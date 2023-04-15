髮型｜4步綁出女星同款半截高馬尾　減齡顯V臉　走動一整天也不塌

高顱頂可以讓臉型變小，髮量看起來也會變多，女明星最愛綁的半紮高馬尾，就是個很簡單快速能創造高顱頂的造型，但每次自己綁，馬尾很快就塌下來，側邊還會露出頭皮，顯得臉又圓又大超悲劇，到底哪個環節出錯了？



小紅書博主來手把手教學，4個步驟立刻擁有蓬鬆高顱頂，怎麼動都不怕塌，只要有手就會，趕快學起來！

4步綁出女星活力半截高馬尾，手殘黨也能學懂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女明星減齡半紮高馬尾造型範本

天生沒有小臉、豐盈髮量沒關係，只要在造型花點小巧思，一樣能創造顯瘦、高顱頂！深得女明星喜愛的「半扎高馬尾」，比起傳統公主頭更顯朝氣，還能有很好的修飾頭型跟臉型的效果，像是中國新生小花趙露思、迪麗熱巴、楊冪等女星，不管年齡層，都能駕馭這個髮型，且特別適合接下來冬天會穿上比較厚重的衣物，搭配這樣的造型，可以讓整個人有輕盈感。

高顱頂半紮高馬尾教學

Step1. 頭頂取小撮頭髮

第一步先在前額頭頂取一小撮頭髮，用橡皮筋固定住。記得兩側要抓一點小碎髮出來，這樣才不會顯得臉很大、髮際線禿。

Step2. 掏洞增加立體度

在綁好的這撮頭髮中間挖一個洞，由下往上把這撮頭髮穿出來，能夠增加髮根的立體感，就不容易變得扁塌。

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Step3. 耳上抓出馬尾

選一款比較粗硬有支撐力的皮筋，從耳朵上方約45度抓取些頭髮再綁一個馬尾，記得位置不能太低，最好是落在頭頂。綁馬尾前同樣要先抓出兩側的碎髮，不需要收得太乾淨。

Step4. 固定雙馬尾

把後面的馬尾，穿到第一個綁的馬尾洞裡，再把馬尾拉緊固定，兩個馬尾就會結合在一起，從正面看過去就會有個立體感的高馬尾。稍微再調整下頭頂的頭髮，創造蓬鬆的豐盈感。

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最後把頭髮撥到前面，如果髮量不夠多的人，可以再稍微用電髮棒稍微捲一下，就完成這個不管怎麼動都不會塌的活力半紮高馬尾囉！

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