防囇推薦｜LDK實測7款開架防囇！$200入手「最強防曬霜」CP值高

7款防囇推薦！防曬可以防曬黑嗎？夏天來臨，不論在户外運動時或是日常外出，都會碰到高掛的太陽，特別日漸毒辣的紫外線，除了防曬衣、防囇傘，想保持美白，防曬保養亦是相當重要的！不過，防曬產品上的防曬標示SPF、PA、PPD到底真的如此有效嗎？數字越高越能夠防曬嗎？最近有日本雜誌做了防囇的評測，7款開架防囇中選出2款必買推薦，大家可以參考入手！



防曬產品上有著不少標示，而常見的防曬標示SPF、PA、PPD則各自代表對於紫外線的防護強度。SPF是UVB的防曬係數，數字越高表示防止皮膚曬紅曬傷的能力就越強。 PA、PPD則是UVA防曬係數。 PA是日本規例，四個「+」號為最多，普遍越多「+」號則表示延緩曬黑的時數越長。而PPD是歐盟規例，數值越大表示防護強度越高。

LDK實測7款開架防囇（Gettyimages）

日本美容雜誌《LDK the beauty》最近以7款2000日元以下（折合約200元內）的防囇作評測，評測中會以三方面作檢測： 耐曬、成分、耐久度以及使用後感。通過將防曬塗抹在皮膚上，會以UV 標籤®︎計算耐囇度，對比皮膚變黑的情況。成分方面會分析當中有否刺激、抗炎成分。耐久度則會在防曬上塗抹粉底，以驗證對皮脂、汗水的耐久性。使用後感則會以全體20 至 40 歲評測員的平均評語例如香料味、黏稠感等，以及各人評出的分數作最後對比。

LDK防囇推薦：1. Dr.G 礦物高效防水煥白修護防曬乳 SPF50+ PA++++ 50ml【A級評分】

購買方法：Sasa（HK$220）｜Yesstyle（HK$133）

作為LDK 7月刊中的必買推薦，更被稱為「最強防曬霜」，成份溫和不刺激同時提亮膚色，更能夠阻擋陽光、不易曬黑！經評測後發現，這款防曬的質地輕盈，膏體略帶點偏粉紅調，塗抹過後會有調色，微珠光的光澤感。在耐曬度方面，它除了具防水功度，基本上能切斷98%的紫外線，可說是無可比擬的防曬屏障！

LDK防囇推薦：1. Dr.G 礦物高效防水煥白修護防曬乳 SPF50+ PA++++ 50ml【A級評分】（Dr.G）

LDK防囇推薦：2. 高絲Kose Suncut 美肌亮膚防曬精華乳液 SPF50+ PA++++ 【 A級評分】

購買方法：Sasa（HK$85）｜Yesstyle（HK$84）｜百佳（HK$89.2）｜Watsons（HK$89）

Kose的這款防曬精華乳液防水又能阻擋97.7%紫外線，更被大讚為「打造白晳肌膚的防囇」，因為當中含有二氧化鈦、珠光成分，能夠提亮膚色之餘又不會死白，十分適合愛拍照的女生﹐以及夏天戶外活動時使用。

LDK防囇推薦：2. 高絲Kose Suncut 美肌亮膚防曬精華乳液 SPF50+ PA++++ 【 A級評分】（ 高絲Kose）

LDK防囇推薦：3. Dr.G 礦物高效防曬乳 SPF50+ PA++++ 50ml 【A級評分】

購買方法：Sasa（HK$178）｜Yesstyle（HK$126）｜01網購（HK$108）

同樣是來自Dr.G的同系列防曬，順利承章地榮獲7月刊中的必買推薦之一，並得到「無壓力防曬」之稱。這款經評測後發現，這款防曬能夠阻隔98.2%的紫外線，結合防曬與礦物成份與一身，而且有透明質酸，除了對皮膚的負擔較低，更可以護理保養同時防曬，特別合適敏感皮膚女生使用！

LDK防囇推薦：3. Dr.G 礦物高效防曬乳 SPF50+ PA++++ 50ml 【A級評分】（Dr.G）

LDK防囇推薦：4. NEXTA美容液防曬系列 滋潤型精華乳 SPF50+ PA++++【B 級評分】

NEXTA是樂敦SKIN AQUA旗下的系列，專為輕熟齡肌膚打造，更在成分中加入8種保濕美容液成分，因為35歲之後的輕熟齡肌膚，更易受紫外線傷害而形成曬斑、皮膚保水能力變差的情況。而這款防曬經評測後發現具有防水、阻隔98%的紫外線，不過質地會偏厚重一些些，如果在防曬前稍作護理，例如濕敷或塗抹化妝水的話，就可以更加滋潤肌膚，打造微光澤感、透明感肌膚。

LDK防囇推薦：4. NEXTA美容液防曬系列 滋潤型精華乳 SPF50+ PA++++【B 級評分】 1,760円折合約港幣$97 （NEXTA）

LDK防囇推薦：5. NIVEA 妮維雅提亮防曬霜50g SPF50+ PA++++【B級評分】

購買方法：Yesstyle（HK$92）

NIVEA的萬用霜、身體乳液都相當為人熟悉，而這款防曬霜則被稱為「方便使用」之選，容易購買，能夠抓住皮膚、貼合皮膚。不過因為當中含有酒精，如果敏感皮膚的女生使用可能會引起不適，另外因為質地較黏稠，用後可能會有些泛白的殘留感，大家比較在意的話，則要先作試用再入手了。

LDK防囇推薦：5. NIVEA 妮維雅提亮防曬霜50g SPF50+ PA++++【B級評分】（NIVEA）

LDK防囇推薦：6. Elizabeth 維他命C防曬精華液水感凝膠 Hare Bare Protection UV Serum C 60g SPF50+ PA++++【B級評分】

這支防曬凝膠質地清爽，帶有夏日氣息的柑橘香味，被稱為「像護膚品的存在」，當中含有86%的美容成分以及3種維生素C衍生物，能夠護理亮白同時防止曬傷引起的斑點、雀斑，更主打聲稱肥皂就能去除；在護膚同時不忘本分，顯出95.4%的防曬功能。

LDK防囇推薦：6. Elizabeth 維他命C防曬精華液水感凝膠 Hare Bare Protection UV Serum C 60g SPF50+ PA++++【B級評分】 1,650円折合約港幣$91 （Elizabeth）

LDK防囇推薦：7. Mum Mom UV Gel Sun Protection SPF50+ PA++++【C 級評分】

Mum Mom這支防曬凝膠，以唧樽設計十分方便，具有不同香氣，主打對媽媽、小孩無害。不過經評測後發現，雖然可以阻擋94.2%的紫外線，不過容易令汗水、後續化妝品卡粉，比較適合靜態活動、不強紫外線的室內環境使用。另外，當中含有刺激皮膚的成分，如果面部與身體上都是一支解決，皮膚較薄的女生用它的話，可能會引起敏感、悶痘的情況。