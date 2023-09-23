防脫髮維他命｜頭髮稀疏4原因 iHerb10大生髮維他命推薦+優惠碼

【防脫髮】俗語有云：「頭髮是另一張臉」，頭髮髮型除了影響外觀，打造個人造型風格，亦能夠從頭髮中看出身體、精神狀況。頭髮稀疏的原因不少，但脫髮並非中年專屬的危機！年輕的你仍想保持一頭具有彈性、柔順的秀髮，除了食療、改變生活習慣、改變髮型外，不妨試試保健食品/維他命，文末亦有相關推薦及限時獨家優惠碼，大家千萬不要錯過！



中醫分析脫髮問題：氣血、腎精不足

根據中醫角度，「肝藏血，髮為血之餘，髮落，血本竭也。」、「腎藏精，主骨生髓，其精在瞳，其華在髮。」中醫認為脫髮主要與氣血不足、腎精充沛與否有著密切的關係。若果氣血、腎氣充足的人士，毛髮普遍會比較烏黑、濃密，相反腎虧，腎氣不足的人士則會有白頭髮、容易脫落頭髮等問題。

脫髮4大原因 （《美女孔心》劇照）

除了身體的先天失調，頭髮稀疏亦有以下4大主要原因：

脫髮原因：1. 營養不足

除了身體血氣失調外，漂、染、電髮等愛美步驟都會令到頭髮受損，當中含有不少化學成份，除了會破壞頭髮的魚鱗狀皮層，令到頭髮無法好好鎖水，變得脆弱易斷；化學成份過強的時候有機會導致頭皮、毛囊受損，導致斑禿與脫髮等情況出現。

脫髮原因：2. 錯誤洗護產品

如果沒有特意作頭髮造型，但脫髮情況頻頻發生？可能是洗護、頭髮產品不適合你，有時候洗髮不淨、過於滋潤的護髮洗頭水、護髮素、用了含矽的護髮油或髮膜，它們的成份殘留頭髮、頭皮上造成堵塞，令頭髮問題衍生。

脫髮原因：3. 壓力

女性脫髮一般不會像男性朋友那樣大面積脫髮，女性脫髮主要集中於囟門、髮線和頭側等位置，最終導致整體的毛髮較為稀鬆的症狀。不少行程緊密的女星都有女性脫髮的前徵，例如Blackpink LISA髮際線偏高、朴恩智在KBS藝能節目「人間的條件」中表示壓力大而脫髮等。

脫髮原因：3. 壓力（KBS藝能節目 人間的條件）

脫髮原因：4. 疾病影響

普遍人以為脫髮是中年專屬的危機，又或者深受長期病困擾的患者才有？早年疫情嚴重的時候，不少年輕女生都高呼：因染疫而令頭髮愈掉愈多，日前甚至有「女神」之稱的周慧敏於出席公開活動時表示曾因染疫導致短暫脫髮的問題。

女神周慧敏亦曾因染疫導致脫髮！（IG@vivianchowwaiman）

了解到脫髮原因後，為了頭髮髮質的原因，難道要犧牲愛美，只能堅守「黑直長」，不電不漂不燙嗎？後天努力當然重要，不過偶爾放縱，適當進補又或者多補充營養素亦有助急救頭髮，《01女生》這次就為大家精選了以下10款防脫髮、有助維持頭髮健康的保健食品：

九月更適逢 iHerb 成立 27 週年紀念日，iHerb由即日起至美西時間9月31日晚上11點59分將會推出不同的折扣優惠，由於每日折扣優惠可能會有變動，恕不另行通知。另外文末更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！



防脫髮維他命推介：1. NOW Foods 生物維生素 （60粒） HKD$52

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當一提到防脫髮維他命，相信大家都會聯想起生物維生素（Biotin），它能夠促進身體蛋白質合成，更能夠促進身體抵抗功能，令皮膚與頭髮都變得堅韌、健康。NOW Foods 的這款Biotin好評眾多，高達4萬多人大讚功效顯著，指甲變得不易斷裂，頭髮生長速度亦加快。

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防脫髮維他命推介：2. California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽 + 透明質酸和維生素 C 206g HKD$135

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膠原蛋白並不是單單針對皮膚，頭髮、指甲上的流失都可以透過膠原蛋白補充，而這款 California Gold Nutrition CollagenUP以水解魚膠原蛋白肽、透明質酸及維生素 C組成，較容易被身體吸收。不過建議大家要持之以恆地服食，膠原蛋白需要持續服食2到3個月才有最佳作用，空腹或睡前1、2小時服用效果更佳。

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防脫髮維他命推介：3. Nature's Way Alive! 頭髮皮膚指甲膠原蛋白 + 生物維生素 多維生素補充劑 (60 粒) HKD$90

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對藥丸有所卻步，吞服藥丸有困難的女生，不妨選擇這款二合一，多功能的軟糖維生素，它不含人工調味料、甜味劑、糖漿、色素等，這款可以輕鬆提供維生素、礦物質，有助幫助代謝，多重修復頭髮、皮膚及指甲。

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防脫髮維他命推介：4. Life Extension 修復皮膚的神經醯胺 (30 粒） HKD$125

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神經醯胺作為近年大熱的營養素，添加於美妝品當中可以減少水分流失，強化保濕，幫助皮膚鎖水。隨著神經醯胺興起，亦有實驗研究顯示，口服的神經醯胺亦有助於改善皮膚狀況、提升屏障功能，吃的方式亦有效補充身體所需的神經醯胺。

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防脫髮維他命推介：5. California Gold Nutrition 葡萄糖胺軟骨素 MSM 加透明質酸 （120 粒） HKD$151

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葡萄糖胺、軟骨素作為一種天然成份，可以在人體關節結締組織中找到。據仁安醫院資料指出，軟骨其中一種成份「蛋白多糖」更可以幫助人體保存水份，令新陳代謝正常化，多補充這款營養素有助重建軟骨、滋潤關節。當關節修復得好，身體中的膠原蛋白就能夠更針對性地復原皮膚與頭髮。

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防脫髮維他命推介：6. Nature's Bounty Optimal Solutions 特強型頭髮、皮膚和指甲幫助配方 （150 粒） HKD$172

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Nature's Bounty的聲勢之大，不少初次挑選營養補充品，都會選擇它，因為這個品牌的成份天然，而且味道並不強烈異味。如果你本來就有服食營養素、保健食品的習慣，不妨一試這款加強版的速釋液體軟凝膠，能夠更加針對頭髮、皮膚、指甲去補充營養。

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防脫髮維他命推介：7. Eidon Mineral Supplements 二氧化矽（60 毫升） HKD$138

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除了膠原蛋白、軟骨素等為人熟悉的營養補充品，原來二氧化矽這種礦物質亦能夠促進膠原蛋白形成，並對心血管、胃腸道、關節和骨骼組織有所幫助。這款濃縮二氧化矽液無色無味，用法簡單，只需每天兩滴管就可以，大家可以直接食用又或是加入飲品當中。

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防脫髮維他命推介：8. 21st Century 明膠（100 粒）HKD$38

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膠原蛋白的種類不少，而作為水解化、乳化力強的明膠，是連接動物組織和肌腱的重要成分。明膠除了有利於食物消化，改善腸道健康，亦可以增加皮膚中的水分和膠原蛋白含量，最為重要的是食用後不會使人發胖。

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防脫髮維他命推介：9. Solgar 生物維生素（100 片）HK$53

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Solgar 生物維生素以水溶性維生素 B作為主要成分，能夠有助於促進皮膚、指甲及頭髮健康。另外亦可以促進身體循環，幫助蛋白質、碳水化合物及脂肪代謝生成，能夠減低疲倦感。

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防脫髮維他命推介：10. NOW Foods 鋸棕櫚果素食膠囊（250 粒）HK$143

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除了著名的咖啡因，鋸棕櫚近年亦被用作生髮營養成分，不少受脫髮困擾的人士都會使用。研究指出，鋸棕櫚果實的萃取物具有生髮作用及脫髮改善效果，女生服食鋸棕櫚果保健食品更可以減少女士體內的雄性荷爾蒙水平，達至改善暗瘡、粉刺。

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