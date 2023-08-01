立秋皮膚乾燥、口乾舌燥 中醫推介一款食療助滋陰潤肺、健脾益胃

立秋標誌著秋天來臨，不過在南方地區氣溫仍高，酷熱未減，只是早晚氣溫稍微下降，較為涼快。如果立秋當天沒有下雨，那麼之後的24天都會十分炎熱，降雨量較少，天氣乾燥，出現「秋老虎」。

本文作者：陳倩如中醫師



中醫經典《黃帝內經》提倡「春夏養陽，秋冬養陰」，秋天是養潤身體陰分的好時機。立秋開始天氣逐漸乾燥，所以飲食上宜少吃辛燥之品，例如是辣椒、胡椒、咖啡等，以避免傷陰太過，而出現口乾舌燥、皮膚乾燥等陰虛表現。除了調節飲食習慣，調整生活作息也能幫助我們順利過渡至秋季。踏入立秋，適宜「早臥早起」，太晚睡覺會耗損身體陰津，容易導致上火。

以下介紹的蓮藕百合炒豬柳有滋陰潤肺功效，適合立秋後食用。百合可以養陰潤肺止咳，清心安神；蓮藕可以健脾益胃、生津止渴。豬肉味甘鹹、性平，可以滋陰潤燥，補益中氣。

蓮藕百合炒豬柳（4人分量）

材料：

蓮藕 200克、鮮百合 50克、豬柳 300克

調味：

蠔油、生抽、砂糖、生粉、水 各適量

做法：

1. 豬柳洗淨切條，預先醃製30分鐘。

2. 蓮藕洗淨切片備用。

3. 鮮百合洗去污泥，剝成瓣備⽤。

4.先用沸水把蓮藕汆水，瀝乾。

5. 炒鍋內加入適量油，加入所有材料。

6. 加入已拌勻的調味料，炒至熟透即可。

《本文獲陳倩如醫師授權轉載》