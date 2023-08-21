立秋｜轉季乾燥易引發呼吸道敏感　中醫教4大立秋養生原則

雖然氣溫依然悶熱，但其實8月初已「立秋」，代表乾燥的秋季即將來臨。到底飲食上有何要注意? 轉季出現口乾舌燥、敏感咳又可以如何預防? 註冊中醫師何慧欣和大家分享4大立秋養生原則，各位記得Mark實了！



何慧欣醫師指，立秋後天氣乾燥，日夜温差較為明顯。「燥邪」為秋天的邪氣，容易侵犯肺部，出現口乾舌燥、鼻乾、乾咳、痰少、皮膚乾燥或便秘等。在中醫角度，秋天屬金，與肺氣相應。從踏入秋天開始，陽氣漸減，陰氣漸增。但在立秋期間，氣溫依然不。「立秋」後緊接着「處暑」，秋後一伏，氣溫等待白露後下降。

立秋後常見身體問題

轉季時，最容易引發氣管敏感等呼吸道問題。(圖片來源:www.freepik.com)

秋天與肺相應，容易出現呼吸道不適症狀。輕則，口乾舌燥、鼻乾、咽喉乾燥等，嚴重的話，出現鼻敏感、感冒、哮喘、咳嗽等。另外，中醫認為肺主皮毛，秋天亦容易引發皮膚問題，包括皮膚敏感、蕁麻疹、濕疹、銀屑病等。

4大養生原則

1) 衣着方面，早晚溫差變化較大，應該帶備披肩或外套，注意保暖。

2) 起居作息方面，由於日照時間開始變短，應該比夏天早睡、稍晩起床。

3) 中醫認為春夏養陽，來到秋冬後就應該養陰。但剛進入立秋時，日照時間仍然很長，而且地面儲存著夏天的餘熱，所以白天氣溫還是偏高，這段期間的食療原則仍以清熱為主，佐以滋陰潤燥為副，減少進食辛辣燥熱的食物。

4) 食饍上，可多選擇以下11種材料入饍：生蓮藕、蘿蔔、枇杷、雪梨、雪耳、百合、蕃茄、馬蹄、椰子、西洋菜、柚子等。

(文章獲註冊中醫師何慧欣授權轉載。)

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