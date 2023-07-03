抗衰老｜日女醫講師授「3分鐘頭部按摩法」 輕鬆改善脫髮、抗衰老

【抗衰老/穴位按摩/頭部按摩】工作繁忙、日夜操勞的生活節奏使人喘不過氣，加上捱夜、姿勢不對、工作以及閒時經常面對電子產品：手機、電腦等，這些種種令到眼乾眼澀、頭痛、失眠等問題狂現，長期的話更可能會令脫髮、皮膚彈性下降、影響體態，令烏龜頸、虎背熊腰等產生。



想解決都市病、身體病症，除了要從解決根源，改善生活習慣之外，大家亦可以借助服食健康食品、按摩等方法去改善情況，想知道女生的專屬保健食品的話可以看看iHerb 18款女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期！另外，大家不妨參考以下日本醫科講師「Min老師在東京」的分享，連日本毛髮科都認可有效的3分鐘頭部按摩方法，一起對抗衰老，從以減齡吧！

日本醫科講師「Min老師在東京」分享連日本毛髮科都認可有效的3分鐘頭部按摩方法（IG@minwang_tokyo）

為什麼頭部按摩能助抗衰老、提拉、改善脫髮？

據《黃帝內經》中記載︰「諸陽之神氣皆上會於頭」，中醫角度而言人的頭部擁有許多的穴位，屬於全身陽氣最旺盛的地方，頭上的穴位與身體眾多經脈聯繫一起，按摩頭部就能起到運行氣血的功效。

對於頭部穴道，據日本中醫芳療師 唐金梅的著作《大腦療癒法：腦疲勞排壓SPA，腦力升速》中，頭部有15款不同穴位，能夠緩解頭部疲勞、肩頸痠痛、頭痛、眼鼻不適等症狀，更能促進血液、淋巴循環，從而提高新陳代謝。

3分鐘頭部按摩法 8個簡易動作 睡前必做

在不知不覺間就被歲月摧殘容顏的女生，面對法令紋、木偶紋、眼袋，有苦自知。若要對抗衰老，護膚產品、按摩護理確實必不可少！「Min老師」指大家可以用圓弧形狀的按摩板、刮痧板、手指、手心去進行按摩，若果本來有脫髮困擾的話，可以在按摩法前用上生髮精華等去加強成效以及吸收。

3分鐘頭部按摩法：1.輕揉耳廓20秒

頭10秒，大家可以先向下的方向，以按壓的方式輕壓耳廓，之後再倒轉方向，由下而上地輕壓耳廓；這樣能夠幫耳朵暖身，促進血液循環。

3分鐘頭部按摩法：1.輕揉耳廓20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：2. 耳後位置20秒

接著按摩耳後的位置，分4點按摩：「翳風穴」、「完骨穴」、「乳突」以及「頭竅陰穴」。

3分鐘頭部按摩法：2. 耳後位置20秒（RED@Min老師在東京）

首先從耳垂後方開始，該地方會有個小凹陷，然後向上按至耳朵後方有個圓形凸起的位置，而該位置稱為「乳突」，乳突的後下方有個小凹陷，稱為「完骨穴」。

當「完骨穴」完結後，就輕按「乳突」，最直接就是按耳後圓形凸起的位置。而乳突上方有個小凹陷，就是「頭竅陰穴」。按這些穴道具有舒緩頭痛、頭暈、耳鳴、眼睛疲勞等情況。

3分鐘頭部按摩法：3. 側頭部按摩 20秒

結束耳朵部分後，可以稍稍升高至耳上的位置，從太陽穴的位置一直慢慢的向升上，直到按至頭頂；這樣可以有助提拉面部、減雙下巴！

3分鐘頭部按摩法：3. 側頭部按摩 20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：4. 髮際線按摩 20秒

如果頭髮比較稀少，有機會頭部淋巴不通，令頭髮生長速度慢，若有脫髮或髮際線向後移的困擾，可以多做做這步。動作大致與上一步相同，只是變為按摩髮際線，從太陽穴的位置一直慢慢的向升上，直到按至頭頂。

3分鐘頭部按摩法：4. 髮際線按摩 20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：5. 肩頸部放鬆 每邊20秒

先將頭部側向一邊，再將側邊的手放在頭上，加以拉鬆頸部，另一隻空閑的手則放在肩膀上，肩頸部放鬆有助舒緩肌肉疲勞、保持經脈暢通，增加血液循環。

3分鐘頭部按摩法：5. 肩頸部放鬆 每邊20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：6. 後腦按摩 20秒

從頭皮的下方「風池穴」開始，慢慢從下而上地以4點按摩，這樣就可以進一步舒緩肌肉疲勞、緩解肩頸疲勞、眼部乾澀，更可以有助淡化黑眼圈。

3分鐘頭部按摩法：6. 後腦按摩 20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：7. 頭頂按摩 20秒

這個動作可以以雙手合十、併靠，大範圍地按壓頭頂，方向則要由前到後進行，這樣可以緩解情緒、改善脫髮。

3分鐘頭部按摩法：7. 頭頂按摩 20秒（RED@Min老師在東京）

3分鐘頭部按摩法：8. 百會穴按摩 20秒

最後則以按摩頭頂的「百會穴」作結，「百會穴」因為位置置中，中醫認為屬於全身氣流交匯之處，更稱它為萬能穴位！想尋找「百會穴」，以兩邊耳尖一直向上，交連到的位置就是「百會穴」。大家可以先順時針方向輕揉，再以逆時針方向按壓，不單可以預防頭暈、化解身體疲勞，更可以去水腫。