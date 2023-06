王君馨37歲獲讚漂亮！公開私下愛用妝品：會混合粉底、眼影這樣畫

王君馨在2020年,宣布以獨立歌手「G.Racie」出道,發布國語單曲,去年亦在內地推出新歌〈別把我對你的愛當作卑微〉,今晚(8日)更在麥花臣球場,首次舉辦演唱會。現年37歲的王君馨,日前現身ViuTV選秀節目《全民造星V》,擔任第二輪評審,得到大批網民盛讚漂亮,足見她的保護工夫到家。王君馨過去曾拍片分享夏天愛用化妝物,表示用後妝容貼服,即便在炎熱日子也不易脫妝,大家不妨參考一下。



在陽光猛烈的夏天,王君韾特別注重防曬,「尤其你想出外曬太陽的話,一定不能忽略!」她推薦Darkness to the light SPF40 防曬乳液,大讚質感水潤幼滑,而且具有一點遮瑕力。防曬液採用草本萃取精華,經日本專利技術,有效物理防曬,減少陽光對肌膚的傷害,在張栢芝開設的時裝店「See Ceci Street」有售。

