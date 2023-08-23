處暑養生｜天氣乾燥皮膚易敏感痕癢　中醫教滋陰潤燥養顏秘訣

人們常說「立秋不是秋，秋在處暑後」。「處暑」代表夏天的暑熱稍為終止，天氣秋意漸濃。面對早晚溫差大又乾燥的秋天，不少人都會出現皮膚粗糙、聲沙等，到底可以如何預防? 註冊中醫師何慧欣和大家分享4大處暑養生之道及食療推介，一熱一凍容易「攝親」的你要睇 !



秋季常見身體問題

天氣不穩，皮膚容易因油脂水分不足而出現搔癢。(圖片來源:www.freepik.com)

雖然天氣依然炎熱，但其實已踏入秋季第二個節氣「處暑」。何醫師指秋天日夜溫度相差大，空氣濕度亦逐漸下降，大自然展現出景氣肅殺、收斂的景象。

何醫師續指，秋天與「金」相應，與「肺」最為相關。秋天主氣為「燥」，「肺」與皮毛相表裏，即肺臟與皮膚非常相關，進入秋天除了咽喉容易乾燥外，皮膚亦會非常乾燥，嚴重者還會出現聲沙、大便乾結等情況。

4大處暑養生之道

何醫師建議大家在秋天應該順應「容平」之氣，以「從容平靜」之心去面對，養生要點如下：

1) 早睡早起。

2) 安定神志、從容恬淡。

3) 順應秋天肅殺的景象，收斂自己的神氣 。

4) 從處暑開始，飲食方面由清熱祛濕，轉為養陰潤燥。

2款滋陰潤燥食療推薦

以下湯水滋陰潤燥生津，性味平和，非常適合一家大小飲用。(圖片來源 : 何慧欣醫師)

雪梨木瓜雪耳 (四人份)

功效：潤肺止咳、益氣養陰、美肌潤燥

材料：雪梨(3-4個)、木瓜半個、雪耳一個(大)、南北杏(10克)、蓮子(10克)、桃膠(10克)

做法：

1) 桃膠洗乾淨後，放入清水浸泡12小時以上至柔軟。雪耳亦浸泡至軟身，切根備用。

2) 把桃膠中的黑色雜質去除，再分成小塊，隔水蒸約30分鐘備用。

3) 雪梨及木瓜，去皮去核切塊備用。

4) 把雪梨、木瓜、雪耳、桃膠、南北杏、蓮子及三碗水，放入燉盅內燉煮1小時即可食用。

注意事項

- 每星期可飲用一至兩次。

- 雪梨及木瓜糖分較高，可不需另外加糖。

- 孕婦忌食桃膠，因有活血破瘀之效。

- 經常疲倦、胃口較差及容易起痰等脾虛濕困人士不宜多吃。

粟米紅蘿蔔沙參麥冬湯 (四人份）

功效：潤肺潤燥、生津

材料：粟米(2條)、紅蘿蔔(2條)、沙參(15克)、麥冬(10克)、玉竹(10克)、無花果(5-6粒)、響螺頭(2個)、瘦肉(200克)

做法：

1) 把所有材料洗乾淨，粟米及紅蘿蔔切成塊狀，無花果開邊。

2) 瘦肉、響螺頭燙水備用。

3) 把以上材料放入煲內，加6碗水。大火煲滾後，轉成細火煲約1小時即可。

注意事項

- 每星期可飲用一至兩次。

- 素食人士可將瘦肉轉成黃豆、黑豆、合桃或腰果各10克。

(文章獲註冊中醫師何慧欣授權轉載。)

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