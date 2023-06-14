白頭髮｜5個令白髮增生的壞習慣 大家都忽略1因素 加速頭皮老化
撰文：ETtoday
出版：更新：
小時候都覺得長白頭髮是老人的事，但現在有越來越多人明明還沒步入中老年，卻冒出不少白髮，看起來瞬間老了好幾歲。
早早開始冒白髮，除了遺傳因素外，有些NG生活習慣也會讓頭皮老化，白髮提早出現、快速增生！
快把以下5個壞習慣改掉，改善頭皮健康，養回烏黑亮麗秀髮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+15
NG 1：忽略頭皮防曬
愛美女性都知道防曬的重要性，但大多數人都只顧著為臉部肌膚擦防曬，卻忽略頭皮也需要防曬。紫外線不僅是肌膚老化的元兇，也會傷害頭皮健康，且頭髮承受紫外線傷害是臉的3倍以上，長期受到紫外線侵襲容易使黑色素細胞損傷，頭髮容易變黃變乾，甚至褪色。
NG 2：久坐不動
常久坐不動、缺乏運動的人，血液循環代謝不佳，容易影響頭皮健康、黑色素細胞正常運作，使得髮色變淺、髮絲脆弱、白髮萌生等問題。如果發現自己新長出來的髮根顏色變淺了，就要小心，可能就是要長白髮的徵兆了。
NG 3：節食、營養不均
飲食不均衡、過度節食都容易造成營養攝取不足，影響到頭皮頭髮健康，尤其缺少維生素B12、銅、鋅、鐵等營養，更會加速白髮提前現身，甚至掉髮。
同場加映：染髮｜白頭髮最強掩眼法！韓大熱光線染免遮蓋白髮 秒減齡變時髦（點擊放大閱讀）▼▼▼
+9
NG 4：不良生活習慣
像是熬夜、吸煙、喝酒都會導致頭皮血液循環不良，影響頭皮健康、加速頭皮老化，且會使體內囤積大量自由基，影響到黑色素細胞製造黑色素、降低黑色素細胞存活率，進而導致白髮、掉髮等問題產生。
NG 5：長期勞累、壓力大
除了年紀增長的自然老化，壓力大、過於勞累都會影響血流狀況、頭皮健康，若是長期沒改善會使頭皮健康環境惡化，加速頭皮毛囊老化，最後引發掉髮、白髮危機。
預防白髮增生秘訣
1. 每天按摩頭皮3分鐘，幫助促進頭皮血液循環，預防頭皮老化，按摩時以輕柔力道按壓即可，勿用力過度，反而傷害頭皮。
2. 多吃黃、綠色蔬菜補充維生素；生蠔、蠔仔等貝殼類海鮮可補充鋅離子；還有紅肉、綠色蔬菜及堅果等養血食物，為頭皮髮絲補充營養。
同場加映：抗衰老｜頭皮發癢出油髮幼易變？ 頭皮初老6個徵兆3招滋養頭皮（點擊放大閱讀）▼▼▼
+9
3. 養成良好生活作息，盡量於午夜前上床入睡，讓肝血回流，減少熬夜並保持充足睡眠，至少睡滿6小時以上，幫助養血生髮。
4. 看到白頭髮別亂拔，毛囊老化、黑色素細胞退化，就算拔掉白髮也不會變回黑髮，反而會傷害毛囊導致掉髮，造成頭髮稀疏狀況，得不償失。
5. 培養運動習慣，不僅能促進循環代謝、維持身體健康，也能幫助抒解壓力，放鬆心情。
增髮｜禿頭女生必看！6習慣改善脫髮、養出強健髮質 變髮量王者護髮｜《華燈》百合5招告別斷髮問題 敷髮膜多做1步頭髮加倍吸收染髮｜5種深棕色髮色提案 長直髮必染橄欖棕 黃皮首選赤茶栗子2023短髮造型｜日韓髮型師推薦5款女生短捲髮 髮量倍增、易打理頭髮易扁塌？5個吹整技巧打造蓬鬆髮根 髮量秒增倍、修飾月亮臉懶人吹頭｜髮量多又長？3招快速吹乾頭髮 瞓醒髮質仍柔順不毛躁
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】