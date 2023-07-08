定妝噴霧推薦｜記者實試6款定妝噴霧！夏日防水防汗、防脫妝好物

定妝噴霧實試分享！有哪些好用定妝噴霧推薦？炎炎夏日，天氣悶熱得幾乎一出門，妝容就溶化，白費了早上悉心打扮的心思，更加有損整日心情。所以，定妝是盛夏妝容很關鍵的一步，《01女生》記者早前就實試了6款定妝噴霧，立即看看記者的實試分享，揀選今個夏日最佳定妝好物。（以下價錢以搜尋當天為準）



要做好定妝，令底妝持久、不易溶化，可以在完妝後用定妝噴霧，在距離臉部約20cm適當位置，畫圓字形均勻地噴灑在臉上，形成一層保護膜，防止妝容脫落，令妝容維持一整天，如果想再加強定妝效果，不妨在易出油的T 字位及臉頰，配合化妝海綿使用。

《01女生》記者就試用了6款定妝噴霧，包括RMK 輕感保濕定妝噴霧、Hourglass 柔焦定妝噴霧、benefit POREfessional強力無重定妝噴霧、Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」、Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧及 MAKE UP FOR EVER 柔霧定妝噴霧。

定妝噴霧推薦｜《01女生》記者就試用了6款定妝噴霧！（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜RMK 輕感保濕定妝噴霧 HK$240／50ml

日本美妝品牌 RMK推出的底妝產品向來出色，筆者之前試用過其品牌的粉底液，也不禁感嘆一句：「真的很出色！」筆者個人認為日妝最重要是底妝自然透薄，所以在試用前也相當期待這款輕感保濕定妝噴霧的親膚感。

試用後發現，產品噴出來的水霧微細，確實有效令底妝更為貼服，用後肌膚感覺保濕水潤，能有效改善因肌膚缺水而引起的脫妝情況，只不過防水、防油效果就相對遜色，但如果平日多數時間都在室內冷氣地方就沒大問題，加上產品散發出的淡淡花香味令人身心舒暢。

定妝噴霧推薦｜RMK 輕感保濕定妝噴霧 HK$240／50ml（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜Hourglass 柔焦定妝噴霧 HK$420／120ml

購買方法：SEPHORA($420)｜Lane Crawford（$420)｜Harrods ($404)｜NET-A-PORTER（$420）｜Selfridges（$405）

Hourglass 的柔焦定妝噴霧，水珠細膩輕薄，不易噴花妝容，加上產品含防水效果，使用後的確有效強化粉底，有助令底妝更貼服。產品的定妝效果也算不錯，雖然運動爆汗後也難免有輕微脫妝，但脫妝情況並不嚴重，用作日常定妝就絕對沒問題。雖然Hourglass這款定妝噴霧定妝、持妝效果不俗，但價錢上就比較昂貴，性價比不算高。

定妝噴霧推薦｜Hourglass 柔焦定妝噴霧 HK$420／120ml（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 HK$135／30ml

購買方法：SEPHORA（$135）｜Selfridges（$105）｜Zalora（$141）

benefit 的 the POREfessional PORE CARE 毛孔護理系列，主要針對不同的毛孔問題來逐項改善，而系列中的強力無重定妝噴霧能有效抗油光及修飾毛孔，筆者試用後也認同這兩方面效果明顯，毛孔確實有明顯收細。另外值得一讚的是，產品如水霧般細緻的噴霧，論細緻度，benefit 這款可說是6支當中之冠，不怕「噴花」底妝，加上用後感覺水潤，不乾不繃緊。

定妝噴霧推薦｜benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 HK$135／30ml（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 HK$360／100ml

購買方法：Sasa（$268）｜ lookfantastic（$265.5）

Caudalie 的葡萄籽活性爽膚水「皇后水」，單是它的夢幻漸變色彩瓶身，已經深深吸引著筆者，很想入手一試！這款「皇后水」是品牌的一大皇牌產品，除了是爽膚水之餘，更多可以當作定妝噴霧使用。產品保濕、鎮靜、定妝多效合一，使用後見到肌膚上的毛孔變得更緊緻，亦有明顯提亮，雖然定妝效果與其他定妝噴霧相比之下，未算是很出色，因為使用後亦有輕微的脫妝情況出現，但依然能有效控油，令皮膚保持清爽。

另外，產品略帶草本香氣，嗅起來清新又舒適，噴上臉後更加會感受到微微的冰涼感，在黏笠悶熱的夏天使用，令肌膚更覺清爽，同時有助寧神靜心，令心情也更愉悅。

定妝噴霧推薦｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 HK$360／100ml（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧 HK$330／100ml

Laura Mercier 的定妝蜜粉向來是筆者力推之選，而今次使用品牌的定妝噴霧，定妝效果也有驚喜！Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧噴上臉後，待乾後真的感覺有如防水保護般覆蓋妝容，有效鎖住底妝，避免脫妝及暈染。產品的控油效果也不錯，能有效減少油光分泌，平衡油脂，整日的妝容也清爽啞緻、沒油光。唯一美中不足的是，產品的噴頭噴出來的噴霧並不算很均勻，水珠也偏大顆，但以持妝、控油性而言，也是不錯的選擇。

定妝噴霧推薦｜Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧 HK$330／100ml（石欣桐 攝）

定妝噴霧推薦｜MAKE UP FOR EVER 柔霧定妝噴霧 HK$250／100ml

購買方法：SEPHORA（$250）｜lookfantastic（$212.5)

MAKE UP FOR EVER的定妝產品向來有名，今次筆者試用的柔霧定妝噴霧，無論是持妝度、防水防汗性，還是妝感，都可以說是完勝。噴霧噴灑性強，輕輕噴兩噴，已經可以均勻地噴滿全臉，加上噴霧細密，不易「噴花」妝容。

這款定妝噴霧防水防汗效果也同樣顯著，早一排天氣炎熱，在戶外走一走已經熱得汗流浹背，但用上MAKE UP FOR EVER 的柔霧定妝噴霧後，底妝一點也沒溶化，效果令筆者相當驚喜。最後也不忘讚賞一下，這款定妝噴霧除了定妝效果顯著，妝感啞緻略透光澤，呈現出筆者大愛的霧透妝效，產品更蘊含蘆薈及保濕因子，令肌膚上妝整天後仍然清爽水潤。

定妝噴霧推薦｜MAKE UP FOR EVER 柔霧定妝噴霧 HK$250／100ml（石欣桐 攝）