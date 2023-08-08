立秋湯水｜立秋易誘哮喘、濕疹？中醫推3大秋天滋陰潤肺湯水食譜

立秋湯水3大推薦。「立秋」是秋天的第一個節氣，通常在每年的8月7日或8日，立秋至，預示炎熱的夏天即將過去，秋季即將開始，是夏秋交替的重要節氣。俗語說：「一場秋雨一場寒」，雖然近日氣溫仍酷熱，但立秋後每下雨一次，氣溫就會相應下降，直至二十四節氣的處暑後，暑氣逐漸消退，日夜溫差逐漸加大，天氣也會逐漸轉涼。今天《01女生》記者詢問了專業中醫師，有興趣朋友不妨一看及參考一下！



立秋後氣候逐漸由熱轉涼，會帶來不同影響。所謂「夏天過後無病三分虛」長夏天氣炎熱，很多人由於在酷熱的夏季頻飲冷飲，導致脾胃消化功能下降，腸道抗病能力減弱，稍有不慎，容易發生腹瀉。

立秋湯水2023｜立秋後氣候逐漸由熱轉涼，會帶來不同影響。 (getty image)

另外，踏入秋天，氣候逐漸乾燥，天氣冷熱變化無常，晝夜溫差較大。這時候較易誘發過敏性疾病，如支氣管哮喘，花粉症，皮膚濕疹等。同時進入立秋以後，氣溫仍有長夏的餘熱及漸漸變得乾燥，身體易受溫燥之邪影響。温燥偏熱，而肺為嬌臟，燥易傷肺，容易出現口燥咽乾等「秋燥」症狀。

立秋湯水2023｜需注意養護肺 免受氣溫冷熱交替影響

1. 呼吸系統

秋天在五行屬金又對應肺，立秋後要尤其注意養護肺。肺開竅於鼻，秋季會加重鼻炎、鼻塞的情況；同時受到氣溫冷熱交替的影響，也易受涼、咳嗽。很多人會覺得口燥咽乾、容易乾咳、呼吸不順金甚至有流鼻血等現象，這些都有可能是秋燥引起的，建議平時可多吃一些潤肺的食物如雪梨、百合、銀耳、蜂蜜、蓮藕等。

2. 皮膚乾燥痕癢

立秋後天氣逐漸乾燥，燥邪傷津，津液受損，除了有口乾症狀外，因為肺主皮毛，乾燥症狀更會表現於皮膚，要注意適時補充水分，可以選用一些成份溫和，不含香料的潤膚膏，加強皮膚鎖水功能。

立秋湯水2023｜需注意養護肺 免受氣溫冷熱交替影響(getty image)

3. 腸道及消化系統

立秋時節，氣候乾燥，腸道及消化系統也容易受到影響。燥邪傷津，可能導致腸道內水分減少，使大便乾燥且排便不暢，出現便秘情況。在中醫角度，腸道與肺有密切關係，若肺氣虛弱，可能影響脾胃運化功能，出現腹脹、消化不良等問題。建議可按摩腹部，以順時針方向輕輕腹部或重點按摩天樞穴，天樞穴是調節腸胃的穴位，取穴方式是肚臍旁開3橫指，每天按壓5分鐘，有助促進腸道蠕動，幫助排便。

「立秋」飲食禁忌+注意事項

立秋湯水2023｜「立秋」飲食禁忌+ 注意事項(getty image)

1. 忌辛辣食物

秋天是養收養藏的季節，宜收不宜散，所以立秋後飲食宜清淡，應少吃一些刺激性強、辛辣、燥熱的食品，如蔥、辣椒、胡椒等，這些都是辛辣發散的食物，會對肺造成負擔，容易引致肺燥咽乾的問題。另外辛辣食物亦會刺激血管擴張，令血量增加，女士可能會更易有崩漏及痛經等情況。同時辛辣食物會導致濕熱之氣積聚體內，損害身體健康。

2. 忌飲食生冷

立秋天氣漸漸轉涼，陽氣漸收,陰氣逐漸增長，天氣轉涼，我們的胃口也會慢慢好轉，但是脾胃經過夏季炎熱天氣的損耗，脾胃功能相對較弱，因此，我們應避免進食過多生冷食物，以免對脾胃造成負擔，特別是女士，過食生冷，會令脾胃虛寒，寒邪堆積體內，可引致月經不調及痛經等問題。

3. 慎吃瓜類

《遵生八箋》說：「立秋後十日，瓜宜少食」，民間也有「秋瓜壞肚」之說。瓜類是夏季盛產的食物，隨著季節的變化，飲食應順應節氣而變化。瓜類屬於寒涼之物，食用過多可能降低腸胃的抵抗能力，容易導致腸胃不適。

立秋湯水2023｜中醫食療法：木瓜雞腳花生湯 / 2人份量

立秋湯水2023｜中醫食療法：木瓜雞腳花生湯 / 2人份量 (hk01)

材料：木瓜 1個、花生 40克、雞腳 7-8 隻、紅棗 6粒、生薑 2片、鹽 適量、水 約1500毫升



做法：花生、紅棗先提前浸泡1小時，木瓜去皮切開，去核後切成大塊備用；雞腳要把指甲部分剪掉，汆水2分鐘，撈起備用；湯煲中放入雞腳、花生、紅棗，倒入清水蓋過食材，大火沸騰後轉小火煲30分鐘，加入木瓜再煮20分鐘；最後加入適量的鹽調味即可。



立秋湯水2023｜中醫食療法：蘋果雪梨湯 / 2人份量

立秋湯水2023｜中醫食療法：蘋果雪梨湯 / 2人份量 (hk01)

材料：蘋果 1個、雪梨 1個、無花果乾 7個、豬腱肉 200克、生薑 2片、鹽 適量、水 約1500毫升



做法：將豬腱肉清洗後切成塊狀，冷水放入汆水2分鐘，撈起備用；蘋果雪梨去皮去心，切成塊狀備用；將豬腱肉、蘋果、雪梨、無花果和2片薑放入湯煲內，倒入清水蓋過食材，大火沸騰後轉小火煲1個小時；最後加入適量的鹽調味即可。



立秋湯水2023｜中醫食療法：海底椰豬骨湯 / 2人份量

立秋湯水2023｜中醫食療法：海底椰豬骨湯 / 2人份量 (hk01)

材料: 海底椰 20克、雪梨乾 7-8片、玉竹 10克、百合 少量、無花果乾7個、豬骨200克、鹽 適量、 枸杞 適量、水 約1500毫升



做法：將豬骨清洗後，冷水放入汆水2分鐘，撈起備用；將豬骨、海底椰、雪梨乾、玉竹、百合和無花果乾放入湯煲內，倒入清水蓋過食材，大火沸騰後轉小火煲1個小時；最後加入枸杞和適量的鹽調味即可。



德善堂註冊中醫師鄧蔚淇 廣州中醫藥大學中醫學學士

【立秋湯水 Q&A】