的髮扣夾就很好看。

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微捲馬尾 X 絲帶

春夏運用微捲馬尾變化嶄新風格，將全部頭髮用抗熱護髮塗抹均勻，以捲髮棒夾出喜愛捲度，帶有捲度的頭髮能製造蓬鬆感，整體慵懶氣息更瞬間加倍，最後將頭髮綁成馬尾結合長絲帶纏繞，展現輕甜活力的注目 Look 。

髮髻 X 鯊魚夾

近幾年成為熱門時尚髮型話題的髮髻，長久以來深受許多女生喜愛，不僅百搭各種穿著搭配，出席任何場合也都很合適，在盤髮上只要學會小技巧，便能盤繞出時髦感加分的髮髻造型，頭髮整理成馬尾後，將頭頂髮絲拉出一點澎度，製造隨性輕盈的感覺，後續把馬尾扭轉成圓圈，從手指勾進洞口往上繞轉，再夾上大鯊魚夾即可完成。

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小步驟維持外出髮型一整天

完成外出髮型後，別忘記使用抗毛躁或定型產品固定，讓漂亮造型維持一整天，即使下班後也能美美的去約會或聚餐，以上 4 種編髮 X 飾品的髮型風格，大家也學會了嗎？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】