26歲女減肥喝這「健康飲品」反升至176磅！營養師揭密＋正確做法

減肥瘦身方法！燕麥奶、杏仁奶、椰奶等植物奶興起，配合近年大眾都注意健康飲食，所以不少人都紛紛嘗試。但日前台灣健康節目《醫師好辣》中，營養師方慈聲分享了一個曾經的個案，一位26歲女生想減肥，會把咖啡中牛奶換成燕麥奶及平日飲料也會換成燕麥飲，但竟反致體重飈升至80Kg（176磅），體脂亦升至40%，嚴重超出標準。



200ml燕麥奶等於4分之1份澱粉（《攢錢羅曼史》劇照）

200ml燕麥奶等於4分之1份澱粉

營養師方慈聲在該節目中，破解燕麥奶的迷思，指出大眾聽到它是植物來源的奶，卡路里又比較低，好像比較健康。但是燕麥奶並不是奶，是油脂和澱粉所組成，飲用200ml燕麥奶等於4分之1澱粉，若是平時飲食中沒有特別控制澱粉量，又將植物奶當作健康飲料品，就會出現澱粉攝取超標，出現體重上升情況。

但這並不代表燕麥奶是不好的飲品，燕麥奶或燕麥飲是比較好吸收的碳水化合物，假如在運動前喝的話可補充運動時所需能量，運動後喝則可補充運動所流失的營養，這時燕麥奶是一個好的健康飲品。

26歲女減肥不成 體重反升至80Kg 體脂40多%（《最初的晚餐》劇照）

26歲女減肥不成 體重反升至80Kg 體脂40多%

營養師方慈聲在節目中，更分享了她過往接觸到的減肥案例，一位年僅26歲的女生，身高160cm，但體重竟達80Kg（176磅），體脂40多%。要知道一般女生的體脂建議值，是在20%至30%之間，這名女生求診時已經嚴重超出。營養師在詢問她飲食習慣時，得知她因想減肥，所以在飲食時很克制，但早上會喝特大杯拿鐵咖啡時會把牛奶換成植物奶，下午同事們喝手搖飲時，她會自己買燕麥飲，她認為自己飲食都很健康。

營養師指燕麥奶主要成分是澱粉 （YouTube@醫師好辣）

營養師指燕麥奶主要成分是澱粉

但詎料體重和體脂不降反升，在經營養師方慈聲分析後，得知雖然她飲食克制和轉喝植物奶，但澱粉量與減肥期前一樣，沒有減量，像是意大利麵、打拋飯、飯盒等都與平日一樣。這樣導致一整天的澱粉量就超過了，營養師方慈聲解釋道燕麥奶基本上就是澱粉的來源，所以建議在打算喝燕麥奶時可換成無糖豆漿，甚至早上的拿鐵咖啡可正常加牛奶，因為牛奶至少會有蛋白質。

減肥建議轉喝無糖豆漿（YouTube@醫師好辣）

減肥建議轉喝無糖豆漿

營養師方慈聲也提到常見植物奶的成分，像是堅果奶、杏仁奶的主要成分是油脂，椰奶的主要成分是澱粉和油脂。而豆奶、豆漿的主要成分則是蛋白質，所以計劃控制體重的人，可以喝無糖豆漿、吃茶葉蛋、蒸蛋等，可以補充蛋白質，同時不增加飽足感。