防脫妝5大步驟令妝容更持久貼服　想底妝防水、控油必備蜜粉定妝

如何讓臉上妝容美美地持續一整天是許多女孩煩惱的課題，如果妳也有這個困擾，那麼請接著往下看：Charlotte Tilbury創意總監及NARS全球彩妝總監Jane Richardson兩位美妝專家，幫妳解決容易脫妝、妝容不持久的問題。專家們分享持妝的5大重點，按照這些步驟執行，即便忙碌一天後要出席晚宴派對或是去夜店狂歡，臉上妝容也會乖乖服貼，完美無瑕地持續美麗一整天！



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1. 保持一整天完美妝容的關鍵是妝前保養

美妝專家表示：「這就像在畫布上作畫之前，要先用石膏粉打底，以確保表面均勻無孔。妝前乳能有效均勻膚色，修飾毛孔，保護肌膚免於外在髒污，有效延長持妝時數。」因此，化妝前記得做好保養基礎，最好留一點時間敷片面膜並順便按摩一下臉部，保證接下來一整天都不掉妝。

2. 適量使用粉底與遮瑕膏，能使妝容更完美持久

做足妝前保養，接下來便要打造一張完美無瑕的畫布。遮瑕膏是最不可或缺的工具，使用時著重黑眼圈、瑕疵和色素沉澱等重點區域，避免大範圍塗抹，接著小心控制粉底用量 （亦可省略粉底），底妝越薄透越好。適量使用粉底與遮瑕膏，能使妝容更完美持久。 專家提到：「遮瑕可以修飾黑眼圈，並遮蓋脫妝的瑕疵或泛紅。一款好的遮瑕膏能持妝一整天，但切記一開始別下手太重，才能精準修飾！」

3. 看似沒什麼用處的蜜粉其實是持妝大功臣

輕刷細緻蜜粉，打造絲絨般的光滑肌膚。蜜粉不僅能定妝，還能重點提亮，讓肌膚的散發自然光澤，達到濾鏡般的完美柔焦妝效。 專家說道：「完妝後以蜜粉定妝的步驟很重要，這能讓你一整天從辦公室、黃昏、到派對都保持完美妝容，還能減去多餘的光澤，拍照時更上鏡。」也建議只將蜜粉上在T字部位，保留顴骨的自然光澤。

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4. 眼周一定要保持乾淨！眼線、眼妝一髒，全部重頭來過

煙燻妝是許多女孩去夜店或派對狂歡時的首選妝容，這種氣勢十足的眼妝能完美襯托神祕、性感的造型，但若畫得不好，一不小心就會變成貓熊眼。煙燻妝最難掌握的地方，就在於如何暈染才不會有髒髒的感覺，對此，專家建議以層層堆疊的方式上妝。「我總是會在上粉狀眼影前，先上一層膏狀美妝產品（不論是遮瑕膏、眼影霜，還是眼線筆都行），這一步驟能讓粉狀眼影服貼在眼皮上。接著輕輕按壓，讓粉拍進膏狀質地的產品中，然後慢慢暈染，使其融合在一起。之後我會用散粉定妝，然後再上其他顏色的眼影，就這樣一層一層慢慢添加。」 至於眼線液，上妝技巧也是一樣的。專家提醒，如果所使用的眼線筆沒有抗油抗暈染的功能，那麼一定要記得用散粉進行固定，柔和眼線與周圍肌膚的邊界。最後，如果要為煙燻妝畫龍點睛，一定要擦上睫毛膏！記住，千萬要使用防水睫毛膏！專家補充，睫毛膏容易沾到眼皮的人，可以先在上下眼皮上些散粉，避免眼妝髒髒的困擾。

5. 老派的唇線筆其實是女孩們不可缺少的好朋友

現在很少人使用唇線筆了吧？其實畫唇妝實多用唇線筆描繪能使唇妝更加精緻，雖然要花較多時間，又少了隨性感，但若是想讓唇彩持久不暈，就少不了它。專家表示，畫唇線時一定要照鏡子並且保持微笑，因為微笑的時候會讓唇形變得比較明顯，比較容易描繪出乾淨的唇線。建議從嘴角處開始勾勒（唇線的位置可以稍稍往外超出我們的自然唇線），這會讓雙唇顯得較飽滿澎潤，同時還能自然地創造出嘴唇的對稱性，之後擦上口紅後還能鎖住口紅的色彩，減少喝水或吃東西掉色的尷尬。唇線筆也可以直接塗滿雙唇當口紅使用，這樣就更不易掉色。 專家還表示，在口紅的挑選上建議使用霧面唇膏，盡量避免唇釉，因為顏色的持久度比較高。「可以先塗一層霧面口紅，之後在唇部中心處再疊擦一層滋潤型的唇膏，為雙唇增添水潤光亮感。」如果使用唇釉，建議出門時隨身攜帶，隨時補擦。

想要達到最完美的效果當然還是要補妝

當然絕對沒有萬無一失，就算以上步驟都完成了，也只是減少你補妝的次數。選擇手拿包，能讓你更快決定帶哪些化妝品出門：多功能遮瑕膏能保持完整妝容，方便又省力、唇膏以便隨時填補唇色。專家也建議，可以隨身攜帶吸油面紙、蜜粉餅和刷子，方便必要時控油補妝。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：減少補妝次數、讓妝容更持久的５大步驟！】