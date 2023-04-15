眼部護理｜2按摩手法擊退黑眼圈眼紋！解決眼乾、眼澀

眼部護理｜都市人生活與電子產品密不可分，不少人年紀輕輕已收獲黑眼圈、眼紋，甚至一雙深近視的眼睛！當眼乾、眼澀、眼部疲勞之際，普遍人都會滴上兩、三滴眼藥水、閉目養神一會又或者捽眼，但這些都是燃眉之急、治標不治本之舉。



要數算眼部疲勞的原因確實不少，普遍都因為過度用眼，常玩手機、熬夜以及沒有好好愛護眼睛而來。作為「靈魂之窗」的雙眼，疲勞所帶來的亦會顯露年齡的秘密，想解決黑眼圈、眼袋、眼紋？不妨學習作為兩孩之母的網民「愛漂亮的暴躁思」分享的三招解決眼部疲勞！

三招解決眼部疲勞｜1. 沖眼要注意 醫生：一天最多不應該超過4次

你的眼睛是這樣的嗎？一仔細看雙眼就會發現微紅血絲滿眼、眼白並不清澈？可能是你日常並沒有清理好雙眼！雙眼每日所接觸到空氣中污染物、汗水污垢、彩妝等並不是單純洗面就能夠解決得到，有些人可能會使用近年標榜能清潔、抗菌、預防眼睛發炎感染的「洗眼液」洗眼，但是，亦有醫生指出使用洗眼液可能造成角膜潰爛，因為洗眼液中通常會添加防腐劑，台灣萬芳醫院眼科醫師宋穗佳曾指出，眼睛長期接觸防腐劑會對角膜與結膜細胞造成傷害，嚴重時引起發炎或潰爛！

沖眼要注意 保持清潔也不能過多（Gettyimages）

那麼應該用上什麼呢？根據網民「愛漂亮的暴躁思」分享大家可以在洗面結束後，使用一次性的生理鹽水，從眼角沖洗到眼尾，再使用一次性棉花棒加以清潔。大家要注意方向，不要從眼尾沖眼角，因為眼角的淚眼角是個容易藏污納垢的位置！沖洗過後，大家可以沾濕一次性的棉花棒，然後輕力打圈以清潔眼角、眼尾以及上下眼瞼和睫毛根部位置。

不過大家想保持清潔也不能過多，宋醫師曾指出一天內最多不應該超過4次沖眼，另外眼部產品的成份中，若特別標榜不含防腐劑，應開封後一天內使用完畢，以免引起細菌感染！

三招解決眼部疲勞｜2. 護眼食材+維他命有助維持視力

護眼食材、維他命有助維持視力（《海街日記》劇照）

當提及護眼食材時，普遍人都會聯想到藍莓、紅蘿蔔、菠菜等食材，其實還有不少食材都對眼睛有益，例如是綠葉蔬菜、雞蛋、堅果類等。網民「愛漂亮的暴躁思」亦分享了一個護眼茶飲，以菊花6g和5g決明子開熱水沖泡，每天可服三杯，而且在飲用前可以利用蒸氣給予眼睛舒緩。另外，大家亦可以用膠囊、維他命等攝取葉黃素、玉米黃素，因為兩者都是天然類胡蘿蔔素，能夠留存眼睛黃斑部的抗氧化物，有助維持視力。

三招解決眼部疲勞｜3. 眼部護理需多按摩

除了日常沖眼、攝取營養好的護眼食材，我們亦可以借助日常按摩作為眼部護理，眼部按摩並不單純為了去水腫、去黑眼圈、去紋等針對性情況，更是為了避免眼部整體結構鬆弛的狀態！普遍女生都會怕眼霜過於厚重，因而只用小量，只在下眼皮的範圍使用，但原來塗抹時不夠濕潤，拉扯更會令細紋產生！

根據網民「愛漂亮的暴躁思」的分享，大家可以用多一點的眼霜，並在整個眼部範圍塗抹，之後配合按摩手法或美容儀，從眼角打圈到太陽穴，然後眼角向太陽穴方向提拉按壓。

除了以上三招之外，平日我們不經意的捽眼，亦會加劇眼部疲勞，嚴重的話更會令異物誤進結膜！網民「愛漂亮的暴躁思」指當眼睛痕癢的話，大家可以用性質溫和的嬰兒濕紙巾稍作清潔、輕敷一會兒亦會有所改善情況！