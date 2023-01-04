兔年2023｜盤點七大香氣提案　香水、汽泡彈、蠟燭全都有！

【香氣提案｜兔年2023】兔年來臨！不少女生都密鑼緊鼓為新年作準備，大家記得要更換新物同時都要替換香水。不少人會不自覺使用相同的香水，但其實適時替換香水好處多多，除了配合場合，更代表多元的個人形象！《01女生》為大家盤點7大紅色香氣推介，香水、汽泡彈、蠟燭等都有！



兔年2023｜七大香氣提案：Penhaligon‘s THE FAVOURITE EdP ( 女王的真寵 )

兔年2023｜七大香氣提案：Penhaligon‘s THE FAVOURITE EdP 100ml/ HKD$2110 ( Penhaligon‘s官網 )

相信大家對來自英國的Penhaligon‘s 並不陌生，當中以 Luna（月亮女神）以及Portraits（獸首肖像系列）最為人熟悉，品牌特別為兔年而推出迷人的紳士之兔，配上THE FAVOURITE 的粉質、甜美、浪漫的年輕女性香味，讓女生們可以過一個優雅活潑的新年！

兔年2023｜七大香氣提案：Dior 2023新年珍藏版

兔年2023｜七大香氣提案｜Dior 2023新年珍藏體驗套裝 8支/HKD$ 1450 （ Dior官網 ）

Dior深受不少女生愛戴，由化妝品、護膚品到個人服飾一應俱全！2023年品牌繼續與意大利藝術家Pietro Ruffo合作推出新春正紅限量禮盒，過往Dior 2020年的幸運星藝術圖騰特別系列與2022年的繁星系列都大獲好評。今年新春正紅限量禮盒中以別緻星空圖騰加入生肖元素，一定能夠為一整年帶來好運！

【 Dior 2023新年珍藏版/ $ 1450 】

套裝中的每款香薰均展示出獨有的芳香和個性，由清新花香、果香到中性木質調都有，多元地演繹La Collection Privée Christian Dior的芳香生活藝術！

兔年2023｜七大香氣提案：Maison Francis Kurkdjian「月光水兔」

兔年2023｜七大香氣提案：Maison Francis Kurkdjian「月光水兔」 （Maison Francis Kurkdjian 官網）

為迎接2023年，Maison Francis Kurkdjian特別創作「月光水兔」，當中為致敬品牌的經典創作：水（Aqua系列）與東方傳統文化，由兔子剪影中象徵著調香師對夢想的不懈追求！今年月光水兔的形象圖配有經典作品Baccarat Rouge 540水晶之燄、Aqua Universalis永恆之水、À la rose愛戀玫瑰，打造時代共融性！

兔年2023｜七大香氣提案：Jo Malone London芳醇古龍水

兔年2023｜七大香氣提案：Jo Malone London芳醇古龍水（Jo Malone London 官網）

一提起Jo Malone London，一定會聯想起經典的白瓶及黑瓶。而2023年Jo Malone London震撼地將經典（黑瓶芳醇香水系列）全新改版！更新版的芳醇香水充滿特色，一眼望去以為透黑色瓶身，原來大有乾坤！當光線照入，瓶身就會透出低調的璀璨色澤，令使用時更添驚喜感！

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兔年2023｜七大香氣提案：MCM紅色經典背包淡香精

兔年2023｜七大香氣提案：MCM紅色經典背包淡香精 50Ml/ HKD$650（MCM 官網）

MCM背包香水強勢回歸！2022年一上市開賣即火爆全球，經典後背包化身成為手掌形香氛，更被網民熱捧為「時尚小廢包」！ 品牌於2023兔年驚喜發佈亞洲新年限定「MCM經典背包淡香精-慶典版」，當中品牌標誌性的後背包造型，搭配開運紅色Visetos印花，新年感滿瀉！上次錯失購入的女生們，今次絕不能錯過！

兔年2023｜七大香氣提案：LUSH

兔年2023｜七大香氣提案：Lush（ Lush 官網 ）

LUSH一向主打以可愛及甜美香氣、汽泡彈等生活小物。2023 年 LUSH 農曆新年系列由 LUSH 東亞及東南亞的團隊籌備，希望透過慶祝農曆新年的親身經歷，創造更合宜產品。品牌更破天荒，首次與本地設計插畫師咖喱張 Curry Cheung 合作可愛而溫馨的包裝設計。精選提案包括有新登場的金光小兔汽泡彈及兔氣揚眉禮盒，顏值爆表兼充滿節慶氣氛！

兔年2023｜七大香氣提案：Loewe 兔型香薰蠟燭

Loewe 屬近年熱潮，深受不少女生喜愛！品牌蠟燭一向充滿顏值，而且各款味道獨特。2023年更推出一款兔型香薰蠟燭，以中等強度的甜美食物香味作調，由白朱古力、大米、焦糖、奶油和雲呢拿揉合而成。

最值得注意及具珍藏性是兔型系列全數為手工製作，故此每一個都是獨一無二的手工觸感與樣貌，兔仔控必收藏！

細節就是品味的戰場！ 01女生

事不宜遲，今個兔年就讓可愛造型感與節日歡樂感進駐家中！