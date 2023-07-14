夏天易出汗？台醫：流汗過多恐心臟衰竭　附3穴位+食療改善大汗

夏天出汗太多怎麼辦？夏日炎炎，高溫之下走在街頭難免一直流汗、流汗頭髮全濕。除了要在室內地方捧著消暑良品渡過，不少人都會選擇去往海邊暢泳消暑一番又或者在充滿冷氣的健身房中，享受流汗的暢快感。



夏日運動，揮灑汗水明明是件樂事，但原來夏天流汗太多有機會影響身體？近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：博仁醫院副院長 康志森、中山醫院家醫科醫師 陳欣湄、中醫師 賴信甫、國家級武術教練 李筱娟以及健康主廚 潘瑋翔等人探討分析，大家不妨一起了解更多吧！

夏天運動傳噩耗？ 台醫指出汗太多造成脫水的原故！

夏天風和日麗，明明是個外出的好時機，但台灣歌手 黃大煒卻在游泳後感到口乾口渴，更發現雙腳水腫，難喘氣的情況，後來送院檢查後竟發現心臟衰竭，幸好診治及時，持續觀察休養便無大礙。

康院長指出原來夏天要小心，體溫升高加上流汗脫水，假若加上做運動、走動時導致的心跳加速則會更加容易造成血液供需失衡，心臟的高輸出量、供求量過大，身體應付不來，很容易造成心臟衰竭、猝死等問題。

我們平常都可能出現心臟供求量過大、身體應付不來的警號！（YouTube@健康2.0）

除了台灣歌手 黃大煒經歷過這種突發情況，原來我們平常都可能出現心臟供求量過大、身體應付不來的警號。陳醫師引早前則有一名27歲的健身網紅Scott Murray的事例，他長期以低脂飲食、高強度運動去維持體脂5%，再加上睡眠不足，最後因心臟衰竭送院不治。

陳醫師指不只是健身、HIIT運動才算得上高強度運動，其實大家日常運動度不足或欠缺運動習慣的話，忽然做出平日的幾倍運動量亦算是高強度運動、過度運動，容易造成心臟問題！若果大家有著先天的心臟遺傳問題之外，過度運動亦會造成心臟缺血、缺氧的情況，運動期間出現以下徵兆，大家都要稍作休息，甚至乎量力而為、適時暫停，免得險生意外。

5流汗位置看出疾病 台醫：腋下恐心臟虛弱

除了過度運動會造成心臟缺血、缺氧的情況，原來日常流汗的位置亦有所學問，濕熱內盛、肝腎陰虛之下，更會引起汗臭問題。賴中醫師指如果主要是這5個位置出汗，甚至乎汗流浹背到頭髮全濕，大家則要多加留意。

台醫指這5個位置出汗，大家要多加留意（YouTube@健康2.0）

若果主要是頭部、臉龐出汗的話則是心肝火旺盛的問題，很容易突發頭痛、頭暈、長痘痘。鼻部容易出汗的則是氣虛，因為元氣虛損容易疲勞、貧血以及感冒生病。

胸口常出汗的話要當心慢性心臟衰竭！胸口常出汗就是心氣虛，血循環差導致腸胃消化能力差，容易肚瀉、心悸等。而手心、腳底易出汗的話，則是陰虛火旺，主要因能量不夠，久坐、熬夜、喜冷飲等日常習慣引起自律神經失調的表現，相對容易疲倦、口乾、出盜汗。

而最為普遍的腋下出汗問題，除了影響外觀，亦是濕熱體質的表現，主要因為飲食不當：油膩、煎炸、甜食等重鹹、重口味食物而致，另外則是遺傳的汗腺問題。

台醫教授「夏日養心術」 3穴位、運動、食療助強心健脾

對於夏天狂出汗的問題，眾醫師教授「夏日養心術」，好讓大家強心健脾。首先，賴中醫師分享3大手部穴位，能夠幫助大家情緒起伏波動減低，達致靜心、減汗的情況。

賴中醫師分享3穴位改善大汗（YouTube@健康2.0）

另外，李教練分享一套動作：「西施捧心」以及「格格逛大街」，大家日常在工作、等車期間都可以做，可以達致訓練小腿、刺激腳底湧泉穴的效果。

最後，潘大廚亦分享一個補水消暑的清爽沙拉，當中的成份：苦瓜可以幫助清熱、增加抵抗力、西瓜消暑降火、桑椹補血退火，達致強心健脾。