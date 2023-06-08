王君馨37歲獲讚漂亮！公開私下愛用妝品：會混合粉底、眼影這樣畫

王君馨在2020年，宣布以獨立歌手「G.Racie」出道，發布國語單曲，去年亦在內地推出新歌〈別把我對你的愛當作卑微〉，今晚（8日）更在麥花臣球場，首次舉辦演唱會。現年37歲的王君馨，日前現身ViuTV選秀節目《全民造星V》，擔任第二輪評審，得到大批網民盛讚漂亮，足見她的保護工夫到家。王君馨過去曾拍片分享夏天愛用化妝物，表示用後妝容貼服，即便在炎熱日子也不易脫妝，大家不妨參考一下。



王君馨日前現身ViuTV選秀節目《全民造星V》，擔任第二輪評審，得到大批網民盛讚漂亮，今晚（8日）更在麥花臣球場，首次舉辦演唱會。(IG@gwgurlie86)

王君馨夏天化妝好物推薦1. Darkness to the light SPF40 防曬乳液

在陽光猛烈的夏天，王君韾特別注重防曬，「尤其你想出外曬太陽的話，一定不能忽略！」她推薦Darkness to the light SPF40 防曬乳液，大讚質感水潤幼滑，而且具有一點遮瑕力。防曬液採用草本萃取精華，經日本專利技術，有效物理防曬，減少陽光對肌膚的傷害，在張栢芝開設的時裝店「See Ceci Street」有售。

王君馨｜推薦彩妝1. Darkness to the light SPF40 防曬乳液(YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦2. Charlotte Tilbury Brightening Youth Glow 妝前底霜

在活力的陽光底下，王君馨選擇光亮的妝容打扮，並用Charlotte Tilbury的妝前底霜作打底。這款底霜蘊含綠藻、西洋菜精華及維他命B3，有效去除紅印和老化，同時提亮膚色和瑕疵

王君馨｜推薦彩妝2. Charlotte Tilbury Brightening Youth Glow 妝前底霜(YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦3&4. Charlotte Tilbury Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation & Hollywood Flawless Filter Makeup

厚重妝容或有不適焗促感，而過輕薄的話，遮瑕力又未必滿意。因此，王君馨會混合兩款Charlotte Tilbury粉底使用，Light Wonder系列為淺度遮瑕，而Hollywood Flawless Filter系列則較中度遮瑕。她會在混合後，利用指腹沾取粉底，塗在額頭、臉頰和下巴位置後，再美妝蛋按壓推開，將粉底塗勻全臉，以打造透薄但光亮的底妝。

王君馨｜推薦彩妝3. Charlotte Tilbury Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation(YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨｜推薦彩妝4. Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Makeup (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦5. Nars Orgasm Illuminator

為打造再豐滿的立體效果，王君馨喜愛使用Nars的液體Highlighter，並印在胭脂位置上輕拍，讓底妝更具光亮感覺。

王君馨｜推薦彩妝5. Nars Orgasm Illuminator (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦6&7. Nars Blush #Impassioned & #Orgasm

對於選擇胭脂，王君馨傾向色調較清淡、能夠堆疊的款式。她會將Impassioned色調掃在蘋果肌外側，由於色調帶有啡色，同時可作陰影。她其後用#Orgasm色調，疊在較上方位置，打造光亮魅力效果。

王君馨｜推薦彩妝6. Nars Blush #Impassioned (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨｜推薦彩妝7. Nars Blush #Orgasm (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦8&9. Charlotte Tilbury Bejewelled Eyes to Hypnotise & CAIA Inspiration Eye Palette

王君馨的眼妝會以數款色調堆疊。她先用Charlotte Tilbury的Happy Glow色調，沿雙眼皮摺痕畫線，再用化妝掃暈開，後以CAIA的Focus色調，加深眼皮深邃感，並塗Dream色調於眼皮底，增加閃亮效果。有別一般由眼皮底部開始慢慢向上做出漸變，她則直接加深雙眼皮的立體感，以營造出歐美女生的妝效。

在下眼線方面，王君韾會用Happy Glow和CAIA的Belief色調，增加整體一致感覺。

王君馨｜有別一般由眼皮底部開始慢慢向上做出漸變，王君馨則直接加深雙眼皮的立體感，以營造出歐美女生的妝效。 (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨｜推薦彩妝8. Charlotte Tilbury Bejewelled Eyes to Hypnotise (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨｜推薦彩妝9. CAIA Inspiration Eye Palette (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦10. BCL Browlash EX

要打造雙眼明亮效果，需要有卷翹的睫毛。王君馨特別喜歡BCL的睫毛液，打造太陽花睫毛的效果。她表示，這款非常易卸，但同時不會掉色，因此非常愛用。她更補充，睫毛液刷頭像把扇，可以幫助分開睫毛，而且塗後不結塊，非常好用。

王君馨｜推薦彩妝10. BCL Browlash EX (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦11. Charlotte Tilbury Tinted Love #Santa Euphoria

王君馨的唇妝則比較簡單，會用Charlotte Tilbury的Santa Euphoria色調，打造自然輕透的優雅效果。她推介這款唇膏，表示顯色、水潤但沒厚重感覺，而且乾後都不易掉色，能夠保持漂亮的妝感。

王君馨｜推薦彩妝11. Charlotte Tilbury Tinted Love #Santa Euphoria (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦12. Dior Hightlighter

王君馨最後還會在蘋果肌上方及眉尾位置，以化妝掃印上Dior光影粉，增加整體的立體感覺，同時展現自然透亮的精神光采。

王君馨｜推薦彩妝12. Dior Hightlighter (YouTube@Grace Wong Official Channel)

王君馨夏天化妝好物推薦13. Vilhelm Perfumerie香水 #Opus Kore

王君馨特別喜歡在夏天，使用較為清新的香水，她特別推薦Vilhelm Perfumerie的Opus Kore氣味，整體帶有檸檬香氣，同時結合優雅的玉蘭（同是王君馨喜歡的花種），並以山梅作點綴，增加清新活的氛圍。香水同時加入檀香，提升知性感覺，王君馨也表示聞起來很舒服，不會過於濃俗，因此幾乎每天使用，讓整天都有夏日清新的感覺。