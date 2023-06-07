防脫髮護髮素推介！9款改善稀疏：KÉRASTASE、DR ZERO助強韌髮根

防脫髮護髮素推介2023必買！護髮素在整個洗護髮過程中，是很重要的一步，有滋潤和順滑髮絲的功效，甚至有些能改善髮質。其中防脫髮、活化髮根和育髮功效是不少人在意的，而護髮素就有加強護理髮絲的功效，這次《01女生》就為大家集合了多款具防脫髮或育髮功效的護髮素，包括：Aveda、KÉRASTASE、DR SEED、L’Occitane等，如果你也在意這方面的髮絲問題不妨都看看！



防脫髮洗頭水推介！10款解決髮線後移：Aveda高效、APIVITA促生髮

防脫髮護髮素推介1. Aveda invati advancedTM 強韌髮質護髮素 HK$400/200ml；HK$1,550/1,000ml

購買方法：Sephora｜Zalora

Aveda的invati advancedTM系列系產品，為稀薄髮絲人士回復濃密豐盈頭髮而設計，採用無矽、純素配方，並蘊含94%天然萃取成分，有效即時增厚、強韌髮絲，減少掉髮。其中天然萃取成分氨基酸能模仿頭髮的組織，幫助頭髮從根部至末端都回復強韌，讓頭髮免受破損及保持濃密豐厚。

防脫髮護髮素推介1. Aveda invati advancedTM 強韌髮質護髮素 HK$400/200ml；HK$1,550/1,000ml（Aveda）

防脫髮護髮素推介2. L’Occitane 草本療法強韌護理護髮素 HKD 375/500ml；HKD 220/250ml

購買方法：L’Occitane｜Strawberrynet

L’Occitane草本療法強韌護理護髮素，採用的無矽配方蘊含原維生素B5，能立即為髮絲表面形成保護膜強化及令秀髮更濃密豐盈，增強秀髮防護力，鞏固髮絲減少髮絲折斷。這款護髮素還重點呵護髮尾位置，回復豐盈、柔順及強韌的秀髮。

防脫髮護髮素推介2. L’Occitane 草本療法強韌護理護髮素 HKD 375/500ml；HKD 220/250ml（L’Occitane）

防脫髮護髮素推介3. Moist Diane 香水貴油豐盈防脫護髮素 450ml HK$79

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店

Moist Diane的香水貴油豐盈防脫護髮素，蘊含多種植物萃取及精華油，促進頭皮血液循環，刺激頭髮生長，同時強效保濕頭皮及髮絲，為毛囊提供養分，養育強韌髮絲。此外這款護髮素採用獨有創新科技，為脆弱易斷髮絲注入營養，讓納米分子深入髮芯，填補受損髮絲表層空隙，防止營養及水份流失，由內至外修護強韌髮絲。

防脫髮護髮素推介3. Moist Diane 香水貴油豐盈防脫護髮素 HK$79/450ml（Moist Diane）

防脫髮護髮素推介4. DR ZERO 女士根源賦能防脫護髮素 400ml HK$158

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店【現售HK$118.5/400ml】

DR ZERO的女士根源賦能防脫護髮素，是針對女性性頭皮特質設計，採用的配方是專門調理女性脫髮問題，蘊含8種植物女性荷爾蒙成分及3種保濕成分，防脫和育髮效果顯著。且配合LIPOSOME納米膠囊滲透技術和高效成分，達到深層滲透，激活毛囊幹細胞，讓受脫髮困擾的女生們回復豐盈秀髮。

防脫髮護髮素推介5. 50惠 養潤豐盈護髮素（滋養型）400ml HK$115

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店【現售HK$89.9/400ml】｜Yesstyle【現售HK$160.98/400ml】

50惠的滋養型養潤豐盈護髮素，蘊含50種珍貴養潤成分，有效補充頭皮營養，提升頭皮屏障功能，同時配合5種海藻精華，有效改善稀薄和加強防掉髮功效，讓頭髮更濃密豐盈。

防脫髮護髮素推介6. KÉRASTASE 防脫髮修復護髮乳 200ml HK$340

購買方法：Zalora【現售HK$320/200ml】

KÉRASTASE的防脫髮修復護髮乳，適合脆弱易斷和受脫髮困擾的髮質，產品含雪絨花幹細胞和生薑等高效成分，具強化髮絲韌性及豐盈順滑秀髮的功效。且產品測試證實在配合同系列洗護產品下，6星期有效減少脫髮，髮絲回復柔軟順滑。

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