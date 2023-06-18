脫髮靠食3海鮮修護毛囊增髮量！營養師：生雞蛋這樣做助白髮變黑

脫髮、頭皮 ｜面對陰晴不定的夏天，不僅面部肌膚狀態不穩，頭皮也易泛油、出現皮屑或掉髮，影響整個外在觀感。要解決各種頭髮問題，其實可靠飲食解救，台灣營養師程涵宇日前於社交媒體，分享針對解決6個頭髮問題的食物，以下整理其中4個，原來雞蛋可以改善白髮？



由於日常頭皮較少護理，加上不良習慣或荷爾蒙轉變，易令頭髮出現問題，如白髮和頭髮稀疏等，令人不禁煩惱。營養師程涵宇在Facebook分享解決方法，透過飲食回復頭皮及髮絲健康，「吃對營養，就可以輕鬆擁有一頭清爽頭皮、烏黑蓬鬆秀髮！」

脫髮、頭皮 ｜多攝取維他命A、B、C、D及E，可以促進毛囊代謝，調節油脂腺分泌，減少頭油出現。(《具景伊》劇照)

脫髮、頭皮解決法1. 均衡維他命抑頭油

相信不少人的頭皮煩惱，都是與泛油有關，特別在經常捱夜後，或在夏天時，會較易出現油頭。程涵宇分享，可補充足夠的維他命A、B、C、D及E，以促進毛囊代謝，調節油脂腺分泌，達致頭皮油脂平衡，提高頭皮防禦屏障的免疫力。她建議多進食番薯、深綠色蔬菜、三文魚和堅果，同時每日曬廿分鐘至半小時，就能補充維他命D。

脫髮、頭皮 ｜若想髮量變濃密，程涵宇推薦食海鮮，包括蜆、三文魚和蝦。《美女孔心》劇照

脫髮、頭皮解決法2. 3種海鮮防脫髮

每當壓力大時，容易出現脫髮問題，頭髮變得稀疏。若想髮量變濃密，程涵宇推薦食海鮮，包括蜆、三文魚和蝦，亦可吃雞肉，當中的鐵、維他命D、鋅和蛋白質，可以維持頭皮及頭髮生長周期，維持毛囊代謝健康，這樣髮根不易脫落，自然可以增加髮量。

脫髮、頭皮 ｜攝取足夠的維他命B12、C、生物素及蛋白質，就能維持和活化這種營養素，養出烏黑的秀髮。(KOSE廣告)

脫髮、頭皮解決法3. 生熟雞蛋功效有別？

不僅是年長的關係，部分年輕人也會因各種問題，自然生出滿頭白髮，需要經常染黑，來提升精神感覺。程涵宇提到，這得從「黑色素細胞」著手，只要攝取足夠的維他命B12、C、生物素及蛋白質，就能維持和活化這種營養素，養出烏黑的秀髮。她續表示，海苔、菠菜和橙都有效改善白髮，雖然生雞蛋中的抗生物素蛋白（avidin），會阻礙體內運用和吸收生物素，但只要將雞蛋煮熟，可以幫助護髮，讓頭髮更加烏黑。

脫髮、頭皮解決法4. 小蕃茄助長頭髮

大部分女生都曾想盡辦法，想加快頭髮增長，以養出一把秀髮，但實際頭髮生長緩慢，要等一段時間，頭髮才生長兩、三厘米。程涵宇表示，可以多吃小蕃茄、腰果和喝牛奶，以攝取當中的蛋白質及維他命A、C和E，幫助促進毛囊再生，加強頭皮屏障，並提升髮絲的健康和韌性，自然能夠快點生長。

程涵宇營養師 (Facebook@程涵宇營養師)

資料來源：Facebook@程涵宇營養師