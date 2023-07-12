去痘印產品｜台女實試3招有效消痘疤方法　附5大淡疤神物推薦

去痘印產品一文看！怎麼去痘印？痘痘肌怎麼保養？皮膚瑕疵總令人頭大，皮膚狀況連連的原因除了天氣、用錯護膚品、化妝品之外，亦可能是因為自己按捺不住，用錯方法、手多多令到皮膚狀況加劇惡化。想重拾光滑肌，除了要好好控制自己之外，亦要因應皮膚狀況、更換適應的護膚品加以護理！



想知道快速去痘印的方法？不妨參考台灣網友「少了四顆牙」親試分享的3招消痘疤法，不足半年即可回復光滑美肌的成果與分享後感。事主指自己的皮膚很容易出粉刺、痘痘等，加上她手多，很熱衷擠粉刺，手法不當令到皮膚更加容易色素沉澱；日積月累下結果令皮膚膚況一落千丈：紅腫、毛孔粗大、痘印滿滿。不管事主蓋多少遮瑕都無法將痘印收好，令她十分後悔。事主為拯救自己的皮膚膚況，四出尋求良方，最後用了以下3招，不足半年的時間就成功的使皮膚重拾白滑美肌！

台女實試分享淡疤過程（Dcard@少了四顆牙）

去痘印方法：1. 大量保濕噴霧鎮定

當皮膚出現狀況，出現痘痘或是紅腫敏感，你會忽視還是努力「拯救」？若果手多擠過之後，事主指第一步驟一定要趕快鎮定，最好是以保濕噴霧瘋狂的噴滿，若果保濕噴霧中有修復功能的神經醯胺，效果會更加好。網友指曾經試過只以很輕盈的分量噴面，結果隔天發現臉部以及痘痘很容易變得紅腫，容易色素沉澱的話更會發現變黑的狀態！

去痘印方法：2. 美白精華液冰敷

當用上大量的保濕噴霧鎮定後，最好是趁著臉上仍有濕潤的感覺，之後就可以將美白精華液滴在化妝棉上面，在出現痘痘或是紅腫敏感的地方，又或是剛剛擠過的地方濕敷15分鐘。事主提醒要挑選溫和的精華液，冰敷的效果更佳。若果大家使用保濕類的精華液，雖然具有降紅的效果，不過對於去印的效果則會較慢。事主提醒大家避免直接使用美白面膜，一不小心很容易因為成份過於刺激，反而造成反效果，暗沉。

到這一步，我剛擠過的地方，紅腫會少78.5%，相當精準的！ 事主

去痘印方法：3. 精華液+杜鵑花酸

作為最後的步驟，這一步並不是每一天都需要的，因為第一天的時候，皮膚仍有小傷口，直接使用酸類的話很容易造成刺激。酸類眾多，而事主力推杜鵑花酸，因為杜鵑花酸具有多種效果，包括溶解角質、治療粉刺、美白、抗發炎、抑制細菌的能力，可謂是問題皮膚的好幫手！事主指這步從第二天開始必擦，更指杜鵑花酸是淡疤功用十分明顯。

3招快速去痘印方法！（《來自星星的你》劇照）

普遍人對於酸類的認知都是果酸、水楊酸、杏仁酸、A酸等，而杜鵑花酸屬於是極弱的酸性。大家在大幅嘗試之前，除了要避開眼周，更要慢慢先待皮膚的耐受性變高，再自行增加用量，以下亦有5大杜鵑花酸產品推薦！

去痘印產品推介：1. REN Travel Size Clean Skincare Ready Steady Glow Daily AHA Tonic 100ml HK$156

購買方法：LOOKFANTASTIC

初次嘗試酸類的女生，不妨以操作輕易的爽膚水先作開始吧。這款REN 的煥膚爽膚水，能夠溫和去除角質，清除雜質，從而減低膚色不均、毛孔粗大的問題，從而恢復光澤。

去痘印推介：1. REN Travel Size Clean Skincare Ready Steady Glow Daily AHA Tonic 100ml HK$156（REN）

去痘印產品推介：2. St.Clare 聖克萊爾 杜鵑花酸淨肌煥白精華 30ml HK$ 129

購買方法：Pinkoi

來自台灣的St.Clare，質地清爽，適合大部分皮膚，不論瑕疵肌、油肌、粉刺肌亦可安心適用，早上使用亦不會反黑！

去痘印推介：2. St.Clare 聖克萊爾 杜鵑花酸淨肌煥白精華 30ml HK$ 129（St.Clare）

去痘印產品推介：3. THE ORDINARY Azelaic Acid Suspension 10% 30ml

購買方法：SELFRIDGES：HK$90｜LOOKFANTASTIC：HK$58.5

THE ORDINARY作為實惠的護膚品牌，相信大家對它都並不陌生，而杜鵑花酸作為品牌的明星產品，質地絲滑，略帶霧面，對於鎮定與淡化痘痘的功效明顯。

去痘印推介：3. THE ORDINARY Azelaic Acid Suspension 10% 30ml（THE ORDINARY）

去痘印產品推介：4. PAULA'S CHOICE 10% Azelaic Acid Booster 30ml HK$345

購買方法： SELFRIDGES

PAULA'S CHOICE 起源自1995年開始，多年來於護膚領域有著高人氣的聲音，主打以零殘忍配方消除痘痘、褐斑及瑕疵。大家要注意的是，這款支裝的Booster，當中含有10%杜鵑花酸與水楊酸等酸性成份；如果大家在白天使用，請務必使用防曬，以免反黑的情況出現！

去痘印推介：4. PAULA'S CHOICE 10% Azelaic Acid Booster 30ml HK$345（PAULA'S CHOICE）

去痘印產品推介：5. THE INKEY LIST SuperSolutions 10% azelaic acid serum 30ml HK$140

購買方法：SELFRIDGES

若果瑕疵頑固不走，不妨使用精華液加強塗抹吧，這款THE INKEY LIST的精華液除了適合痘痘肌、去除痘印使用，更適合容易患紅斑痤瘡的人，它能夠減少色素沉著同時改善紅腫情況。