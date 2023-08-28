麥美恩心口驚現紅印引議！皮膚過敏3大主因＋營養師教自救6招緩解

TVB一年一度《2023香港小姐競選決賽》昨晚（27日）結果終於出爐，過程中亦發生了一些小插曲。事源麥美恩跟鄭詩君（C君）擔任港姐的司儀，在進行問答環節時，麥美恩的心口驚現大片紅印惹來外界擔憂。不久後，麥美恩在社交平台上向大家「報平台」兼具澄清皮膚敏感一事，她表示「：「呢個情况私下成日發生，一廠冷氣唔夠大，頭先笑得太用力，興奮指數飆升少少，都冇理啦，因為時間緊迫，都冇時間理自己狀態，但Feel到個人好熱，背脊出緊汗，我都知道個身紅咗，耷低時已經好紅。」更強調非紅疹，只是血氣旺盛。



事源麥美恩跟鄭詩君（C君）擔任港姐的司儀，在進行問答環節時，麥美恩的心口驚現大片紅印惹來外界擔憂。（IG@mayannem 截圖）

不過，過去麥美恩曾自爆在韓國進食年糕時味精過敏，眼皮及眼袋腫到「連成一線」。美國FDA曾對味精進行過實驗，發現當成人於空腹情形下，攝取超過3克麩胺酸鈉，可能會出現頭痛、潮紅、麻木、心悸及睏倦等不良反應。不過至今仍未找出易過敏反應和得過敏性疾病發病原因，有皮膚科醫生曾解釋過敏原多種原因，有興趣的女生不妨作參考，從而預防兼減低過敏反應的出現。

麥美恩的紅印好勁。（葉志明攝）

引起過敏反應的原因

香港天氣炎熱潮濕，不少人都飽受鼻敏感、皮膚過敏、眼睛紅腫等過敏困擾，唯至今仍未找到當中的發病原因，只能歸類為「體質」問題，只能靠減少接觸過敏原去改善。

香港天氣炎熱潮濕，不少人都飽受鼻敏感、皮膚過敏、眼睛紅腫等過敏困擾。（Getty Image）

香港天氣炎熱潮濕，不少人都飽受鼻敏感、皮膚過敏、眼睛紅腫等過敏困擾。（Getty Image）

1. 溫差的變化大

有些人對溫度較敏感，溫差的變化容易引起過敏反應，當人出汗或體溫升高時出現的一種蕁麻疹，又稱為「膽鹼能性蕁麻疹」。雖然症狀通常會在1小時內消退，但膽鹼能性蕁麻疹可能會影響日常生活。此外，不只會在流汗的位置發癢，甚至會引致呼吸困難。

2. 皮膚承受壓力或有傷口

頻繁用手搬重物、長時間走路，皮膚會長出繭、磨破皮，易過敏體質人士有機會引起過敏反應，亦會發癢，甚至出現紅疹；至於皮膚有傷口人士，有機會是關於自身免疫系統有關，所以容易感覺痕癢。

3. 其他外來因素

根據香港衛生署資料顯示，蕁麻疹分成急性和慢性兩種，以急性佔多數。引起蕁麻疹的原因亦相當多，通常是身體對外界的一些特定物質產生過敏反應引起。發病時間持續超過6星期就稱作「慢性蕁麻疹」，病情可持續數月或數年，唯這類病人的誘因大都不明，許多時候都難以根治。

台灣營養師教自救6招 有助預防兼減低過敏反應

雖則過敏源仍不明，但可以透過飲食控制過敏的問題，台灣營養師高敏敏曾在社交平台分享了飲食自救6大原則，助大家減低出現過敏情況。

台灣營養師教自救6招 有助預防兼減低過敏反應（FB@營養師高敏敏）

1. 均衡攝取多樣食物

營養師表示，不要老是只吃某幾種食物，以蛋白質來說：今天早上吃蛋、中午吃雞肉、晚上吃魚，隔天早上吃豆腐；至於蔬菜、澱粉等。依照此原則進行輪替，避免每日固定不變的飲食，有助於避免營養素過度單一的問題產生。

2. 多攝取抗發炎食材，如ω-3脂肪酸

減少高油脂食物的油煎和油炸，增加攝取具有抑制發炎效果的ω-3脂肪酸，如深海魚、核桃、亞麻仁籽、牛油果和植物油等。

3. 食物加熱後再吃

引起過敏的成分如蛋白質，經過加熱後會發生變性，減少引起過敏的風險。特別是首次嘗試的食物，建議先煮熟再進食，以降低致敏的可能性。

4. 看清營養成分

在進食之前應留意是否含有可能引起過敏的成分，例如對花生敏感的人，在享用朱古力時應特別留意是否含有花生。

5. 少吃人工添加物

營養師提醒，人工色素、人工添加物、反式脂肪等，都容易引起發炎體質、誘發過敏。

6. 多吃新鮮蔬果

攝取足夠維生素、植化素，減少發炎反應、減輕過敏症狀。