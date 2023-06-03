保健食品10熱門推薦：膠原蛋白粉高回購、護眼健肝維他命每日必備

維他命、保健食品推薦！都市人生活、工作繁忙，在日常飲食中不一定能攝取到足夠的營養，這時可以嘗試食用一些維他命或其他營養保健食品，來幫助人體補充每日所需的營養素。而屈臣氏集合了多個來自世界各地的保健食品品牌，幾乎都能在此找到想入手的，其中包括護眼、膠原蛋白、護膚、各種維他命等。這次《01女生》為大家集合了最暢銷、最多好評的十大產品，一起來看看有沒有也是你所需的，或是在猶豫該怎麼開始入手保健食品，也可以作參考！



保健食品推薦1. 屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克 200粒 HK$159

購買方法：屈臣氏網店

屈臣氏自家品牌的深海魚油，以高性價比成暢銷產品。這款奧米加-3深海魚油每粒含300毫克提煉自深海魚油之三酸甘油酯型奥米加-3脂肪酸，有助促進腦部及心臟健康，備受喜愛。加上食用方法方便，成人雖然每日要食用3次，但每次都可以隨餐服用或剪破膠囊擠入牛奶、果汁或麥片中同時食用，更加的方便。

保健食品推薦2. TRU NIAGEN樂加欣 BEAUTY 50毫克 60粒 HK$449

購買方法：屈臣氏網店

逆齡美肌、保持年輕首選！TRU NIAGEN樂加欣 BEAUTY加入了專利成分NIAGEN®，有效激活NAD+諾加因子，加速細胞修復及注入能量，同時添加膠原蛋白及透明質酸，讓產品具多重功效，包括：肌膚緊緻有彈性、抗衰老、秀髮柔順亮澤、指甲光澤堅韌以及激活腦細胞，持續服用有效從根本改善體質，有達至逆齡抗衰老之效。

保健食品推薦2. TRU NIAGEN樂加欣 BEAUTY 50毫克 60粒 HK$449（屈臣氏）

保健食品推薦3. 日本明治氨基膠原蛋白粉 196G HK$152.1（原價HK$258）

購買方法：屈臣氏網店

膠原蛋白是隨著年紀漸長、外界環境及不良飲食習慣等因素漸漸流失，而要補充的話，膠原蛋白粉是不錯的選擇！日本明治的氨基膠原蛋白粉，一直都是有很多好評的產品，產品蘊含獨特成份由魚類提取之氨基膠原蛋白精華，人體吸收得更好。長期飲用，有助肌膚越來越年輕，難怪有用家都留言：「會回購；商品品質很好」，是一款高性價比的膠原蛋白粉！

保健食品推薦4. 阿斯麥 海洋膠原蛋白肽-美肌配方 HK$338

購買方法：屈臣氏網店

除了膠原蛋白粉，一顆顆的膠原蛋白肽是服用上更方便。這款美肌配方的海洋膠原蛋白肽，採用市面上罕見採用鱈魚膠原蛋白肽及超級抗氧化元素硫辛酸（ALA），有效健肝、肌膚回復水潤白滑、減淡色斑、逆齡抗老等，是保持肌膚年輕，打造嬰兒肌的好物！

保健食品推薦4. 阿斯麥 海洋膠原蛋白肽-美肌配方 HK$338（屈臣氏）

保健食品推薦5. BLACKMORES 護眼山桑子 30片 HK$229

購買方法：屈臣氏網店

經常使用電腦、手機等電子產品，真的很需要護眼保健食品。BLACKMORES的護眼山桑子主要成分是山桑子和葡萄籽，有高濃度花青素，可令眼部微絲血管更強韌及降低滲透性，改善缺氧所造成的眼睛疲勞，及保持視力敏銳清晰，更可改善夜視能力。這款保健食品尤其適合長時間配戴隱形眼鏡、使用電子產品、眼睛容易模糊、乾涸等情況的人。

保健食品推薦5. BLACKMORES 護眼山桑子 30片 HK$229（屈臣氏）

保健食品推薦6. FINE 優の源雙岐乳酸菌啫喱20包 HK$98

購買方法：屈臣氏網店

經常在外用餐，容易造成營養攝取不均衡，造成內宿便或腸胃消化問題。這款乳酸菌啫喱採用經過高溫處理滅菌雙岐桿菌(BR-108）、維生素C和寡糖，有助改善體內宿便及促進腸胃消化，預防腹瀉和減少便秘，是一款雙向調節及具抗敏感的產品，還有效改善口腔異味、改善膚質及增強體內免疫系統，小小一包可解決多種問題。而且產品是乳酸清新口味﹐讓服用時不像是保健食品，更易入口。

保健食品推薦6. FINE 優の源雙岐乳酸菌啫喱20包 HK$98（屈臣氏）

保健食品推薦7. ESSENTIALE健肝素 肝內磷脂50粒 HK$365

購買方法：屈臣氏網店

工作忙碌、經常熬夜是很傷肝臟，對睡眠質素也有很大影響。這款健肝素含肝內磷脂，是醫學證實能能強化及保護肝臟，加強肝臟細胞修補及更新，及減少肝臟脂肪積聚。而且產品有有助舒解疲勞，改善睡眠質素，很適合工作繁忙的都市人。

保健食品推薦7. ESSENTIALE健肝素 肝內磷脂50粒 HK$365（屈臣氏）

保健食品推薦8. SWISSE ULTIBOOST 女性多元維他命 120片 HK$369

購買方法：屈臣氏網店

SWISSE的女性多元維他命，一瓶就含49種維生素、礦物質、抗氧化劑和自然草本精華，是專門為女性量身定制，每次只需一片就可攝取到足夠及人體所需的營養，對於會同時多服用多種維他命或其他保健食品的女生來說很方便，也不用擔心少吃了。

保健食品推薦8. SWISSE ULTIBOOST 女性多元維他命 120片 HK$369（SWISSE）

保健食品推薦9. 醫之選 維他命B雜60粒 HK$128

購買方法：屈臣氏網店

維他命B雜亦是不少人每日必備的保健食品，醫之選的維他命B雜，配方包含維他命B1、B2、B3、B6及B12，有加強體力、腦力、增強免疫功能、促進食慾、腦部健康，及有效抗疲勞和紓緩情緒的功效，是一款很適合容易疲倦及經常運用腦力人士服用的保健食品。

保健食品推薦9. 醫之選 維他命B雜60粒 HK$128（屈臣氏）

保健食品推薦10. 維特健靈 維新烏絲素 90粒 HK$449（原價HK$528）

購買方法：屈臣氏網店

每次梳頭髮時看到很多頭髮都掉落，都會擔心有脫髮問題。維新烏絲素是以中草藥為本的改善脫髮問題的產品，經研究證實產品可明顯促進毛髮生長、改善血液循環，激活毛囊同時提供養份，而且產品很適合因各種問題引致脫髮的人士服用，像是工作壓力大、作息不定時、電燙染髮、產後脫髮等原因，此保健食品能透過調理內在，從根本改善脫髮問題。