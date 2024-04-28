褪黑素｜近半港人睡不夠6小時死亡風險增？10款助眠、褪黑素推介

【褪黑素推介】天氣時雨時悶熱，即使躺在床上很想睡覺，也會輾轉反側難以入睡，容易影響日常甚至健康。近期大熱「維他命B雜」或「褪黑素」等補充劑，可助更易入眠，調整生理時鐘，以下為大家推薦10款安眠保健品，大家不妨參考一下。



每10港人7失眠、女生居多？10款助眠、褪黑素推介

【安眠保健】本港每10人便有6.8位飽歷失眠，而且以女性、長者和易焦慮人士居多。(《當你沉睡時》劇照)

最新調查：睡眠不足7小時增死亡風險！

不少人曾受失眠困擾，在最新的「港人睡眠習慣調查」中，發現近八成自覺「唔夠瞓」，約49%受訪者更表示每日睡眠不足6小時。這項由生活易聯同加拿大楓之寶進行的調查中，更引述一項長達22年的研究指出，每日睡不足7小時的人，死亡風險會提高兩成！

受到睡不飽的困擾，約四至五成人認為該日會專注力不足、頭暈頭痛及易發脾氣，亦擔心記憶力減退，但同時64%人不知這壞習慣會引致「短命」風險上升。雖然有服用褪黑素的受訪者中，逾七成都認為有效，但整個訪問近九成人都未曾試過，部分人更存誤解，以為是去除皮膚黑斑或美白的藥物，再加上電子產品的藍光，會干擾腦部對晝夜的判斷，抑制褪黑素分泌，這或是影響睡眠的主要成因之一。

每10港人便有6.8位飽歷失眠？

此外，中文大學曾在2020年進行一項調查，顯示本港每10人便有6.8位飽歷失眠，而且以女性、長者和易焦慮人士居多，有團體去年亦透過訪問調查表示，失眠人士受問題困擾平均長達68.9個月，即約5年半時間，可見實在不容忽視失眠問題。

除了睡前放鬆減壓，也可靠補充劑幫助入眠，同時保持身體健康，以下為大家推薦15款好用的安眠保健品，包括褪黑素和維他命B雜等。

褪黑素推薦｜WEBBER NATURALS 優眠褪黑激素 90片 $78

購買方法：01Mall

保健品有效調節生理時鐘，以更快捷地入眠，同時提升睡眠質素，特別適合輪班或未能適應時差的人士。產品每日可吃一次，放在舌下自然溶化，有網民讚試食一個星期後，感覺睡得更好，醒後也不會感到疲倦。

褪黑素推薦｜WEBBER NATURALS 優眠褪黑激素 (01Mall)

褪黑素推薦｜Qivaro 酣眠寶

購買方法：01Mall

使用天然配方，有效紓緩壓力和情緒，改善睡眠質素。主要含有茶氨酸，能夠放鬆心情，結合助消除夜間盜汗的黃柏，以及調節睡眠的褪黑素，對腦部具有安定作用，幫助充足睡眠。

褪黑素推薦｜Qivaro 酣眠寶 (01Mall)

褪黑素推薦｜Qivaro 成人素食軟糖睡眠寶

購買方法：01Mall

每個食用份量都含有5毫克的褪黑激素，可助調節體內生理時鐘和睡眠節奏，改善睡眠質素，並克服時差及難眠等的睡眠障礙。軟糖味道為士多啤梨，口感具彈性，亦不含人工色素和防腐劑，非常容易入口。

褪黑素推薦｜Qivaro 成人素食軟糖睡眠寶 (01Mall)

褪黑素推薦｜Swisse Ultiboost 睡眠片100粒

購買方法：01Mall

使用草本精華配方，包括纈草、啤酒花、甘草和鎂等，有效縮短入睡時間，幫助緩解焦慮和釋放壓力。當中的蛇麻草，亦具鎮靜作用，減低反射興奮性，加上清熱解毒的土茯苓，幫助改善睡眠。

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褪黑素推薦｜ICHIKI 抗疲助眠芝麻素

購買方法：01Mall

在改善睡眠質素的同時，有效護肝烏髮，讓肌膚透出好氣息。安眠配方包括芝麻萃取物，可以疏肝排毒抗氧化，維持肝臟健康；蘋果萃取物則能防止肌膚乾燥，抵禦紫外線照射；而維他命C、D、E能夠穩定睡眠質素，加上超細珍珠粉達致美肌功效。

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褪黑素推薦｜Nature's Bounty 褪黑素10毫克60粒 $128

購買方法：iHerb

褪黑素有效改善睡眠質素，透過抑制中樞神經活動，幫助紓緩焦慮，並鬆弛肌肉。而褪黑素是種天然助眠劑，可在大腦內產生，同時可通常攝取適量，加快入眠。這款可助緩和心情，改善睡眠健康，醒來時精神更加舒爽和感活力。採用醫級研究成分，經實驗室測試，僅以純淨成分製成，近40年來都得到不少好評。

【安眠保健】Nature's Bounty 褪黑素10毫克60粒(iHerb)

褪黑素推薦｜Solgar 褪黑素5毫克120片 $116

購買方法：iHerb

品牌創於1947年，有著多年歷史，採用科學研究成分，不含小麥或乳製品，而且認可無麩質，適合嚴格素食者服用。特別針對常失眠和想有優質睡眠質素的人使用，幫助鬆弛神經，提升睡眠品質，同時幫助調整體內睡眠周期，更易睡個好覺。

【安眠保健】Solgar 褪黑素5毫克120片(iHerb)

褪黑素推薦｜Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠10毫克100片 $119

購買方法：iHerb

採用兩層片劑，外層幫助釋放褪黑荷爾蒙，加快入睡，而內層則逐漸釋放，讓整夜都維持好的睡眠質素。補充劑蘊含維他命B6，可助體內產生褪黑荷爾蒙，以建立正常的睡眠模式。

【安眠保健】Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠10毫克100片(iHerb)

褪黑素推薦｜21st Century VitaJoy 褪黑素軟糖2.5毫克120顆 $90

購買方法：iHerb

使用全素食成分，經實驗室測試，可以調整自然睡眠同期，加快放鬆心情和入眠。軟糖同時帶有士多啤梨味道，更易入口，只要在睡前半小時咀嚼2粒便可，得到逾3,400個好評，不少網民更表示會回購。

【安眠保健】21st Century VitaJoy 褪黑素軟糖2.5毫克120顆(iHerb)

褪黑素推薦｜EVLution Nutrition SleepMode 60粒素食膠囊 $112

購買方法：iHerb

不少網民都讚有效入眠，甚至在半小時內便有睡意。膠囊含有約5.5毫克褪黑素粉，有助深度睡眠，謁醒來後精神更加飽滿。