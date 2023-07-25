夏天泡腳有用嗎？中醫分享夏天5個養生秘訣　助減痛症、抗衰老

【養生方法/養生食物】夏天濕熱悶焗的天氣，毒舌的太陽又令人耐受不住户外環境，長期在密閉的冷氣房間中又會使人病懨懨。想改善身體狀況，不少人則會選擇坊間流行的養生偏方，例如刮痧、泡腳、蒸身、腳貼等方法急救，不過這些方法又真的有效嗎？



對於養生之道以及方法，除了道聽途說外，正確的方法就要靠醫師的專業意見分析，要根據季節變化調整養生方法，以遵循自然規律。就此《01女生》特意邀請道香港中文大學中醫學學士兼德善堂註冊中醫師 黎定豪醫師為大家解答相關的疑惑，了解到應該如何調理身體。

四季當中，夏天應該養生嗎？中醫：夏季更要注意養生

當提及養生，有些人會認為春天、冬天較合適調理，而根據中醫角度，養生的原則是調整身體的陰陽平衡，促使氣血運行順暢，達到身心健康、長壽延年之效。不過原來對於不同季節、不同體質的人，養生方法也會有所區別。

每一個季節有所適當的養生活動（《愛在雨過天晴時》劇照）

中醫從五行相生角度去分析，每一個季節有所適當的養生活動去頤養五臟六腑。人體與自然環境息息相關，每個季節都有其特定的天氣、氣候和自然界變化，這些因素都會影響人體的生理和病理狀態。

濕邪為病多纏綿難愈，病程較長或反復發作，夏季更要注意養生，避免濕邪侵犯。 黎定豪 中醫師

黎中醫師補充道，四季當中需要注意養生的季節而言，夏天則較為需要注意養生。因為香港屬於嶺南地域，氣候炎熱長年受暖濕氣流影響，身體容易受濕氣影響，容易出現渾身乏力、困重、食欲不振等症狀。加上夏季天氣炎熱潮濕，間中有驟雨，天氣炎熱喜食冷飲及受冷氣影響，導致脾胃運化水濕能力下降，外暑內濕狀態下就會令以上症狀加重。

民間夏季養生方法功效拆解

隨著健康意識上升，加上城市人生活忙碌，工作壓力大，容易抑壓情緒，一般人無法自我調節，而出現身體不適。坊間有不少流行的養生方法，例如刮痧、泡腳、蒸身、腳貼等。而根據這些方法，黎中醫師指這些方法的作用主要是通過刺激穴位、促進血液循環、振奮陽氣等方式達到養生效果，不過都需要根據個人體質情況選擇適合自己的方法。

養生方法在正確使用的情況下，一般不會有明顯的副作用。但需要注意選擇正規的養生機構或醫師指導下使用，避免因不當使用而對身體造成損傷。

坊間流行的養生方法主要是通過刺激穴位、促進血液循環、振奮陽氣等方式達到養生效果（《校對女王》劇照）

黎中醫師指醒刮痧需要注意刮的力度和時間，如果操作不當，可能會導致皮膚紅腫、瘀血，甚至可能引起皮膚感染。泡腳需要注意水溫和時間，避免燙傷，在中醫指導下可加入合適的中藥以增強療效。

蒸身需要注意時間和溫度，避免過久或過熱對身體造成傷害。對於有心臟病、高血壓等疾病的人，蒸身可能會增加心臟負擔，甚至引起暈厥。腳貼需要根據個人體質情況選擇適合自己的材料和成分，以免對皮膚造成刺激和過敏反應。

夏天養生注意事項+5個針對養生法

養生並不是一時三刻的事情，是需要長時間累積的結果。大家先要在日常生活中多加注意飲食清淡、吹冷氣的時長，因為夏天氣候濕熱，進食過辣、過寒亦會容易損傷脾胃，大家應該避免過量飲食冰冷食物，例如雪糕、冷飲、沙律、魚生等。另外，應該避免長時間停留在冷氣房，因為冷氣會損耗陽氣、影響排汗功能，令人體內的濕氣難除。

養生並不是一時三刻的事情，是需要長時間累積的結果（《先熱情的打掃吧》劇照）

除了日常生活習慣中改變，黎中醫師指大家可以按以下5個不同的方向進行養生調理：

夏天養生法1. 飲食調理

夏天氣候濕熱，為免損傷脾胃，大家避免過度攝入辛辣刺激性食物和油膩重口味的食物，可以多吃清涼解暑的食物、蔬果，以及適量攝取蛋白質和脂肪，例如綠豆、薏米、西瓜、草莓、梨等解暑食物。

夏天養生法2. 運動養生

夏天高溫環境下，大家不宜過度運動，容易引起身體水分和電解質的失衡所導致中暑等問題，另外汗出過多亦會損耗心氣，有害健康。不過大家可以選擇在清晨、傍晚氣溫較低的時候，進行活動量較低的運動，例如散步、太極拳、瑜伽等。

夏天養生法：2. 運動養生（《可疑的家族》劇照）

夏天養生法3. 中藥調理

若果想再針對地解決個人需要，大家應可根據個人體質情況和症狀選擇適當的中藥方劑，例如使用一些具有清涼解暑、健脾益氣、活血涼血、補精養神等作用的中藥材，例如菊花、薄荷、黃芩、麥冬、五味子、人參等。

夏天養生法4. 針灸調理

針灸除了治療疾病外，在養生上亦有明顯效果。針灸能夠透過病人刻下脈象，醫師加以判斷患者有否外感/六淫侵犯、內傷七情或經絡變動等問題，以選擇相應的經絡穴位，配合適當的針刺手法，達至疏通經絡、扶正祛邪、調和陰陽，從而治療已發疾病與預防未發疾病，達到養生之效。

夏天養生法：4. 針灸調理（Gettyimages）

夏天養生法5. 情志調理

《黃帝內經》中指：「精神內守，病安從來。」古人認為養生是養形加養神，即是身體與心神，而養生過程是通過養氣來完成，由於形神皆由氣所生，氣聚則形成，氣散則形亡。有了形神，就可以發出氣來，即是有這個形態，就會有相應的氣場，而神比形更為重要。

黎中醫師提醒大家日常避免情緒起伏太大，可以透過合適途徑抒發情感，使心境恢復平靜，若果應未能平靜的話，此時可嘗試針灸治療由壓力、情志失調引起的各種症狀。

資料來源：香港中文大學中醫學學士兼德善堂註冊中醫師 黎定豪醫師