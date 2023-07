定妝噴霧推薦｜記者實試6款定妝噴霧！夏日防水防汗、防脫妝好物

定妝噴霧實試分享!有哪些好用定妝噴霧推薦?炎炎夏日,天氣悶熱得幾乎一出門,妝容就溶化,白費了早上悉心打扮的心思,更加有損整日心情。所以,定妝是盛夏妝容很關鍵的一步,《01女生》記者早前就實試了6款定妝噴霧,立即看看記者的實試分享,揀選今個夏日最佳定妝好物。(以下價錢以搜尋當天為準)



要做好定妝,令底妝持久、不易溶化,可以在完妝後用定妝噴霧,在距離臉部約20cm適當位置,畫圓字形均勻地噴灑在臉上,形成一層保護膜,防止妝容脫落,令妝容維持一整天,如果想再加強定妝效果,不妨在易出油的T 字位及臉頰,配合化妝海綿使用。

《01女生》記者就試用了6款定妝噴霧,包括RMK 輕感保濕定妝噴霧、Hourglass 柔焦定妝噴霧、benefit POREfessional強力無重定妝噴霧、Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」、Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧及 MAKE UP FOR EVER 柔霧定妝噴霧。

定妝噴霧推薦|RMK 輕感保濕定妝噴霧 HK$240/50ml

日本美妝品牌 RMK推出的底妝產品向來出色,筆者之前試用過其品牌的粉底液,也不禁感嘆一句:「真的很出色!」筆者個人認為日妝最重要是底妝自然透薄,所以在試用前也相當期待這款輕感保濕定妝噴霧的親膚感。

試用後發現,產品噴出來的水霧微細,確實有效令底妝更為貼服,用後肌膚感覺保濕水潤,能有效改善因肌膚缺水而引起的脫妝情況,只不過防水、防油效果就相對遜色,但如果平日多數時間都在室內冷氣地方就沒大問題,加上產品散發出的淡淡花香味令人身心舒暢。

定妝噴霧推薦|Hourglass 柔焦定妝噴霧 HK$420/120ml

Hourglass 的柔焦定妝噴霧,水珠細膩輕薄,不易噴花妝容,加上產品含防水效果,使用後的確有效強化粉底,有助令底妝更貼服。產品的定妝效果也算不錯,雖然運動爆汗後也難免有輕微脫妝,但脫妝情況並不嚴重,用作日常定妝就絕對沒問題。雖然Hourglass這款定妝噴霧定妝、持妝效果不俗,但價錢上就比較昂貴,性價比不算高。

定妝噴霧推薦|benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 HK$135/30ml

benefit 的 the POREfessional PORE CARE 毛孔護理系列,主要針對不同的毛孔問題來逐項改善,而系列中的強力無重定妝噴霧能有效抗油光及修飾毛孔,筆者試用後也認同這兩方面效果明顯,毛孔確實有明顯收細。另外值得一讚的是,產品如水霧般細緻的噴霧,論細緻度,benefit 這款可說是6支當中之冠,不怕「噴花」底妝,加上用後感覺水潤,不乾不繃緊。

定妝噴霧推薦|Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 HK$360/100ml

Caudalie 的葡萄籽活性爽膚水「皇后水」,單是它的夢幻漸變色彩瓶身,已經深深吸引著筆者,很想入手一試!這款「皇后水」是品牌的一大皇牌產品,除了是爽膚水之餘,更多可以當作定妝噴霧使用。產品保濕、鎮靜、定妝多效合一,使用後見到肌膚上的毛孔變得更緊緻,亦有明顯提亮,雖然定妝效果與其他定妝噴霧相比之下,未算是很出色,因為使用後亦有輕微的脫妝情況出現,但依然能有效控油,令皮膚保持清爽。

另外,產品略帶草本香氣,嗅起來清新又舒適,噴上臉後更加會感受到微微的冰涼感,在黏笠悶熱的夏天使用,令肌膚更覺清爽,同時有助寧神靜心,令心情也更愉悅。

定妝噴霧推薦|Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧 HK$330/100ml

Laura Mercier 的定妝蜜粉向來是筆者力推之選,而今次使用品牌的定妝噴霧,定妝效果也有驚喜!Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧噴上臉後,待乾後真的感覺有如防水保護般覆蓋妝容,有效鎖住底妝,避免脫妝及暈染。產品的控油效果也不錯,能有效減少油光分泌,平衡油脂,整日的妝容也清爽啞緻、沒油光。唯一美中不足的是,產品的噴頭噴出來的噴霧並不算很均勻,水珠也偏大顆,但以持妝、控油性而言,也是不錯的選擇。

定妝噴霧推薦|MAKE UP FOR EVER 柔霧定妝噴霧 HK$250/100ml

MAKE UP FOR EVER的定妝產品向來有名,今次筆者試用的柔霧定妝噴霧,無論是持妝度、防水防汗性,還是妝感,都可以說是完勝。噴霧噴灑性強,輕輕噴兩噴,已經可以均勻地噴滿全臉,加上噴霧細密,不易「噴花」妝容。

這款定妝噴霧防水防汗效果也同樣顯著,早一排天氣炎熱,在戶外走一走已經熱得汗流浹背,但用上MAKE UP FOR EVER 的柔霧定妝噴霧後,底妝一點也沒溶化,效果令筆者相當驚喜。最後也不忘讚賞一下,這款定妝噴霧除了定妝效果顯著,妝感啞緻略透光澤,呈現出筆者大愛的霧透妝效,產品更蘊含蘆薈及保濕因子,令肌膚上妝整天後仍然清爽水潤。

