濕疹藥膏｜夏天老是痕癢、紅腫？營養師3招紓緩濕疹　附5濕疹藥膏

濕疹藥膏推薦！夏天到臨，天氣悶焗加上毒辣的太陽，很容易引起皮膚痕癢不適，處理不當更可能引發更嚴重的皮膚敏感。皮膚痕癢難耐確實令人痛不欲生，但又應該如何自處及舒緩情況呢？



皮膚敏感、發炎有許多類型，若果碰到皮膚反覆出現問題，求助藥物亦無減困擾的話，可以怎樣才能不藥而癒呢？ 近日台灣營養師李婉萍就著濕疹，分享幾招自救方法。

皮膚痕癢難耐確實令人痛不欲生，該如何自處及舒緩情況呢？（《傲嬌與偏見》劇照）

分析濕疹形成+3大濕疹成因

當出現皮膚痕癢，就等於世界末日了嗎？李婉萍 營養師指初期的皮膚發炎症狀有幾種：紅疹、皮膚痕癢、紅腫等，若果皮膚更出現水泡的話，此時皮膚屏障己經受損，很容易乾及保存不住水分，小碰撞或磨擦之下則會令皮膚增生，形成粗厚「大象皮」皮膚。李婉萍 營養師分享道引起皮膚發炎症狀的主因，通常是以下3點：

3大濕疹成因



1.外在環境引致：環境刺激物、食物、化學劑、香精

2.家族遺傳病史

3.免疫力下降：如壓力增加、荷爾蒙失調



營養師授3招拯救濕疹：食療、營養調理、修復身體

對於皮膚反覆出現問題，求助藥物亦無減困擾的大家，李婉萍 營養師指可以先從排除飲食食療中著手，減低會引起敏感的致敏源體。而常見的食物致敏源，通常有6類：牛奶、高油脂食品、甜食、麩質食物、甲殻類食物以及食物添加劑。李婉萍 營養師提醒道不要以為煮熟過後的食品，致敏風險較低，其實不然，特別甲殻類的海鮮食物！

另外，為了令身體自我修復，大家可以多喝水，以補充水分。加上適當運動，提醒身體代謝，不過李婉萍 營養師提醒道運動過後的汗液亦可能會引起皮膚痕癢，大家要在流汗後抹乾身體、沖冷水澡以令身體乾爽。

有研究指出身體較欠缺維他命B、E的人，身體會更容易發炎。李婉萍 營養師指作為營養調理，大家可以適時進食一些營養補充品，例如Omega-3、維生素D、類黃酮、益生菌、維生素E、鋅及維生素A，這些營養素都有效降低身體炎症反應，促進自我修復。除了營養補充品外，李婉萍 營養師亦分享了一些相應的食物攝取來源。

除了長期的濕疹自救方法，皮膚紅腫不適，想馬上急救的話，不妨考慮使用以下的濕疹藥膏，阻隔不適影響生活！

濕疹藥膏推薦：1. 彩豐行 有機濕疹膏60g

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彩豐行成立多年，以香港製造，榮獲認證、價廉物美的自家產品著名，主打個人護理、護膚等產品。這款高達99.1%有機成分的有機濕疹膏，能夠緩解肌膚紅腫、痕癢等不適症狀，提高肌膚抵抗力及屏障功能，適合濕疹、奶疹、皮炎、熱痱等多種皮膚敏感狀況使用。

濕疹藥膏推薦：1. 彩豐行 有機濕疹膏60g（彩豐行）

濕疹藥膏推薦：2. 施巴 Sebamed 防衛便疹膏 100ml

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德國施巴作為醫學潔護品牌，產品溫和，聲稱嬰兒均可使用。這款以pH5.5親膚配方的便疹膏，能夠舒緩紅腫不適、減低刺激同時修護乾敏肌膚。

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濕疹藥膏推薦：3. HOPE’S RELIEF 麥蘆卡蜂蜜天然濕疹膏 60g

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麥盧卡蜂蜜相信大家都有所聽聞，麥盧卡蜂蜜當中含有的天然化合物具有一定抗菌作用，更可以提高身體免疫力、預防感冒。而這款濕疹膏，不含類固醇，不單含有麥蘆卡蜂蜜成分，更添加4種活性成份：金盞花、甘草、積雪草、蘆薈，能夠消炎止痕、修復皮膚以及滋潤肌膚。

濕疹藥膏推薦：3. HOPE’S RELIEF 麥蘆卡蜂蜜天然濕疹膏 60g（HOPE’S RELIEF）

濕疹藥膏推薦：4. BlancNeige Mother Yuki Cosme 濕疹面霜 110g

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擔心濕疹膏含有藥用成分，令皮膚產生依賴，令敏感狀況加劇？這款質感清爽輕盈的濕疹面霜，以電解水、甘油、植物提取物以及十八種漢方精華秘製而成，溫和地為皮膚補水、修補受損肌膚。

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濕疹藥膏推薦：5. 舒特膚 Cetaphil 倍加護醫學濕疹配方 潤膚霜 295ml

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作為專為敏感肌而設的潔膚護膚品牌，舒特膚的產品一向有品質保證。這款加倍舒緩潤膚配方，低敏配方專門針對乾癢肌和濕疹傾向肌膚。潤膚霜奶油質感，皮膚容易吸收，經臨床測試結果顯示，只需2小時肌膚水潤度有著顯著提升！當中的專利技術能夠有效即時舒緩、鎮靜痕癢、泛紅等不適。