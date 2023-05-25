暗瘡位置反映某器官亮警號！中醫揭4大長痘成因　額頭生瘡壓力大

換季肌膚問題多！由於氣溫變化大、濕度差距也大，都容易使膚況變得不穩定。



美女中醫何慧欣就表示，在中醫角度春天以風邪為患，身體容易出現與風邪有關的病症，例如蕁麻疹等，另外天氣越來越潮濕，所以與濕邪相關的問題如濕疹、痤瘡(痘痘)等尤為明顯。

4個部位的長痘成因，從根源治療！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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額頭長痘

痘痘長在不同位置，反映身體不同問題！中醫何慧欣表示，痘痘是由於毛囊堵塞而引起的，最普遍的有白頭粉刺、黑頭粉刺及小丘疹，而痘痘發生的位置，其實都可以反映身體的內部情況。在中醫角度中，額頭位置是屬於心，如果痘痘集中在額頭，可能反映患者心火亢盛，可能是由於思慮過多、心煩不寐，同時容易見到患者口舌生瘡、煩躁、口渴、小便黃而短赤等等。這類型患者應該多放鬆心情，有足夠的休息時間，可以嘗試多做運動，排解心情壓力。

臉頰長痘

一般反應肝臟、肺臟問題，可能是肝火、肺熱等情況，但具體需要結合舌診、脈診一起參考；如果是容易心情不舒、鬱結等患者，可以多飲用菊花、玫瑰花、佛手柑泡茶等等，有助疏肝理氣、清肝瀉火，減少因為肝火或者肝氣鬱結形成的痘痘。

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嘴角長痘

如果是圍繞著嘴邊生的痘痘，很多時候都是反映著脾胃濕熱或者脾胃問題，這類人喜歡吃濃味或者重口味的食品，而且也可能伴隨排便習慣差的問題，建議可以在日常飲食中增加纖維，多進食蔬果，飲食清淡多飲水，可以簡單地減少脾胃濕熱的情況。

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下巴長痘

另外如果下巴反覆冒出痘痘，則和腎臟相關，也和女生月經周期時間相關。如果月經失調的女士，又或者更年期患者，都會出現下巴反覆長痘痘的情況，針對調理月經情況後，這些區域的痘痘可以完全得到治療。何慧欣中醫提醒，若有痘痘問題，建議保持作息規律、飲食清淡，多喝水，重要的是排便順暢，尤其飲食要注意少油少糖，因為糖分及油分容易令身體聚濕成痰，除了感覺疲倦，臉部也會油脂分泌旺盛，容易引發痘痘。

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