8款花香調蠟燭推薦2023: LOEWE甜美 BYREDO反差香氣 DIOR感官盛宴

8大品牌蠟燭推薦！有什麼好嗅的香氣提案？夏天濕熱悶焗的天氣更會令房間充斥噏味，不想煩人的氣味影響自己心情，不妨使用線香、擴香石、蠟燭等香氣產品。在眾多香氣產品當中，蠟燭性價比極高！除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。



還在煩惱入手什麼香味的話，可以試試天然、存在感不會過於強烈、濃烈的花香味，讓自己沐浴於溫柔而富春夏氣息的花香之中，《01女生》為大家特選出以下8大花香的品牌蠟燭推介！

花香蠟燭推介1. Aesop Aganice Candle 阿加尼斯芳香蠟燭 300g

來自澳洲的Aesop，相信都是不少人首次入手香水、香氛的選擇，可說是香氛界無人不知的存在。Aesop的產品不含動物成分，由室內噴霧、香油、香氛蠟燭等都有提供，由花香、木質、清新都各有特色選擇。而這款阿加尼斯芳香蠟燭，由五香、小荳蔻搭配新鮮的含羞草而成，後調更帶有幽微的煙草香調，令人想起陽光明媚與海風瀰漫的冒險感覺。

購買方法︰Selfridges（HK$690）｜LOOKFANTASTIC（HK$780）

花香蠟燭推介1. Aesop Aganice Candle 阿加尼斯芳香蠟燭 300g HK$780 （Aesop）

花香蠟燭推介2. Carrière Frères Citrus Dulcis scented candle 橙花香薰蠟燭 185g

夏天來臨時，用上這款甜美而略有清新感的橙花香氣，令人不自覺陶醉於夏日氣息中。Carrière Frères創立於1884年、來自法國，擁有過百年精湛製蠟工藝歷史，更被美譽為「法國大師級蠟燭製造商」，同時是巴黎聖心大教堂的官方蠟燭供應商。

品牌亦相當支持可持續發展，這款橙花香薰蠟燭以100%純天然芥菜籽蠟調製而成，白瓷質感磨砂玻璃清雅古典，包裝盒亦由100%可回收的FSC紙製成，並使用植物性油墨印刷。

購買方法︰Selfridges（HK$435）

花香蠟燭推介2. Carrière Frères Citrus Dulcis scented candle 橙花香薰蠟燭 185g €52（拆合約HK$436）（Carrière Frères）

花香蠟燭推介3. DIPTYQUE Scented Candle Roses 玫瑰香氛蠟燭 190g

DIPTYQUE的香氣選擇眾多，由香氛蠟燭、香水、香水膏等等都有，的確令人有種選擇困難，若然不能全都要的話，不妨由這款略帶變化、豐富層次的玫瑰香氛蠟燭入手。這款品牌中最經典的玫瑰香氣，以大馬士革、千葉玫瑰為主體，融合荔枝果香、胡椒辛香，令到香甜夢幻的玫瑰變得更有故事。而且DIPTYQUE的蠟燭由天然大豆油及純精油制造，點著後香味會在全屋自然擴散，典雅、慵懶花香令你更放鬆。

購買方法︰Zalora（HK$579.1）｜Strawberrynet（HK$490）｜Harrods（HK$297）

花香蠟燭推介3. DIPTYQUE Scented Candle Roses 玫瑰香氛蠟燭 190g HK$ 560（DIPTYQUE）

花香蠟燭推介4. BYREDO Fragranced Candle Fleur Fantome 叢花魅影香薰蠟燭 240g

這款網絡上大受好評的 BYREDO 叢花魅影香薰蠟燭，外觀簡潔地以黑樽綴以品牌的標誌性黑蠟、棉芯在，與高冷樽身相襯的香氣卻是充滿反差、令人感到驚喜的鬱金花香。這款叢花魅影香薰蠟燭，堆疊鬱金香及帶有綠質的花香氣息：大黃、天芥菜、紫羅蘭葉、檸檬苦橙葉等，仿似置身花海當中。

購買方法︰Selfridges（HK$285）｜Zalora（HK$370.48）｜Strawberrynet（HK$299）｜Harrods（HK$278）

花香蠟燭推介4. BYREDO Fragranced Candle Fleur Fantome 叢花魅影香薰蠟燭 240g €70（拆合約HK$ 700）（BYREDO）

花香蠟燭推介5. Jo Malone Wild Bluebell Scented Candle 野風信子香薰蠟燭 200g

寶藍色花蕾在不可思議的遍野花叢中綻放出閃亮甜美而又充滿活力的清新氣息，瀰漫著藍風鈴滿載初露的微妙香甜，輕載鈴蘭與野薔薇，柿子的甘甜扭轉常規感觀。可以提振精神、安定心情或是為家中增添一股奢華香氣。 以奢華的馥郁香氛工藝蠟燭轉變居室氛圍， 而香氛蠟燭的燃燒時間為45小時。

購買方法︰Selfridges（HK$587.4）｜Sephora（HK$500） ｜Zalora（HK$592.8）｜Strawberrynet（HK$570）

花香蠟燭推介5. Jo Malone Wild Bluebell Scented Candle 野風信子香薰蠟燭 200g HK$590（Jo Malone）

花香蠟燭推介6. LOEWE Honeysuckle candle 金銀花蠟燭 170g

Loewe 屬近年熱潮，深受不少女生喜愛！品牌蠟燭一向充滿顏值，而且各款味道獨特。這款外觀與內涵具備的金銀花蠟燭，蠟燭香味強度較低，花香之外，當點燃後更會釋放蜂蜜的甜味，令你甜絲絲地渡過每一天！

購買方法︰Harrods（HK$691）｜LOEWE（HK$810）｜Selfridges（HK$710）

花香蠟燭推介6. LOEWE Honeysuckle candle 金銀花蠟燭 170g HK$ 810（LOEWE）

花香蠟燭推介7. LE LABO Petit Grain 21 Candle 苦橙葉香氛蠟燭 245g

作為近年香氛界的新力軍，來自紐約的LE LABO，一直以來都走低調路線，靠著口耳相傳傳遍世界各地，成為大家默默收藏的口袋目標之一！LE LABO除了為人所知的香水、香氛產品，另外亦有不少木調的身體及臉部清潔保養產品。而這款21號苦橙葉香氛蠟燭，香調接近橙花，但相較單純的橙花香，尾調會再多一絲絲清新的青草味，點燃後仿似置身花園的感覺，寧靜又舒適。

購買方法︰Selfridges（HK$550）

花香蠟燭推介7. LE LABO Petit Grain 21 Candle 苦橙葉香氛蠟燭245g €57.85（拆合約HK$485）（LE LABO）

花香蠟燭推介8. MISS DIOR香薰蠟燭 MILLEFIORI時尚珍藏版 85g

一提起Miss Dior，必會想起粉紅玻璃瓶身綴以小蝴蝶結的香水，而去年年尾時Miss Dior首次推出這款香薰蠟燭，將Miss Dior經典、清新花香重新演繹。除了盒子，Miss Dior蠟燭的陶瓷瓶子亦飾上細緻而富詩意的千花圖騰，這款不單是嗅覺上的享受，更是視覺感官的盛宴，將優雅發揮極致。