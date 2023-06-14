白頭髮｜5個令白髮增生的壞習慣　大家都忽略1因素　加速頭皮老化

小時候都覺得長白頭髮是老人的事，但現在有越來越多人明明還沒步入中老年，卻冒出不少白髮，看起來瞬間老了好幾歲。



早早開始冒白髮，除了遺傳因素外，有些NG生活習慣也會讓頭皮老化，白髮提早出現、快速增生！

快把以下5個壞習慣改掉，改善頭皮健康，養回烏黑亮麗秀髮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NG 1：忽略頭皮防曬

愛美女性都知道防曬的重要性，但大多數人都只顧著為臉部肌膚擦防曬，卻忽略頭皮也需要防曬。紫外線不僅是肌膚老化的元兇，也會傷害頭皮健康，且頭髮承受紫外線傷害是臉的3倍以上，長期受到紫外線侵襲容易使黑色素細胞損傷，頭髮容易變黃變乾，甚至褪色。

NG 2：久坐不動

常久坐不動、缺乏運動的人，血液循環代謝不佳，容易影響頭皮健康、黑色素細胞正常運作，使得髮色變淺、髮絲脆弱、白髮萌生等問題。如果發現自己新長出來的髮根顏色變淺了，就要小心，可能就是要長白髮的徵兆了。

NG 3：節食、營養不均

飲食不均衡、過度節食都容易造成營養攝取不足，影響到頭皮頭髮健康，尤其缺少維生素B12、銅、鋅、鐵等營養，更會加速白髮提前現身，甚至掉髮。

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NG 4：不良生活習慣

像是熬夜、吸煙、喝酒都會導致頭皮血液循環不良，影響頭皮健康、加速頭皮老化，且會使體內囤積大量自由基，影響到黑色素細胞製造黑色素、降低黑色素細胞存活率，進而導致白髮、掉髮等問題產生。

NG 5：長期勞累、壓力大

除了年紀增長的自然老化，壓力大、過於勞累都會影響血流狀況、頭皮健康，若是長期沒改善會使頭皮健康環境惡化，加速頭皮毛囊老化，最後引發掉髮、白髮危機。

預防白髮增生秘訣

1. 每天按摩頭皮3分鐘，幫助促進頭皮血液循環，預防頭皮老化，按摩時以輕柔力道按壓即可，勿用力過度，反而傷害頭皮。

2. 多吃黃、綠色蔬菜補充維生素；生蠔、蠔仔等貝殼類海鮮可補充鋅離子；還有紅肉、綠色蔬菜及堅果等養血食物，為頭皮髮絲補充營養。

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3. 養成良好生活作息，盡量於午夜前上床入睡，讓肝血回流，減少熬夜並保持充足睡眠，至少睡滿6小時以上，幫助養血生髮。

4. 看到白頭髮別亂拔，毛囊老化、黑色素細胞退化，就算拔掉白髮也不會變回黑髮，反而會傷害毛囊導致掉髮，造成頭髮稀疏狀況，得不償失。

5. 培養運動習慣，不僅能促進循環代謝、維持身體健康，也能幫助抒解壓力，放鬆心情。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】