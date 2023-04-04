嘴唇乾｜厚塗護唇膏後唇炎！嘴唇忽然紅腫刺痛　台女分享1物急救

嘴唇乾｜女生護膚程序多多，但大家有否留意到最經常磨擦的嘴唇？嘴唇其實不單是皮膚，亦能夠反應出我們身體健康，因為嘴唇是一個血管豐富的地方，透過觀察顏色、形狀，就可以看出我們的問題！



如果嘴唇突然紅腫、脹痛，很可能是過敏、發炎了！因為嘴唇血管多，又是身體的第一道防線，會接觸很多其他的東西，那麼當嘴唇出問題時通常會有什麼類型？又會怎樣呢？

嘴唇是一個血管豐富的地方，透過觀察顏色、形狀，就可以看出我們的問題！ （《傲嬌與偏見》劇照）

唇炎類型1. 嘴唇脫皮

嘴唇脫皮除了身體缺水之外，亦可能因為嘴唇皮膚的防護力變差，或是發炎，例如酒糟性皮膚炎就會造成皮膚脫皮的症狀。大家可以先多喝水，如果喝水沒有改善，再去皮膚科診所檢查成因。

唇炎類型2.「血管性水腫」：過敏反應，突然腫起來

面對血管性水腫，即是過敏反應，可能是食物、藥物敏感等，解決方法只要稍作冰敷，多喝水，大概會在2到3天內康復。

唇炎類型3. 唇皰疹：因皰疹感染病毒，會刺痛、紅腫、長水泡

唇皰疹是由皰疹病毒感染而成的，通常因為跟其他人共用物品而造成感染，而皰疹病毒就會潛伏在身體裡，只要身體虛弱、免疫力不足，或是勞累的時候就會發作。唇皰疹會造成刺痛、紅腫、長水泡等，除了要停止與人共用物品，更要馬上到皮膚科進行治療，因為水泡當中含有不少病毒，所以水泡不能隨便弄破，以免加劇病情甚至擴散到皮膚或身體其他地方！

唇炎類型4. 口角炎：發炎為主，流血、脫皮、發白、紅腫等

口角炎主要因為營養不良、免疫力低下而造成，通常使用外用藥膏治療，大約1週就會痊癒。但若果無視口角炎，時間愈久口角炎就會加重疼痛感，到時候就連說話、張口吃飯都會拉扯到嘴角而疼痛、流血。

唇炎類型有不同（Shutterstock）

了解到唇炎的4大類別，在一些緊急、初期情況的時候，大家都可以用些偏方以及藥房可以買到的藥膏去急救，若果擔心唇炎不會自己好的女生，不妨參考一下Dcard中「摳妮conie」所分享的《 唇炎爆發 半小時急救成功分享》。

事主特別護理嘴唇適得其反！事主：感覺超不妙

特別護理嘴唇適得其反（截自Dcard@摳妮conie 《 唇炎爆發 半小時急救成功分享》）

事主分享道自己因為要參加婚禮，所以睡前特別護理嘴唇，她用以前使用過沒問題的護唇膏厚塗在嘴，不過結果早上一睡醒感覺超不妙，事主發現自己的嘴巴紅腫非常，嘴角甚至有一塊黑色的不明東西。

嘴唇又熱又刺痛，去照鏡子差點哭出來 事主

嘴唇過敏既腫又痛 2招半小時急救

成功消腫的類固醇外用藥膏，需醫生處方的，拆合港幣約一百元（截自Dcard@摳妮conie 《 唇炎爆發 半小時急救成功分享》）

看到自己的嘴唇過敏，事主後悔莫及，因為距離參加婚禮的時間大概只餘半小時左右，一想到什麼方法才可以讓嘴唇恢復正常之際，事主回想起之前曾因唇炎看醫生所提供的類固醇外用藥膏，因而決定將外用藥膏厚塗在嘴上。

沒想到半小時真的成功消腫、嘴唇退紅，恢復正常到還可以擦唇膏。 事主

事主分享唇炎2點注意事項！望幫助大家

事主用1物急救後，分享道日常生活當中應該如何避免唇炎以及當唇炎發生時的注意事項（截自Dcard@摳妮conie 《 唇炎爆發 半小時急救成功分享》）

經過兩次唇炎的經驗後，事主分享道日常生活當中應該如何避免唇炎以及當唇炎發生時的注意事項：

唇炎注意事項1.盡量不要畫唇妝

唇炎注意事項2.少吃刺激辛辣食物

唇炎注意事項3.不要摩擦嘴唇

唇炎注意事項4.食物進來不要接觸到嘴唇

唇炎注意事項5.不要時常舔嘴唇

避免唇炎注意事項1:避免刺激



因為唇膏、護唇膏的成分眾多，當中可能含有香料、酒精等刺激物，若果厚塗可能對容易過敏的嘴唇而言太過刺激。另外，事主亦有分享道上妝要避免唇釉，因為液態當中比較容易存有細菌，用相對單純的唇膏比較適合唇炎女生。

有時候我用了唇釉就會引發沉寂已久的唇炎，擦唇膏的時候就沒事 事主

避免唇炎注意事項2:免疫力下降



不少感染的源頭是來自感染、壓力過大、疲勞、長時間陽光曝曬等。除了要保持健康生活、低油低糖低脂的攝取外，多攝取營養素，更要保持健康的生活習慣，適當運動及穩定作息，亦可以在唇、臉等位置使用防曬產品。