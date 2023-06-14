台女分享力讚10樣護膚好物 1年時間由痘痘爛面重拾白滑美肌！

10樣痘痘肌保養品推薦！痘痘肌怎麼保養？夏天炎熱悶焗，除了大汗淋漓影響心情之外，天氣亦會影響皮膚油脂分泌，油脂分泌亦會導致毛孔粗大、長暗瘡、長暗粒等問題出現。皮膚差怎麼辦？痘痘肌最怕悶焗的護膚品，不然很容易令面上細菌滋生，令皮膚情況更加惡化！



「caca」指自己經歷了長達7年的爛面過程，曾經換過5家皮膚科以及試過各式各樣的美容療程，飲食亦相當注意，不吃炸的、不喝含糖飲料也不吃奶類，不過皮膚狀況也是反反覆覆。最後以一年左右的時間，口服A酸加上使用以下護膚品，才成功的使皮膚穩定，重拾白滑美肌。

台灣網友「caca」在Dcard上的分享，由痘痘爛面重拾白滑美肌（Dcard@caca）

想重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，要因應狀況更換適應的護膚品加以護理，痘痘問題的確煩人，若果有同樣困擾的話，不妨參考台灣網友「caca」在Dcard上的分享，一同打造精緻肌膚！

大家皮膚有問題的時候，該看醫生的時候一定要去看。醫生推薦的藥膏雖然價錢不親民，比較貴，不過真的有效！ caca

護膚好物：1. CeraVe 水楊酸潔面乳 台幣$526（折合港幣約$134）

Cerave 作為敏感肌適用的護膚品品牌，這支潔膚露可以一物二用，可以洗臉也能洗身體。雖然含少量水楊酸成份，不過「caca」指自己用後有效減少粉刺，洗完臉也不緊繃，十分喜愛這支！

護膚好物：1. CeraVe 水楊酸潔面乳 473ml 台幣$526（折合港幣約$134）（Dcard@caca）

護膚好物：2. LA ROCHE POSAY 温泉舒緩噴霧

購買方法：Mannings（HK$165）｜Watsons（HK$165）

對於痘痘肌而言，護膚品除了要避免成份悶焗的之外，亦要避開成份過於複雜的，不然很容易刺激皮膚！有網友分享使用「溫泉水」配搭降敏精華相當有效，膚況基本上都很穩定，不太容易出現敏感。

當臉發熱的時候一定要趕快讓臉降溫，以前皮膚科醫生曾教我一個方法：口含冰塊，後來只要臉開始發燙，我就會去找冰塊或冰水含在嘴裡，非常快就會降紅！ caca

護膚好物：2. LA ROCHE POSAY 温泉舒緩噴霧 （Dcard@caca）

護膚好物：3. Avène 雅漾抗敏保濕活泉水

購買方法：Watsons（HK$199）

「caca」指自己通常會以成份簡單的化妝水在洗臉後的護理以及冷氣房的時候以作舒緩肌膚，LA ROCHE POSAY溫泉水與 Avène化妝水噴霧都很細膩，沒有什麼差異的用後感。

護膚好物：3. Avène 雅漾抗敏保濕活泉水（Dcard@caca）

護膚好物：4. Naturie 日本薏仁保濕水凝霜

購買方法：Yesstyle（USD$11.77 折合約港幣HK$92）

這款主打無香料、無色素、低刺激性的Naturie 保濕霜，質地清爽、容易吸收，「caca」指夏天使用超舒服！而且當皮膚比較乾的時候，還能厚敷當作面膜之用，5到10分鐘後沖水洗掉，皮膚就會像喝飽水一樣！

護膚好物：4. Naturie 日本薏仁保濕水凝霜 （Dcard@caca）

護膚好物：5. Cerave 長效保濕修復乳

購買方法：Mannings（HK$135）｜Watsons（HK$185）｜01網購（HK$）｜Strawberrynet（HK$108）

Cerave的溫和、保濕之用都相當為人所知，「caca」以及不少網友都大讚為「絕對不會後悔的護膚好物」，因為Cerave 保濕乳成份溫和、無香料而且容量很多，能讓皮膚保濕又穩定，擦臉、擦身體都相當不錯！

護膚好物：5. Cerave 長效保濕修復乳（Dcard@caca）

護膚好物：6. Nivea 妮維雅全護清爽防曬隔離乳

購買方法：Mannings（HK$79.9）

除了護膚品要注意之外，化妝品亦會影響皮膚變得好與壞的其中一環，「caca」指自己相當重視防曬並指這是絕對不可以漏掉的。「caca」大讚這款防曬是「敏感肌的好夥伴」，並指自己會專門用它作面部使用的，沒有太重香料味道、不會刺激肌膚，雖然是乳狀質地但不會太過油膩，很好推勻。

護膚好物：6. Nivea 妮維雅全護清爽防曬隔離乳（Dcard@caca）

護膚好物：7. 曼秀雷敦 Sunplay Skin Aqua 超保濕水感防曬露SPF50+ PA++++

購買方法：Mannings（HK$72）｜Watsons（HK$72）｜Yesstyle（USD$14.25 折合約港幣HK$112）

防矖的重要性，除了防止皮膚因為紫外線而受傷老化，更重要的是預防可能出現的「皮膚癌」！而「caca」亦會將防曬產品分為面部專用以及身體使用，這款質地清爽、不黏膩的水感防曬凝露，成份中有含酒精，雖然聲稱能夠應用面部與身體，不過酒精成份上面有機會影響痘痘，大家要自行衡量入手。

護膚好物：7. 曼秀雷敦 Sunplay Skin Aqua 超保濕水感防曬露SPF50+ PA++++ （Dcard@caca）

護膚好物：8. Intergrate 柔焦輕透美肌粉餅 台幣$348（折合港幣約$89）

作為痘痘肌，最為煩惱的莫過於外出時需要化妝的環節，如果太厚重又會加重痘痘問題，太輕微又不夠控油、更遮蓋不住自己的瑕疵！這款Intergrate 粉餅具一定遮瑕度又不會太過厚重，作為外出補妝亦相當適合！「caca」分享自己使用後發現淺痘印是可以被遮掉的，一開始是霧面妝感，出油後則會展示出漂亮的奶油光澤感，仿似皮膚原生一樣。

護膚好物：8. Intergrate 柔焦輕透美肌粉餅 台幣$348（折合港幣約$89）（Dcard@caca）

護膚好物：9. Cow Style 牛乳石鹼 無添加卸妝乳 台幣$276（折合港幣約$70）

這款被「caca」大讚「對敏感肌超級友好的卸妝乳」，這款Cow Style不含香料、酒精、色素、防腐劑的卸妝乳，能夠將日常、不太強力防水、防汗的化妝品輕易卸除，並具有一定保濕度，即使卸後皮膚亦不會有緊繃感覺！

它還有一個優點是瓶子很可愛，用完拿來裝其他東西也很適合！ Caca

護膚好物：9. Cow Style 牛乳石鹼 無添加卸妝乳 台幣$276（折合港幣約$70）（Dcard@caca）

護膚好物：10. NIVEA 保濕深層眼部卸妝液

購買方法：Watsons（HK$89）

除了基本卸妝液之外，比較防水、防汗的化妝產品仍需要使用眼唇卸妝液，不然死命爛扯的話，很容易令皮膚長出細紋！「caca」指自己個人習慣會以化妝棉濕敷，待一會兒就能卸得很乾淨。