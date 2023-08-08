立秋｜換季甩脫髮？髮型師公開4護髮重點　內外修護養成髮量富翁

每到季節轉換之際，不穩定的乾濕度、忽冷忽熱的氣候，不僅讓肌膚狀況百出，就連頭皮、秀髮也會出現搔癢、敏感甚至落髮的情況！



面對「換季落髮」到底該如何預防、改善？除了加強頭皮養護之外，飲食、日常洗護儀式又有甚麼需要特別留意的？法國養髮專家— René Furterer便為讀者們精闢指點四大重點。

養護頭髮4大重點，換季不脫髮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 內在保養要確實

首先要確實改善髮肌換季時的敏弱狀態，並預防、抑制落髮量增加，首先得從內在保養做起！專家分享，每日一定要攝取足夠飲水量，並建議每日補充含維他命C、E的蔬果與優良蛋白質等原型食物，其可以穩定體內油脂分泌與抗氧化，達到抑制落髮的效果。另外，也別忘了養成運動習慣、早睡早起不熬夜，適度排解壓力，也是養護髮肌的不二法門。

2. 外在養髮產品仔細挑

預防落髮量越發猖狂，除了善用頭皮養護產品之外，日常洗頭水挑選也有講究！專家補充，穩定健康髮肌的關鍵，便是從建立日常頭皮養膚養髮習慣做起，而「更換洗頭水」便是首要任務！在挑選上，建議選用含有髮根強韌、賦活成分的洗髮品，讓妳在清潔同時也能加強穩固髮根的護理效果。

同場加映：護髮｜《華燈》百合5招告別斷髮問題 敷髮膜多做1步頭髮加倍吸收（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. 洗頭水二洗一敷

現代人的養髮觀念越來越成熟，各個都清楚日常洗頭，每回要洗兩次！但除了兩次洗頭之外，妳肯定沒留意到，泡泡停留的時間！專家強調，屬性溫和且具有養護效能的洗頭水，最能發揮養髮效果的時機，便是泡沫停留於髮絲與頭皮間時。因此在洗完第二次頭之後，泡沫先別急著沖掉，可以在髮肌上敷個3分鐘，強韌、修護效力會更顯著。

同場加映：洗頭、護髮6大常見錯誤 洗頭水直接搽落頭髮、不吹頭令髪質變差（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

4. 頭皮功夫按摩不能少

要養出強韌、健康且豐厚的秀髮，頭皮養護相當重要，不過也別只依賴保養產品，居家養髮時的「按摩手技」也不能少！在使用精油、精華型頭皮保養品時，可以搭配指腹以畫圓方式按摩頭皮，並由內而外、由上至下，做全面舒緩放鬆，不僅養分吸收更好，也能帶動頭皮血液循環，讓秀髮長得更健康。

延伸閱讀：

春夏「漂髮」淺髮色適合妳嗎？髮型師解答6大「染髮造型觀念」，細軟髮是漂染首選？8成台灣人染後洗髮精都選錯

髮型過渡期怎麼辦？2023「中長髮造型」5大提案，層次剪、鮑伯頭...隱藏布丁頭還能這樣變

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】